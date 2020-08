Piden reubicar a recicladores que se asentaron en corredor vial

Desesperados están los vecinos de la avenida Las Américas con carrera 80 G, en la localidad de Kennedy, por las decenas de recicladores que se tomaron el separador vial como sitio de descanso y acopio de materiales en noches y madrugadas, después de haber recolectado.



En las últimas horas, se conocieron videos que mostraban una gran cantidad de personas ubicadas en el separador del corredor junto a sus carretas, bolsas y materiales que han recolectado durante la jornada. CityTv atendió la denuncia y comprobó cómo la invasión del espacio público en esa zona es crítica.





(Le puede interesar: ‘Gobernar en Kennedy es una carrera contra el tiempo todos los días’)



Aunque los buses troncales de TransMilenio y otros vehículos pueden transitar por los carriles, el cruce peatonal es prácticamente imposible. A su paso, los recicladores dejan restos del material aprovechable e, incluso, basura.



Para los vecinos no solo son preocupantes las aglomeraciones y los desechos dejados, sino la percepción de inseguridad que ha traído esta invasión junto a la estación de TransMilenio Transversal 86.



“La situación es preocupante para los que vivimos en la zona. Uno ya no puede salir porque no sabe en qué momento te van a robar”, comentó Laura, que vive en un conjunto cercano.



Todos los vecinos del sector coinciden en que esta aglomeración ha sido constante durante la pandemia. “Podrían tener otro espacio adecuado para realizar sus actividades”, comentó otro habitante de la zona.

​

Al final, las denuncias del canal sirvieron para que las autoridades lograran disuadir a los recicladores para que despejaran el lugar. Pero hay temor por parte de los vecinos de que, en los próximos días, la situación vuelva a ser la misma. Dicen que ya ha sucedido: el Distrito despeja y la invasión vuelve al poco tiempo.



Este grupo en concreto no sería competencia de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, se refirió al tema diciendo que “cuando, a través del diálogo, no se concerta, es fundamental el ejercicio de autoridad”.



Sin embargo, no es claro por qué terminaron allí ni por qué, según denuncian los vecinos, esta es una situación que lleva ya varios meses y sin solución. Reporteros de este diario, incluso, han detectado como algunos recicladores, para no ir sobre la vía de los carros, utilizan las ciclorrutas para sus carretas, obligando así a los ciclistas a salirse del carril y usar el andén.



EL TIEMPO extendió estas y otras inquietudes a la alcaldesa local de Kennedy, Yeimy Agudelo, quíen aseguró que “desde el 28 de julio hemos adelantado jornadas nocturnas en el sector de María Paz con apoyo interinstitucional para que los carreteros no se queden pernoctando en este sitio. Sobretodo porque hay que garantizar que las personas tengan un lugar digno para descansar. Es un trabajo incansable en el que tenemos que garantizar los derechos humanos y combatir las delincuencias que se esconden detrás de los carreteros. Se adelantan acciones como despeje, recolección de basuras, atención al habitante de calle", comentó la alcaldesa y anotó que "el 80 % del reciclaje de Bogotá se encuentra y llega a la localidad de Kennedy”.

La zona despejada. Foto: Secretaría de Seguridad

Más notas relacionadas:

Encuentran cuerpo de suboficial de la Policía en un carro abandonado.

Protestas en dos localidades por la nueva cuarentena por sectores.

BOGOTÁ

*Con reportería de Pablo Arango, periodista de City Tv.