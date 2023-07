Desde hace siete años el único parque acuático de Bogotá, Cici Aquapark, tuvo que cerrar. Este lugar fue, por décadas, un espacio de entretenimiento para niños, jóvenes y familias en la ciudad. Aunque el establecimiento sigue ubicado en el predio al lado del parque de atracciones Salitre Mágico, en la carrera 68 con calle 64C, y es administrado por el consorcio Parque Salitre, nadie puede entrar allí.



El lugar de entretenimiento contaba con más de 20 piscinas climatizadas, una de ellas de olas, además de diferentes atracciones para todas las edades: 14 toboganes infantiles, cinco de alto impacto y otros espacios de recreación que cientos de bogotanos podían disfrutar. Hoy en día parece un lugar abandonado y deteriorado.

Este es el estado de la infraestructura del parque acuático hoy en día. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Sin embargo, el centro cerró, según Néstor Bermúdez, gerente y director general de la concesión Parque Salitre, por la necesidad de adaptar las estructuras metálicas del parque para que cumplieran con las normas de sismorresistencia.



Durante años fue un enigma el porqué del cierre del parque. Incluso, algunos rumores habían sugerido que las razones de la clausura estaban relacionadas con el caso de un hombre que murió en una de sus piscinas, en 2014, pero este suceso ocurrió dos años antes del cierre.

Se trata de Manuel Javier Arévalo Sierra, de 35 años, quien falleció, según versiones de sus allegados, por ahogamiento en una piscina de olas. Su hermana, Andrea Gutiérrez, dijo que, en un domingo, cuando la asistencia suele ser alta, apenas había un hombre encargado y la familia agregó que pasaron varios minutos desde que fue sacado de la piscina hasta que llegó al centro asistencial.



Uno de los voceros del parque, Sergio Tarazona, expresó en su momento que Arévalo había recibido atención de un médico y uno de los cuatro salvavidas del lugar de forma inmediata, además que el tiempo de espera entre el rescate y la llegada al centro médico había sido de seis minutos.



Bermúdez asegura que el cierre de las instalaciones y el fallecimiento de Arévalo son hechos aislados, pues el segundo fue "un tema ajeno al parque, en el que una persona sufrió un infarto y, lamentablemente, falleció en el centro acuático"



El gerente agrega que el caso llegó a los estrados judiciales y el fallo absolvió a la concesión de cualquier responsabilidad porque contaba con recursos como ambulancia, salvavidas y equipo médico.

Así se vería el nuevo parque de diversiones en las instalaciones de Cici Aquapark. Foto: Render Parque Salitre

¿Qué va a quedar ahora en donde era Cici Aquapark?

Para el primer semestre de 2020 la concesión Parque Salitre Mágico tenía previsto iniciar la renovación del área, para un nuevo proyecto en asociación público privada. El contrato fue suscrito en diciembre de 2019 entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la concesión que administra el espacio.

Esta sería una de las atracciones del nuevo centro de recreación familiar. Foto: Render Parque Salitre

Sin embargo, en un comunicado el parque explica que "por la llegada de la pandemia, estas labores se vieron retrasadas y se fijaron nuevos plazos".



Por lo pronto, no se ha decidido qué atracciones tendrá este terreno. No obstante, Bermúdez explica que no hay posibilidad de que vuelva a ser un parque acuático por los altos costos que genera la climatización y el tratamiento del agua.



Además, desde las adecuaciones por las que cerró en 2016, "se replanteo el tipo de negocio que debe quedar dentro de la misma estructura". Según el gerente, en agosto próximo iniciará la fase de preconstrucción para el nuevo proyecto.



En este periodo se revisarán todos los estudios a detalle para, luego, solicitar los permisos que den paso a la construcción de un centro de entretenimiento para todas las edades. Se espera que la construcción se inicie antes de que termine el año o, por tarde, en los primeros meses del 2024.



Paula Valentina Rodríguez

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ

