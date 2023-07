En menos de 24 horas se registraron tres violentos casos de hurto a personas en el norte de Bogotá, en las localidades de Usaquén y Chapinero. En todos los sucesos, los delincuentes se movilizaban en motocicletas y portaban armas de fuego, lo cual llevó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad y a analizar las causas de este fenómeno en la zona.



El primer caso ocurrió hacia las 5:30 de la tarde del viernes, cuando un ciudadano fue interceptado por dos sujetos armados en la carrera 15 con calle 114, minutos después de haber salido de una casa de cambios.



Los delincuentes hurtaron 11.800 dólares (unos 48 millones de pesos) y un maletín con documentos. Todo parece indicar que lo venían siguiendo desde el lugar donde adquirió el dinero.

🔴Sector Unicentro. Bogotá. Otro robo en el norte de Bogotá, lo que impresiona es que los delincuentes lo hacen en avenidas principales está vez la carrera 15 cerca a Unicentro a plena luz del día con gran tráfico de personas y vehículos. Preciso recalcar que hay un CAI cerca pic.twitter.com/MyHE7PfESZ — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 (@ruidiaz_ddhh) July 15, 2023

Un delito similar se presentó el sábado sobre la carrera 11, en la localidad de Chapinero. La Policía Metropolitana logró capturar a un sujeto que habría hurtado 176 millones de pesos a un ciudadano que también salía de una casa de cambios. En su poder, además, se encontró un arma de fuego traumática y un reloj de marca Rolex.

Captura de hombre que hurtó 176 millones de pesos. Foto: Suministrada por las autoridades

La brigadier general Sandra Patricia Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que el capturado tendría “correlación” con el caso de fleteo que se presentó en la carrera 15, y que se están adelantando las investigaciones para dar con el paradero de los otros responsables del hurto.

A pocas cuadras de la captura, sobre la carrera 11 con calle 94, en el barrio El Chicó, unos ‘motoladrones’ atacaron al conductor de una camioneta mientras se encontraba detenido en un semáforo.



Según una mujer que presenció el delito y habló con el medio CityNoticias, los delincuentes amenazaron con un arma al hombre; sin embargo, la víctima logró movilizar el vehículo y los sujetos no lograron concretar el robo.



Estos casos han preocupado a los habitantes del sector, quienes aseguran que la inseguridad está desbordada. Es por eso que Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad de Bogotá, afirmó que la Policía habilitó un dispositivo en el límite entre Usaquén y Chapinero, así como en las zonas comerciales T y G.



“Es donde los delincuentes identifican a las víctimas por el flujo de dinero que tiene el sector, por lo que esto nos permite tener una contención mientras avanzan las labores de investigación”, dijo.



Otro atraco en el norte de Bogotá



No pasó mucho de haberse conocido el vídeo del hurto frente al CC Unicentro, cuando ya se conoce otro caso, ahora en la carrera 11 con calle 94, dónde 2 sujetos en moto realizaron un hurto a un conductor que transitaba por el lugar. pic.twitter.com/bYEbGAXKGL — Diego Arias (@DiegoAriasF1) July 15, 2023

Los retos

Según datos de la Secretaría de Seguridad, el delito de hurto a personas ha aumentado un 27 por ciento entre enero y julio con respecto al mismo periodo de 2022, con alrededor de 80.000 casos reportados.



Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, indicó que “hoy tenemos una criminalidad más organizada” en la ciudad, por lo que se requiere “más contundencia y resultados” de las autoridades.



“En 2013, Policía y Fiscalía detuvieron a los culpables del asesinato de un agente de la DEA que había sido víctima de fleteo. Esa acción contundente hizo que este delito disminuyera de manera considerable. Como en ese caso, se necesita a los mejores investigadores para dar con los responsables”, comentó.

La Policía habilitó un dispositivo en el límite entre Usaquén y Chapinero. Foto: Diego Lozano. EL TIEMPO

Por su parte, Nieto agregó que estos hechos son un desafío para el Distrito, pues muestran que en el norte hay “bandas estructuradas que tienen una dinámica delictiva distinta. No se trata de un factor oportunidad, sino que es evidente que tenían un seguimiento previo para poder atacar e ir a la fija”.



Es por eso que señaló que la denuncia ciudadana “es fundamental”, pues esta ayuda a conectar delitos similares en la zona. Asimismo, dijo que se está trabajando “en una mesa de análisis y cruce de datos” entre la Fiscalía, la Policía y los organismos de inteligencia, con el fin de que las investigaciones de cada una de estas entidades ayuden a desarticular a las bandas.

Con respecto a los delincuentes que utilizan motocicletas, el subsecretario afirmó que no hay que estigmatizar a quienes se movilizan en este tipo de vehículos, pues “los ladrones lo que buscan es huir”.



Añadió que, por ejemplo, antes de que se pusiera la restricción del parrillero hombre se registraban 16.000 hurtos por parte de ladrones que usaban motocicletas, mientras que 50 días después de la medida la cifra se redujo a 13.000. “Pero con el tiempo fue perdiendo efectividad porque los delincuentes cambiaban a los vehículos de alta gama, bicicletas o el transporte público”, dijo.



El funcionario también hizo un llamado a las autoridades nacionales con respecto a las armas traumáticas, pues indicó que el 4 de julio se venció el plazo para el registro de estos elementos y aún las alcaldías locales no conocen cuántas están en la base de datos, por lo que no pueden empezar a actuar frente a este tema.



De igual manera, indicó que aún se mantiene la recompensa de 10 millones de pesos por los responsables del atraco a un conductor de taxi y un domiciliario en la calle 98 con carrera Séptima.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @Lauramerher1