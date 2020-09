Distrito, víctimas e indígenas en Ciudad Bolívar llegaron a un acuerdo

Después de casi tres días, finalmente llegaron a un acuerdo el Distrito y víctimas e indígenas asentados de manera ilegal en un predio privado en el barrio Villa Gloria, en la localidad de Ciudad Bolívar.



"Las organizaciones han manifestado su voluntad de salir pacíficamente. Logramos cuatro acuerdos: mantener una mesa de diálogo permanente (en la que vamos a invitar a otras entidades competentes y al Gobierno Nacional), dar ayuda humanitaria a quienes no tienen alojamiento ni alimentación, aportar con arrendamiento solidario a las familias que lo requieran y realizar el censo en el predio", explicó la Secretaria de Hábitat, Nadya Rangel este jueves.La condición del Distrito es que las personas vayan saliendo del predio de forma pacífica este mismo día.

Esta semana, habitantes del sector denunciaron que cientos de personas habían empezado a asentarse en el lugar con carpas y fogatas. En el campamento, que sigue en pie, hay mujeres y niños. Muchos de ellos se identificaban como víctimas e indígenas y exigían el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz y en otras garantías que el Gobierno Nacional les había prometido.



El Distrito contó 21 organizaciones, pero no tenía el número exacto del número de personas del campamento. Esto se logrará a través del censo y caracterización que se hará en las próximas horas.



La tensión había aumentado desde este miércoles cuando la fuerza pública intento hacer un desalojo. Ante la negativa del grupo, acudieron al lugar la Secretaria de Hábitat y el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



Sin embargo, la tensión aumentó en las últimas horas después de que las autoridades, con apoyo de la fuerza pública, trataran de hacer el desalojo.



"La cuestión es llegar a un acuerdo, para ver si lo pueden ayudar a uno. Pero no llegar así a las malas...", le comentó uno de los indígenas a City Tv ese día.



"La norma dice que cuando hay ocupación a un predio privado la Policía y la autoridad Distrital están obligadas a recuperar el espacio, pero siempre desde la vía del diálogo. Entendemos que hay muchas necesidades. Hay temas que no podrá cumplir el Distrito que son de competencia de la Nación. Hemos ofrecido todo tipo de alternativas: el apoyo de arrendamiento solidario que permite que se le haga una transferencia a cada familia; apoyos para vìctimas, que reciban un bono de alimentos y del albergues... se les ha ofrecido albergue", explicó el Secretario de Gobierno.



La Secretaria de Hábitat advirtió que “Esta es una ocupación que se ha hecho de manera ilegal y que se encuentra en alto riesgo, por lo tanto no esta en condiciones de ser ocupada" y agregó "invitamos a las personas de las organizaciones que se sienten con nosotros. Tenemos 95 personas listas para hacer la caracterización y tenemos un espacio para la mesa de diálogo. Las familias quieren vivienda gratuita y vivienda gratuita no hay en Colombia en este momento".



Este jueves, el panorama parece mejorar para ambas partes. Según confirmó Rangel, en el caso de los auxilios de arriendo, se espera desembolsar lo del primer mes este 5 de octubre.



También indicó que el Gobierno estará presente en el diálogo y que se revisarán las condiciones de seguridad de algunas de las personas.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Emily Acevedo, periodista de City Tv