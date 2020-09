Sigue el reto de la gestión de residuos de construcción en Bogotá

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son un tema que no puede pasar desapercibido con las cientos de obras en construcción de Bogotá.



Estos residuos, que son en su mayoría escombros, terminan en muchas ocasiones en los cauces de ríos, humedales o espacios públicos naturales de la ciudad, producto de la irresponsabilidad de personas o empresas que no les dan una finalidad correcta.

Una vez los escombros son abandonados en los espacios ambientales, le generan al Distrito un costo de recolección y traslado que puede variar, pero, por ejemplo, un viaje de escombro, con apenas 14 metros cúbicos, puede costar entre 30 y 40 mil pesos. Sin olvidar que en caso de terminar en fuentes de agua, la reparación de estas puede tardar años a un costo monetario muy alto, según Alberto Acero, director operativo de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la CAR.



Al respecto, la Secretaría de Ambiente manifestó que, en lo que va corrido de 2020, ha evitado que 3’930.380 toneladas de residuos terminen dañando los espacios ecológicos de la ciudad, por medio de las 258 visitas de seguimiento y control a diferentes constructoras, en las que ha tenido que expedir 96 requerimientos para que cumplan con la normativa ambiental.



Además, las construcciones que generan más de 1 metro cúbico de residuos al mes deben reportar qué está pasando con dicho material, por medio del registro a la página web de la Secretaría de Ambiente, por el que deben pasar previamente.



Por ahora, en Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme la autoridad ambiental ha controlado y evidenciado la mayor producción de RCD, con más de 1’031.148 toneladas de escombros, según datos de la Secretaría de Ambiente.

Residuos de construcción. Foto: Secretaría de Ambiente

Es importante destacar que los RCD no se pueden botar, tampoco, por medio de el servicios de aseo común de la ciudad. Para esto existen plantas de aprovechamiento, puntos limpios y escombreras certificadas que se encargan del traslado y recolección, con un costo antes mencionado.



El desconocimiento de estos lugares hace que personas u obras le entreguen sus escombros a empresas que no están registradas, y por eso terminan en el espacio público.



A esto se le suma la preocupación de la construcción de tres grandes obras que vienen para Bogotá (el metro, el Regiotram y TransMilenio), puesto que hasta el momento no han hecho visible los estudios en los que se certifique que los volúmenes de RCD no superarán la capacidad de las escombreras a donde serán llevados. Y mucho menos si están en la capacidad de separar y tratar los escombros para que sirvan como material reutilizable, como lo expresó Andrés Briceño, doctor en derecho administrativo y experto en el tema.



Inquietud que trasladamos a la Secretaría de Ambiente, la cual dijo que el material de esas obras será trasladado a los sitios definidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y será vigilado mediante visitas a las obras que están previamente registradas ante la autoridad ambiental.



BOGOTÁ