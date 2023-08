Vuelve y juega. Los panfletos alusivos a grupos delictivos volvieron a aparecer en Bogotá. Una denuncia realizada por usuarios de redes sociales provocó preocupación entre los habitantes de Ciudad Bolívar que aseguran que durante el fin de semana hombres encapuchados habrían repartido volantes firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) en los que se afirma que dicho grupo criminal tomaría el control de la seguridad en la zona.



Ocho pendones de grupos de delictivos han aparecido en los puentes. Los panfletos también son recurrentes. FACEBOOK

Esos papeles iban además con una amenaza para las personas que incurran en delitos relacionados con drogadicción y extorsión, entre otros, y afirma que todo el que no contribuya con ellos será declarado “objetivo militar, como el ‘Tren de Aragua’ ”.



Esta no es la primera vez que la ciudad se ve “amenazada” por una de estas supuestas estructuras criminales. El pasado 6 de julio circularon videos por redes sociales en los que también se pudo observar una pancarta en el puente de la avenida de las Américas con Boyacá que hacía apología al frente 53 de las disidencias de las extintas Farc.



Y más recientemente, el 3 de agosto, en medio del puente ubicado en el sector de Subazar, en la localidad de Suba, se descolgó una nueva pancarta, también firmada por las Agc.



Como si esta fuera una forma de retar a las autoridades, la pancarta apareció justo cuando en la Alcaldía se encontraban reunidos el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; la cúpula de la Policía Metropolitana y de la Brigada XIII del Ejército, tomando medidas frente a la ola de criminalidad que atraviesa Bogotá.



Ante estos hechos, las autoridades aseguran que “en Bogotá no hay pruebas de la presencia de estos grupos criminales”.



Ante la alerta de dichos objetos, las autoridades hicieron presencia en el lugar. Foto: Archivo EL TIEMPO / Secretaría de Seguridad

Es más, el mismo ministro de Defensa señaló que las personas que han colocado esos carteles alrededor de la ciudad, al parecer, solo buscan promocionar a estas organizaciones criminales con un fin político.



El jefe de la cartera de Defensa dijo que eran “ocho o nueve” pendones los que se habían encontrado en la ciudad alusivos al ‘clan del Golfo’, diferentes a los que se han hallado de las Agc y las disidencias de las Farc.



Velásquez también indicó que no se ha evidenciado presencia de estas organizaciones en la capital ni en sus zonas aledañas. “No existe en Bogotá una realidad de grupos armados, de esa organización criminal, activos. En la capital no hay”, insistió.



El subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, explica que lo que está pasando en Bogotá es que bandas criminales o grupos mucho más pequeños estarían utilizando el nombre de las grandes estructuras delictivas del país para “infundir miedo” en la población y así poder fraguar las extorsiones que han denunciado los habitantes de Tunjuelito, Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.



De hecho, este año se presentó un caso en el que residentes de una urbanización en Patio Bonito utilizaron el nombre del Tren de Aragua para intimidar a vecinos.



Aparecieron 5 en diferentes puntos Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Alertas y reclutamiento

Y aunque no se puede relacionar la aparición de carteles y panfletos con la presencia de grupos armados en la ciudad, lo cierto es que a raíz de los constantes disturbios en la Universidad Nacional, fuentes oficiales han indicado que disidencias de las Farc habrían reclutado jóvenes y que incluso algunos de ellos fueron entrenados en el Guaviare.



Las mismas fuentes señalaron que por el lado de la primera línea se trataría de un grupo aproximado de 30 jóvenes, quienes están plenamente identificados y fueron reclutados por las disidencias de ‘Iván Mordisco’.



Además, un exalto funcionario del gabinete distrital que pidió no revelar su nombre le dijo a este diario que información de inteligencia permitía saber que, durante los tropeles en la Nacional se juntan el Movimiento Bolivariano, históricamente controlado por facciones de las Farc, y que opera de forma clandestina en el campus; el movimiento Jaime Bateman, que viene de la Universidad Pedagógica, y un grupo remanente de las extintas primeras líneas de Bogotá.



Cabe recordar que el 31 de mayo de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que da cuenta de que estos grupos armados estarían haciendo labores de reclutamiento en Ciudad Bolívar y Usme, donde, según el informe, el riesgo de la población es más alto. Los últimos panfletos aparecieron justamente en Ciudad Bolívar.

Si bien no hay una prueba “física” de la presencia de estos grupos en Bogotá, como han dicho la alcaldesa, el ministro, la Policía y la Secretaría de Seguridad, ni de que sean estos mismos jóvenes los que estén desplegando pancartas, pendones y videos amenazantes por algunas zonas, hay que decir que el propio mindefensa señaló que se estarían pagando cerca de 100.000 pesos a desconocidos para repartir material propagandístico.



No hay que olvidar que por este mismo tipo de acciones la alcaldesa Claudia López y los gobernadores de Cundinamarca, Nicolás García, y Meta, Juan Guillermo Zuluaga, convocaron un consejo de seguridad extraordinario en mayo pasado para evaluar la avanzada de las disidencias de las Farc desde los Llanos hacia la región del Sumapaz, donde ya se ha evidenciado presencia física.



REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO

