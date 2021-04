Talas por troncal de la av. 68 se redujeron un 30 por ciento

Inconformismo y confusión ha generado en las últimas semanas el proceso de tala en la avenida 68 como parte de las intervenciones que se están adelantando para la construcción de la troncal de TransMilenio que irá por este corredor de la ciudad.

Varios plantones y protestas se han convocado en inmediaciones a esta zona por parte de vecinos de la avenida, de organizaciones sociales e incluso algunos concejales que se han sumado a las voces en contra de lo que han denominado un ‘arboricidio’.



Frente a estos hechos, en conversación con EL TIEMPO, Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente, manifestó que han estado acompañando al IDU y al Jardín Botánico durante todo el proceso, y que logró bajar el porcentaje de tala que habían solicitado los contratistas.

Carolina Urrutia Secretaria de Ambiente Foto: Comunicaciones Claudia López

¿Cuántos árboles ha autorizado la Secretaría de Ambiente para que el IDU tale en la avenida 68?



El número total de talas que se ha solicitado en el Distrito para 2021 es de 2.800 talas, no es muy grande. En la 68 en lo que hemos insistido desde la Secretaría de Ambiente es en que se reduzca al número mínimo. ¿Qué pasa en Bogotá y en el país? Las autoridades ambientales somos lentas por los análisis técnicos cuidadosos que hacemos. Muchas veces, los constructores nos piden todas las talas posibles para ver cuáles necesitan al final. Como ellos contratan a otros contratistas para las talas, se hacen talas que no son necesarias, en la avenida 68, ante el gran volumen de talas que se solicitaron, nosotros hablamos con el IDU, le dijimos que tenemos que bajar este número, hicimos la revisión de tramo por tramo a fin de identificar árboles para meter a los diseños sin que afectaran las obras, por lo menos un 30 por ciento se van a reemplazar.



¿Se consultó a la ciudadanía para hacer esta intervención?



El IDU lidera ese proceso de socialización con el Jardín Botánico. Se hicieron con algunas organizaciones más de cinco reuniones a lo largo de las últimas dos semanas. Antes hubo más de 20 reuniones, es muy difícil decir qué tanto es suficiente en términos de participación ciudadana, hay organizaciones ambientales que no son de la zona que quieren participar. Desde la Administración Distrital se ha dado la mayor claridad y se han brindado las garantías.



Ese 30 por ciento de reducción, ¿cuántos árboles son?



Un poco más de 600. Se van a talar alrededor de 2.000 en ese separador, se le tiene que hacer campo a TransMilenio.

¿Cómo explicar el desarrollo sostenible, que es posible hacer obras importantes porque una troncal genera muchos beneficios para los ciudadanos de escasos recursos; cómo explicarles a los ciudadanos que son compatibles una obra y una tala?



Lo primero, y quiero subrayarlo, es que esto no es una tala indiscriminada, porque sería que no estamos discriminando, y hemos hecho esfuerzos, como las talas de El Virrey, de decir y ver cuáles necesita la obra. Pero el desarrollo sostenible tiene una premisa, tenemos unos sacrificios que hacemos en términos económicos, sociales y ambientales para que más personas salgan de la pobreza, y tenemos que hacer sacrificios ambientales e incluso económicos, lo mismo con el crecimiento; la idea es que las la tres patas de la mesa de la sostenibilidad se mantengan en desarrollo equitativo. Para que haya más beneficios sociales se han hechos demasiados sacrificios ambientales.



Bogotá creció de manera desorganizada, y hemos mantenido buena parte de estructura ecológica principal, ahí está, y nos prestan servicios ecosistémicos. Los árboles son recursos renovables, en 15 o 20 años tenemos el mismo servicio ambiental. Pero estamos viendo un fenómeno con la angustia del cambio climático, esa idea de que nos demoramos 15 años en tener el mismo servicio es emocionalmente muy difícil para la gente, por eso debemos incorporar arbolado a los diseños de obra. Cuando me llegan solicitudes de permisos de 150 árboles para un edificio me siento con el desarrollador y les digo: metan los árboles en el diseño.

¿Cuántos árboles van a sembrar en la ciudad?



Nosotros tenemos mucho material vegetal en nuestro Jardín Botánico, en la Secretaría de Ambiente, para sembrar en la ciudad. Vamos a sembrar más de 800.000 árboles en esta administración.



