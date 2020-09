La difícil situación del Humedal Córdoba

Tras la suspensión de las obras en el humedal Córdoba (noroccidente de Bogotá), este ecosistema vive sus horas más amargas.



A la suspensión de los trabajos y el abandono del material que se había trasladado al sector, se sumó la incertidumbre.



Sobre este espacio se tiene agendado hacer un circuito de 5,5 kilómetros que incluye senderos elevados que permitan el paso de animales rastreros, miradores, accesos y hasta un aula ambiental. Las obras son contratadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y están en manos de dos contratistas. Consorcio Humedal Córdoba está encargado del corredor del sector 2 y del aula ambiental y Consorcio Obras Ambiental tiene los corredores de los sectores. Ambos contratos están suspendidos.

(Le puede interesar: Sellamiento temporal a parte de las obras en humedal Juan Amarillo)

El de los sectores 1 y 3 está suspendido desde el 13 de julio por cuenta de “la espera del pronunciamiento de la Secretaria de Ambiente obre la solicitud del permiso de Ocupación de Cauce que se encuentra en trámite desde el 2019 y que tuvo un alcance, resultado de los recorridos adelantados en junio de 2020, como compromiso de la nueva administración con la comunidad en febrero”, según le confirmó a este diario la EEAB . La visita a la que hacen referencia contó con la presencia de Ambiente, la EAAB, los contratistas, vecinos y defensores del humedal para ajustar detalles de los senderos y las obras. Pero de esos ajustes finales no hay noticia.



“Hicimos el recorrido por los otros puntos que tocaba ajustar. El compromiso era que el contratista iba a corregirlos e iba a presentar la propuesta final para que se dieran los permisos. Pero se perdió la confianza porque a la semana arrancaron obras sin eso”, cuenta Jorge Escobar, de la Fundación Humedales de Bogotá, quien, al final, tampoco entiende qué paso: “nunca hubo una claridad de por qué arrancaron obras así y por qué al final se suspendió”.



(Lea también: Así se elevará la Autonorte para recuperar el humedal Lagos de Torca)



Un derecho de petición respondido por la Secretaría de Ambiente da cuenta de que hubo incumplimiento. “El día 12 de junio del año en curso se realizó el recorrido donde la EAAB ESP concertó con la veeduría ciudadana la ubicación de las estructuras en estesector, y quedó en manifiesto que se radicaría y presentaría formalmente las coordenadas definitivas de intervención y documentación técnica adicional, para la respectiva evaluación y pronunciamiento por parte de esta autoridad ambiental; así las cosas, se reitera que esta dependencia no ha emitido ninguna autorización ni acto administrativo que otorgue la viabilidad técnica y jurídica para el inicio de las obras”.



Más adelante, Ambiente agrega: "se solicitó a la EAAB ESP la justificación del inicio

de obras sin previo aviso, considerando que para adelantar cualquier intervención en esta área se debió contar con los respectivos lineamientos ambientales de intervención emitidos por la autoridad ambiental, así como un plan aprobado de ahuyentamiento y manejo de fauna, requisitos que desconoció en su totalidad el residente de la obra., adicionalmente se requirió las autorizaciones y/o permisos mediante los cuales se dan viabilidad para el desarrollo de las actividades que se adelantaron en este sector del mencionado humedal, así como, la recuperación y restauración a fin de realizar el restablecimiento de las condiciones iniciales del área intervenida, además el retiro inmediato de los materiales y cerramiento".



(Además: Ni reconocerles derechos a los ríos ha permitido protegerlos)



El tema también tiene preocupados a una parte de los vecinos de Niza Sur, los que apoyan la obra. El contratista dejó material de obras a las afueras del humedal, apenas cubierto con una lona, y, en puntos aledaños, las lonas y los huecos abiertos de las bases de la plataforma. Vándalos ya han robado materiales y las lonas han sido arrancadas. El contratista no regresó y nadie sabe qué viene ahora.



“Creemos que con estas obras sí vamos a preservar el humedal, para que el Acueducto se encargue del mantenimiento. Esto se inunda cada vez que hay un invierno”, manifiesta Julie Escamilla, defensora de las obras. Además, le preocupa pensar que más demoras en la intervención significa dilatar los problemas de inseguridad que ya se viven hoy en el sector 3 del humedal, entre las avenidas Boyacá y Suba. “Duramos acá cinco años con una banda que atracaba con cuchillo. También han violado dos mujeres. Dentro del proyecto dicen que va a haber guardas de seguridad para los tres sectores y eso nos ayudaría mucho, que los senderos tengan horario y protección”, manifiesta.



“Aquí tenemos muchos problemas de inseguridad. La gente se esconde dentro del humedal a consumir droga, a robar. También tenemos árboles caídos y otros en riesgo”, agrega Alberto Neira, de la Junta Comunal de Niza.



Escamilla y Neira esperan que algún día esta sea una zona apta para visitar por todos los públicos con las normas de protección.

Foto: EL TIEMPO Foto: EL TIEMPO

De otro lado, mañana, se suspenderán las obras del sector 2 y el aula ambiental, también porque la EAAB dice estar a la espera del pronunciamiento de Ambiente.



“Actualmente no existen procesos sancionatorios en este sector del humedal de Córdoba. Hacemos la aclaración de que las obras del sendero están fuera del humedal y las del aula ambiental no se realizarían, esperando la nueva Política de Humedales, por lo que la estructura que se había adelantado se desarmó”, le confirmó Ambiente a este diario.

Una larga historia

Lo del Humedal Córdoba es un proceso de varios años que pone una regla para el humedal: todo lo que se haga allí tiene que ser concertado con la comunidad.

Y las obras de senderos, aunque no eran el ideal de muchos, se han tratado de concertar de la manos de organizaciones y defensores para que todo esté dentro del Plan de Manejo Ambiental.



Se han hecho ajustes pero faltan más. En derechos de peticiones respondidos por Ambiente este año se identificaron miradores en zonas inundables y de litoral, algo no permitido en el POT. Este es uno de los errores reportados en el recorrido de julio y que quedó con compromiso de cambio. Pero, hay que decirlo, sí se han dado acuerdos en otros puntos.



“Por ejemplo, en las obras de sector 2 estuvimos de acuerdo, después de los cambios. Habrá un aula ambiental muy necesaria para la educación ambiental”, indica Escobar y hace una claridad : “la diferencia entre Córdoba y Juan Amarillo es abismal. Aquí se concertó y se respetó la idea de hacer mejoras, incluso hay buenos precedentes en el sector 2. Los de Córdoba son senderos que cumplen mucho mejor con el nombre de corredor ambiental”.



"Hay muchos vecinos que no quieren la obra, así esté todo dentro del PMA y el fallo. Pero nosotros les hemos dicho que en la medida que todo se haga bien no hay afectación. Pero si todo empieza mal como en el sector 3, con cerramientos, residuos, huecos, genera protestas", apunta Mauricio Castaño, del Equipo Interdisciplinario PEDH Córdoba.

La descontaminación

Pero más allá de la pregunta de obras sí o no, un clamor común es el saneamiento ambiental del ecosistema. Para la Fundación Humedales de Bogotá y el Grupo Interdisciplinar esta debió ser la prioridad antes que las obras.



“En los últimos años varias instancias han fallado para que se descontaminen los cuerpos de la cuenca del Córdoba. Pero a pesar del fallo, no se han visto avances. Acá cuando se inunda el olor es terrible”, comenta Escobar.



"Se hace un proyecto de infraestructura, pero con el agua podrida, eso no tiene presentación. Esa es la prioridad del fallo", apunta Castaño.



Y en esto sí están de acuerdos todos los vecinos.



Sin embargo. Escobar y Castaño aseguran que este proceso de descontaminación se debe hacer con precaución.



“La EAAB se ha caracterizado por ser agresivo en las intervenciones. Aquí se concerta que se cuiden nidos, áreas de litoral... pero eso permite que sea uno de los humedales mejor conservados en biodiversidad en comparación a los demás: tiene el mayor número de especies de aves, se le trae agua limpia de la quebrada Santa Bárbara, se invirtió en recuperación de algunos espejos de agua”, manifiesta Escobar.



Castaño, en particular, cuestiona el dragado, pero sí llama a corregir las conexiones erradas y otras fuentes de contaminación que llegan desde varios puntos de Bogotá hasta el Córdoba. Y alerta que, al momento, las acciones no son suficientes.



EL TIEMPO consultó con la EAAB por las conexiones erradas.La respuesta fue: "Para la cuenca del Humedal Córdoba, se han identificado 168 conexiones erradas, de las cuales se han verificado, diseñado y corregido 152. Las 16 conexiones erradas faltantes por corregir que se encuentran en estado de verificada, corresponden a usuarios mal conectados, donde se identificó la conexión errada al interior de predios privados, por ende le corresponde al propietario la corrección". Las conexiones corresponden al Canal Callejas, Contador, Córdoba y Molinos.



Y, de otro lado, la EAAB confirmó que hay varios proyectos para los próximos años. Uno es el de 'Renovación de las Redes de Acueducto, Alcantarillado pluvial y sanitario del barrio Niza' que busca mitigar el impacto de las descargas. "Para este proyecto se tiene previstos recursos aproximadamente por 62.000 millones para la contratación de obra e interventoría. El cronograma de ejecución plantea realizar la contratación de las obras este año y el inicio de las mismas para el primer trimestre del año 2021", indicó la EAAB.



Otro es el de 'Identificación, diseño y eliminación de conexiones erradas en el área de influencia del humedal Córdoba'. En este se invertirán 3.000 millones de pesos y la contratación está prevista para el primer trimestre de 2021.



Finalmente, se menciona el 'Picce Zona 1 - Cuencas Torca y Salitre, Canal Córdoba calle 170 al Norte', que complementará el saneamietno de las cuencas Torca y Salitre. Este cuesta 1.200 millones de pesos y también va para 2021. Habrá que ver si, en un año, la suerte del humedal es otra.

BOGOTÁ