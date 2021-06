El drama de sobrevivir al covid-19 y depender de oxígeno

La angustia de los pacientes que sobrevivieron al covid-19 no termina con su salida de una unidad de cuidados intensivos (UCI) o de una unidad hospitalaria. Algunos de ellos regresan a casa con prescripción de oxígeno y terapias de recuperación para que su cuerpo pueda volver a ser el de antes; sin embargo, se están enfrentando a dos problemas: la falta de dispositivos de almacenamiento de oxígeno (bien sean balas o concentradores) y, si los tienen, el riesgo de que los cortes de luz afecten el funcionamiento de los aparatos.

(Le puede interesar: Vacunación de personas entre 45 y 49 años será con pico y cédula)

EL TIEMPO recibió la denuncia de María Rodríguez, habitante de La Candelaria, quien aseguró que “Enel-Codensa reportó en la línea 115 falla en localidades de La Candelaria, Ciudad Bolívar, Usme, Santa Fe, Kennedy, desde las 0:30 hasta las 3:00 a. m.”, escribió la lectora de este diario, y agregó que había “graves afectaciones a salud de pacientes dependientes de dispositivos y posiblemente otras afectaciones”. Este diario chequeó los reportes de Enel-Codensa y confirmó que hubo fallos intermitentes en esas localidades.



Pero, además, constató con pacientes de recuperación de covid-19 que los cortes de luz son una preocupación. Esto debido a que algunos de ellos cuentan con concentradores de oxígeno –dispositivos que toman aire, separan el oxígeno y se lo entregan al paciente– que funcionan con energía eléctrica.



“Yo no tengo tranquilidad desde que volví a casa. Dependo del concentrador y mi temor como paciente es que si se va la luz, ¿yo qué hago?”, le contó a EL TIEMPO un sobreviviente de covid-19 que estuvo en UCI y que fue enviado el viernes a casa a recuperación con oxígeno y terapias. Aunque en su sector, en el barrio Quinta Paredes, no se ha ido la luz, sí explica que es algo recurrente.

Facebook Twitter Linkedin

Un empleado de una distribuidora de oxígeno lleva un cilindro de oxígeno a un paciente de covid-19 en Tocancipá. Foto: Getty Images

Lo que ofrece Enel-Codensa

“Dependo del oxígeno al 100 %. Quizá puedo estar un rato sin él, pero solo si estoy totalmente quieto. Pero solo en la ida y regreso al baño me pongo mal y mi saturación baja”, cuenta el paciente y anota que, tratando de prevenir un imprevisto con su concentrador ya entró en un proceso con Enel-Codensa para registrarse como usuario electrodependiente y recibir apoyo en el marco del programa ‘Energía vital’, que, en calidad de préstamo y de manera gratuita, ofrece “una fuente eléctrica para garantizar el suministro de energía hasta por tres horas, en caso de una falla imprevista o un trabajo de mantenimiento programado”.



Para acceder a este servicio, dice Enel, es necesario que el cliente electrodependiente se registre vía Fonoservicio (7115115) o mediante el correo radicacionescodensa@enel.com. En enel.com.co se especifica la documentación que el cliente debe entregar para activar este servicio con el que ya cuentan 600 usuarios en Bogotá y Soacha.



Una vez registrado, y cuando se requiera la asistencia, la persona puede comunicarse a través de Facebook (CodensaEnergía), Twitter (@CodensaServicio), el Fonoservicio o la línea de emergencias (115). “La logística de envío y recogida de las baterías se realiza con conductores del proyecto de taxis eléctricos, los siete días de la semana, durante las 24 horas del día. El tiempo promedio de entrega es de una hora aproximadamente y dependerá de factores externos como la movilidad”, precisó Enel.



Ahora, esta asistencia no se limita a pacientes dependientes de oxígeno por covid-19, sino a otras enfermedades. Y de hecho, este tipo de emergencias no son exclusivas de esta época: en 2019, este diario registró cómo las reiteradas fallas en Choachí, Cundinamarca, habían afectado a una familia de campesinos oxígenodependientes. En ese momento, Enel les prestó esa asistencia.

(Para seguir leyendo: Así fue el último adiós a monseñor Alirio López)

La otra crisis

Quienes cuentan con concentrador de oxígeno están, quizá, en el mejor de los escenarios. Pero lo cierto es que el acceso a dispositivos de oxígeno ha sido difícil en medio del tercer pico. La falta de balas y dispositivos es tal que la Secretaría de Salud ha solicitado a los ciudadanos que los regresen.



El paciente que entrevistó este diario, y que pidió reserva de su identidad, aseguró que, aunque cuenta con un concentrador, desde el viernes de su salida del hospital estuvo a la espera de que su EPS le autorizara una bala que le funcionara como respaldo en caso de que su concentrador dejara de funcionar por cortes de energía. Solo hasta ayer en la tarde le llegó el cilindro.



Aunque él contó con suerte, en otros medios de comunicación y en redes sociales se encuentran llamados de pacientes en Bogotá que buscan dispositivos de oxígeno o ayuda para poderlos recargar. EL TIEMPO conoció casos de ciudadanos que dependen de oxígeno y solo han podido asistir a sus citas gracias a la solidaridad de vecinos que les han prestado sus implementos.



Este drama de acceso a los implementos de recuperación de una neumonía, bien sea producida por covid-19 o no, puede comprometer la salud de los pacientes. Según la neumóloga Alejandra Cañas, del Hospital Universitario San Ignacio (Universidad Javeriana), “un paciente con una neumonía que haya estado en cuidados intensivos tuvo un compromiso severo de su organismo a nivel pulmonar. Pero con frecuencia también pudo tener compromiso en corazón, riñón e hígado y tener un desacondicionamiento físico. Entonces, va a salir a una fase de recuperación y rehabilitación donde requiere cuidados, una alimentación especial, controles y exámenes para poder a retornar a su condición previa. Eso puede tardar semanas o meses”, explica la doctora Cañas, y precisa: “Si el paciente requiere oxígeno domiciliario, no puede ser dado de alta”.



(Le puede interesar: Video: primeras imágenes del terrorista de carro bomba en Cúcuta)



Y advierte que en un contexto de crisis y escasez de estos dispositivos hay consecuencias. Por un lado, dice, el paciente, al no poder salir, estaría ocupando una cama hospitalaria que otra persona podría necesitar. Por otro, añade, ese oxígeno “es vital. Un paciente que lo requiere pone en riesgo su vida si no se le administra. Se baja el ‘combustible’ que requieren corazón y pulmones y, dependiendo del grado de disminución, puede haber dolor de cabeza y disminución de las funciones”. Reconoce, incluso, que fallas en la recuperación pueden terminar en un eventual regreso del paciente al hospital.

‘Devuelvan los cilindros’

La Secretaría Distrital de Salud ha lanzado un SOS a Bogotá para que se retornen los cilindros y concentradores de oxígeno. La entidad calcula que en

Bogotá-Región hay 40.000 pacientes que requieren oxígeno, pero al menos el 10 por ciento de ellos, aunque ya se hayan recuperado, no regresan estos implementos, hoy vitales para la recuperación de pacientes que sobrevivieron al covid-19.

Para el retorno de estas herramientas, el Distrito habilitó la línea 364 96 66, a la que los ciudadanos podrán llamar para solicitar que el proveedor vaya directamente a su puerta.



(Además: El tratamiento que reduce riesgo de muerte en casos graves de covid-19)

EL TIEMPO