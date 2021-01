Cuarentena estricta en tres localidades de Bogotá desde el martes

La Alcaldía de Bogotá, en coordinación con la Secretaría de Salud, tuvo que tomar medidas ante el aumento de casos de covid-19 y las cifras de ocupación de camas UCI.



A este 3 de enero, se tiene una ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) destinadas al covid-19 del 76,5 %. De las 1.752 camas disponibles para atención del virus ya 1.340 están ocupadas.



Y, en los niveles de UCI generales (sumando covid-19 y otras enfermedades), la ocupación es del 82,2 %, un indicador que no se veía desde agosto. En total, de las 2.239 camas UCI que hay en Bogotá, 1.855 están ocupadas.

(Le puede interesar: Las preocupantes cifras de camas UCI y hospitalarias en Bogotá)

Además, se tienen 35.262 casos activos a la fecha. Las localidades que lideran el número de casos activos son:



Suba: 4.360

Engativá: 3.139

Kennedy: 3.243

Usaquén: 2.241

Fontibón: 1.440



"Estamos teniendo más casos en las localidades del norte", alertó el Secretario de Salud, Alejandro Gómez.



(Lea también: Viajeros que ingresen al país deberán presentar PCR negativa)

Las medidas

1. Suba, Engativá y Usaquén se van a cuarentena por localidades entre las 00:00 del de enero 5 y las 23:59 del 18 de enero.



Esto se hace porque son las localidades que tienen:



- Más alto nivel de contagios

- Mayor velocidad de contagio.

- Mayor participación el flujo de retorno de viajeros.



Las reglas son básicamente las mismas que se vivieron en las cuarentenas por localidades de 2020:



- Restricción de la movilidad (con las mismas excepciones de las cuarentenas estrictas anteriores).



- Restricción total de actividades entre las 8 p.m. y las 5 a.m. Es decir, en este horario no se puede salir a nada: ni siquiera a abastacerse. Solo se podría salir en caso de fuerza mayor.



- Cierre de comercio no esencial, salvo abastecimiento, farmacia y productos de primera necesidad. En centros comerciales solo pueden operar estos tres tipos de establecimientos.



- Prohibido expendio de bebidas embriagantes el fin de semana.



- El abastecimiento será entre las 5 a.m. y las 8 pm. (sale una persona por grupo familiar)



- Sí funcionará el servicio de domicilios.



- Si usted está de viaje y vive en estas localidades, puede regresar, pero una vez en casa, debe permanecer allí.



- Se permite la actividad física individual al aire libre, por un periodo de una hora al día.



- Se permitirán mudanzas en caso de fuerza mayor.



- Si usted trabaja en otra localidad en servicios esenciales, telecomunicaciones, vigilancia, orden público podrá salir de la localidad que está en cuarentena hacia otra. Es preferible que vaya identificado.



Excepciones:



- Personal de la salud.



- Personas que cuidan a mayores de edad o menores de edad.



- Personal de vigilancia, orden público, atención sanitaria.



- Personas que deban atender asuntos de fuerza mayor o extrema necesidad.



2. Medidas hospitalarias:



- Centralizar provisión y disponibilidad de medicamentos



- Aplazar procesos quirúrgicos no urgentes



- Monitoreo a unidades de urgencias



- Reconversión de servicios para ampliar capacidad.



3. Medidas para los viajeros (de las otras localidades)



- Aislamiento voluntario de al menos 7 días.

(Para seguir leyendo: Se recomienda una semana de aislamiento a quienes regresen a Bogotá)

Este lunes el Distrito y el Gobierno Nacional se reunirán para analizar las medidas.



Lo cierto, sin embargo, es que ´no se ha decretado alerta roja.

BOGOTÁ