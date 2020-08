'Creer que el 100 % de los colegios van a funcionar no es posible'

Septiembre será para discutir, evaluar y planear los protocolos de regreso a los colegios en Bogotá y octubre será el mes para hacer unos primeros pilotos y autorizaciones graduales. Esta es la línea del Distrito para trabajar en un eventual retorno seguro de la educación de Bogotá, según confirmó Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá, en un foro de Bogotá Cómo Vamos, apoyado por EL TIEMPO.



"En octubre vamos a hacer unos pilotos, la reapertura gradual que tiene que hacer Bogotá tiene que ser segura, escalonada, gradual. Aprenderemos de los pilotos y regresaremos paulatinamente", aseguró Bonilla y confirmó que todo dependerá de cómo se comporte la pandemia.

Aclaró que no se tratará de 'un regreso en masa' ni total el 12 de octubre, sino que se trata de 'unas pruebas'. "Necesitamos ver cómo van las curvas y cómo se comportan los indicadores en los sitios donde están ubicados los colegios", indicó la secretaria. Y agregó: "Tenemos todo un plan que esperamos sea discutido por la comunidad. Sabemos que tenemos que hacerlo de forma muy consensuada pero con todo el rigor. La Universidad Nacional nos está dando todas las guías científicas".



Resaltó que no se puede pensar, según expertos, un regreso al 100 %. "Ni siquiera en el primer semestre de 2021".



En el foro otros expertos coincidieron que el regreso es necesario, pensando en términos de desarrollo y estímulo en niños y jóvenes.



"Hay estudios que muestra que si un niño entre los 3 y 10 años pierde 6 meses de asistir al colegio, no los va a recuperar nunca", dijo Ángel Perez, experto en educación.



Pero también comparten la idea de que "hay que saber medir muy bien". "Que los pilotos den la garantía del derecho a la protección de la vida, de estudiantes y maestros y sus familias, y de un plano social", apuntó Yolanda Castro, experta en educación.



Pérez, además, destacó que hay que 'tener en el radar' que hay maestros mayores de 50 años para quienes el retorno puede ser más difícil.



"Yo preferiría que en Bogotá el tema se manejara con gradualidad y que no hubiera fechas. Sino que esto esté ligado al desarrollo de la pandemia en la ciudad y las localidades", anotó el experto y resaltó: "Tenemos la gran ventaja que vamos 'un mes atrás' de los países del norte. Podemos aprender... y es obvio que Bogotá es la ciudad más difícil para el regreso. Yo invitaría a que tanto colegios públicos como privados empezaran a hacer pilotos e ir evaluando de acuerdo al ritmo de la pandemia".

Lo que dice el decreto:

EL TIEMPO cita el texto del decreto frente al tema de educación:



"Las actividades de educación de primera infancia, preescolar, básicaprimaria, media, secundaria, formación laboral, superior y otros tipos de educación, en los horarios

que para tal efecto fije la Secretaría Distrital de Educación y a partir del primer día hábil posterior a la quinta semana de desarrollo institucional, prevista para el periodo comprendido entre el 5 y el 11 de octubre de 2020.

​

La Secretaría de Distrital de Educación, respecto de la prestación del servicio educativo de primera infancia, preescolar, básica primaria, media y secundaria en los establecimientos educativos oficiales, liderará las acciones requeridas para el retorno gradual, seguro y progresivo a la presencialidad, contando con la concertación con la comunidad educativa y los respectivos gobiernos escolares, y el consentimiento de los padres, acudientes o responsables de su cuidado y la observancia de las medidas de bioseguridad y de conformidad con los lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.



Las actividades educativas tendrán en cuenta la guía y los protocolos definidos, que incluirán aquellas relacionadas con el complemento de la actividad pedagógica, las cuales hacen parte del proceso de formación no curricular y están relacionadas con la promoción de los hábitos de vida saludables.



Dichas actividades se pueden desarrollar dentro o fuera de los establecimientos educativos y deberán acatar las disposiciones sobre medidas de bioseguridad contenidas en el presente decreto y la normatividad expedida por los gobiernos Distrital y Nacional.



En igual forma, se podrán adoptar estrategias alternativas de movilidad escolar, como la del “Al Colegio en Bici”, para facilitar el retorno gradual y progresivo a la presencialidad.



Respecto de la prestación del servicio educativo de primera infancia, preescolar, básica primaria, media y secundaria en los establecimientos educativos privados, de formación laboral, superior y otros tipos de educación, la Secretaría de Educación del Distrito facilitará el registro de las actividades que se habiliten para realizar el retorno gradual, seguro y progresivo a la presencialidad, con base en lo adoptado por cada establecimiento educativo.

