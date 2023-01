Pese a ser la vía con más frentes de obra activos en la capital y una de las más problemáticas en términos de movilidad, la avenida 68 ha venido mostrando una mejoría en la velocidad promedio que algunos conductores han empezado a notar, pero que no es como todos quisieran.



Desde su inauguración, en 1968, es una de las arterias que conectan el sur con el norte. No obstante, en tiempos recientes el tráfico en la avenida 68 se ha convertido en asunto habitual para los capitalinos, pues después del inicio de las obras pasó a ser escenario de grandes embotellamientos.



Recordemos que este proyecto será la troncal alimentadora de la primera línea del metro y es uno de los proyectos más ambiciosos que se realizan en Bogotá en este momento, no solo por su costo –de unos 2,6 billones de pesos–, sino por sus metas físicas.



Si bien esta obra promete mejorar la movilidad, no son pocos los ciudadanos que se quejan por la reducción de carriles, los maletines y las polisombras.

Sin embargo, según datos de la Secretaría de Movilidad, durante el mes de noviembre la avenida 68 tuvo un promedio de velocidad de 20,6 kilómetros por hora en sentido sur-norte y de 19,1 sentido norte-sur. El promedio general fue de 19,8, ubicándose en el noveno lugar entre las vías principales de la capital del país.



En diciembre la velocidad promedio mejoró y se ubicó en 20,3 kilómetros por hora. Lo llamativo de este dato es que, pese a ser una vía en obra, supera a varias principales en donde no se realiza ningún trabajo, como la calle 80 –19,6 de media en noviembre y 19,5 en diciembre– o la avenida Caracas –17 kilómetros por hora en el primer mes y de 18,3 en el segundo–.



Asimismo, registra mejores datos que corredores con frentes de obra activos, como la avenida Ciudad de Cali, en donde en noviembre registraron 17,3 kilómetros por hora y 17,7 en diciembre al promediar ambos sentidos de la vía.

Radiografía de la vía

EL TIEMPO hizo el ejercicio de recorrer la vía para conocer cómo están funcionando los desvíos y cuántos carriles están habilitados, además de calcular cuánto tiempo se tarda un vehículo en transitar de sur a norte y de norte a sur.



En el trayecto que va desde el barrio Venecia hasta la autopista Norte, hay tramos con hasta cuatro carriles habilitados, como ocurre a partir de la calle 94A y hasta la avenida Suba. La mayor parte de la vía consta de tres carriles, y el tramo más problemático –y en donde más se perdió tiempo durante el recorrido– se encuentra entre la avenida de Las Américas y la calle 13.



Allí, el Plan de Manejo de Tránsito contempla la presencia de solo dos carriles y un desvío para tomar la calle 13, lugar donde varios buses generan congestión cuando intentan acceder.



Este trayecto, que fue realizado el pasado 12 de enero a las 6 de la tarde, en hora pico, se hizo en un tiempo de 51 minutos.

Para el recorrido de norte a sur, realizado un día después en horas de la mañana, se arrancó en la carrera 9.ª. Durante los primeros kilómetros la vía conserva los tres carriles hasta después de la Autonorte, donde hay un pequeño desvío que le quita uno de los carriles a la calzada que va hacia el oriente.



Los cuatro carriles siguen hasta el centro comercial La Floresta. Allí, nuevamente se reduce la vía y más al llegar al canal San Francisco, en la calle 22A. En este punto la vía pierde uno de los carriles para cederlo a una ciclorruta construida en la mitad de ambas calzadas.



“Acá es donde se forma el trancón todos los días. Ahorita en Navidad mermó, pero toca esperar cuando vuelvan todos los carros”, comentó Mario Aguirre, conductor de un furgón.



Metros más adelantes la vía vuelve a tener cuatro carriles y al llegar a la calle 8.ª pasa hasta los cinco durante cerca de un kilómetro. En la Primero de Mayo vuelve a la normalidad en términos de espacio y así continúa hasta llegar al barrio Venecia. En dicho trayecto el tiempo fue de 43 minutos y se contabilizaron 21 semáforos.

“Esta vía me toca usarla todos los días, la utilizo para ir al trabajo, en Venecia, y pese a todo, fluye. Pero creo que la explicación no es tanto lo que hacen los de tránsito, sino que la gente ya sabe a lo que se atiene y se mete por otras vías”, agregó Mario Aguirre.



Al revisar los datos del Observatorio de Movilidad de ese día, la 68 se ubicó en quinto lugar entre los principales corredores, con una velocidad de 26,3 kilómetros por hora, superada por la calle 26 (40,8), la Autonorte (34,6), la NQS (31,9) y las Américas (27,7).



“Creo que se debe a que han quitado muchas rutas y las han mandado por otro lado”, dice Liliana Lara, quien a diario debe tomar la 68 desde la calle 72 hasta subir por la calle 13.

EL TIEMPO consultó con TransMilenio para saber si efectivamente han retirado rutas para descongestionar la vía. “Para el corredor de la avenida carrera 68 tenemos 57 rutas zonales, las cuales suman una flota de 1.268 vehículos”, señaló la empresa.



Para Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, la explicación puede obedecer a dos factores. “Hay una curva de aprendizaje, que se refleja en que muchos conductores, conociendo que se están haciendo obras, aprendieron a tomar vías alternas o evitar este tramo, provocando que solo transiten los autos que necesariamente deben recorrer la 68”, señaló. Y agregó que la explicación también se puede hallar en el Plan de Manejo de Tránsito aplicado para la obra.

El manejo

En ese sentido, EL TIEMPO consultó con el IDU para conocer los planes que se adoptaron en la vía. En total, son 176 PMT activos a la fecha en los nueve tramos, los cuales se rigen por un documento técnico de la entidad.



“Los trabajos son similares a los de la avenida Ciudad de Cali. (...). Este documento es de obligatorio cumplimiento para contratistas y para el seguimiento de las interventorías y rige para los nueve tramos de la avenida 68 y para los cuatro tramos de la avenida Ciudad de Cali”, señaló la entidad.



Uno de los puntos fundamentales para que un PMT funcione es la armonización entre los tramos. “Su implementación no se llevará a cabo de manera aislada, debiendo tener en cuenta su armonización con el PMT que presenten otros contratistas cuyos tramos sean colindantes con el suyo”, explican.



Por tal motivo, los planes aplicados incluyen parámetros como el ancho de cada carril, que debe ser de mínimo 3,25 metros, así como pautas para la ubicación de los paraderos del SITP, que para este caso no debe superar los 500 metros del punto original.

CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ