Desde su lanzamiento el 30 de septiembre del 2022, el Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá no ha dejado de crecer. Prueba de ello puede verse en los 48.000 usuarios que durante los primeros cinco meses de funcionamiento ha logrado atraer.



(Le puede interesar: ¿Cómo está la movilidad? Prepárese para la encuesta que se realizará en Bogotá)

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel González, joven que utiliza a diario el sistema. Foto: Camilo A. Castillo. EL TIEMPO

Gabriel González es uno de ellos. Él, como otros 9.000 bogotanos que hoy cuentan con un plan mensual, escanea a diario una de las 12 bicicletas que se pueden estacionar en la estación del centro comercial Andino, la retira y toma rumbo hacia Chapinero. Veinte minutos después de no mucho esfuerzo, como él mismo lo reconoce, llega a su vivienda.



De hecho, tras la entrada en funcionamiento de todas las estaciones y bicicletas, los datos revelan que es en este sector en donde más se realizan viajes en todo el sistema. “Algunas estaciones cerca de universidades, así como la de centro comercial Andino y calle 85, son aquellas en las que hemos registrado mayor movimiento, dado que su entorno empresarial y universitario impulsa el uso del sistema para evitar tráfico en horas pico, por ejemplo”, comentó María Villate, directora de asuntos externos de Tembici.



Pero más allá de la cobertura, Gabriel tiene tres motivos para utilizar el sistema: es rápido, mejora su condición física, es fácil de ubicar y le permite ahorrar. “Incluso, el jueves, cuando salí del partido de Millonarios, fue chévere encontrar el sistema porque no había transporte y me pude regresar en bici a Chapinero”, contó.

Se está consolidando como una opción de movilidad inclusiva y sostenible de primera y última milla (...). FACEBOOK

TWITTER

No es la única persona que disfruta de las bondades de las bicis compartidas. Alana López vive a pocos metros del parque de los Hippies y es justamente allí desde donde empieza sus recorridos diarios hacía la Universidad Javeriana. “Es mejor que ir en un bus espichada”, dijo.



El modelo de bicicletas compartidas aterrizó en la ciudad tras dos intentos en las administraciones pasadas. Desde entonces, según datos de Tembici y de la Secretaría de Movilidad, ha registrado más de 290.000 viajes en las características bicicletas rosas, anaranjadas y azules.



(Además: ¿Cuál es la presión ideal para inflar las llantas de la bicicleta?)



“Se está consolidando como una opción de movilidad inclusiva y sostenible de primera y última milla, incluso igual o de mejor manera si lo comparamos con otros mercados de Tembici en la región”, señaló Villate.

Facebook Twitter Linkedin

Tembici tendrá la operación del sistema por 7,5 años. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Bogotá tiene en su ADN el ciclismo y las bicicletas. FACEBOOK

TWITTER

Para Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad, hay otro motivo que explica el crecimiento durante estos cinco meses. “Bogotá tiene en su ADN el ciclismo y las bicicletas. Muchos viajes en la ciudad se hacían en este medio de transporte; entonces, es una cultura ya arraigada en las costumbres de los bogotanos. Creo que a eso también se debe el éxito”, afirmó.



Otro factor del que las bicicletas compartidas se están aprovechando es de la infraestructura construida alrededor de este medio de transporte. Janette Sadik-Khan, excomisionada del Departamento de Transporte de Nueva York, habló en exclusiva con EL TIEMPO a principios de febrero y destacó este fenómeno.



“En Bogotá están mirando sus bicicletas, pero no solo están construyendo una ciclovía aquí y allá, están creando una red. Ahora hay 600 kilómetros de carriles para bicicletas, que es más de lo que hay en Copenhague. Eso es un gran logro y no sé por qué más gente no habla de ello. Y ahora que se sentaron las bases y los cimientos con las ciclorrutas, es el momento perfecto para tener las bicicletas compartidas, porque aprovecha esa inversión”, dijo Sadik-Khan.



(Además: ¡Pilas! Estos son los cierres viales que habrá en Bogotá durante marzo)

Facebook Twitter Linkedin

Según Tembici, por ahora no hay planes para extender la cobertura hacia otros sectores. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Pero, si bien los beneficios del sistema son evidentes, los usuarios también sienten que hay aspectos que se deben mejorar. Gabriel, por ejemplo, considera que el procedimiento para desbloquear la bicicleta no es tan rápido como debería. “Se demora mucho en aparecer la luz verde para sacar la bici”, precisó.



Para Alana, la situación de las estaciones puede llegar a ser más compleja. “Me pasó dos veces esta semana, fui a dejar la bici en la 45 y no había un solo espacio disponible. ¿Qué hice? Me tocó ir hasta la esquina del parque Nacional”, agregó la joven.



Dario Hidalgo, experto en movilidad, también tiene algunos reparos con el funcionamiento del servicio. "No siempre hay buena disponibilidad de bicicletas mecánicas, si bien las asistidas son muy buenas, las personas a veces solo tienen ese tipo disponible y tienen que pagar desenganche y pago por minuto adicional a la suscripción", señaló.



Sin embargo, resaltó que es "muy valioso que no requiera subsidios directos de la ciudad, al contrario, que la ciudad reciba un pago en especie por el aprovechamiento económico del espacio público".

El sistema en cifras



El sistema está ubicado en un polígono comprendido entre las calles 127 y 6.ª y entre la carrera 7.ª y, en su límite al occidente, de manera escalonada, la autopista Norte, la NQS y la carrera 10.ª y funciona a través de una figura de aprovechamiento económico en la que Tembici, en los 7,5 años de operación que tendrá, paga en especie un valor por el uso del espacio público.



Las zonas que más han aportado a esa retribución han sido Chapinero, con más de 127.000 viajes, y Usaquén, con más de 66.000 (ver gráficos).

Asimismo, fue este último mes, febrero, el periodo con más recorridos: 130.491. Es en esta clasificación en donde realmente se ve el crecimiento del sistema. Pues desde octubre el crecimiento ha sido del 721 por ciento.



(Le recomendamos: Sistema de bicicletas compartidas en Bogotá: su uso superó las cifras esperadas)



Un dato que revela la capacidad del sistema para atender la demanda de usuarios es el del día con más viajes. Ocurrió el pasado 2 de febrero, fecha en que se realizó el primer día sin carro del año, y en el que se registraron más de 7.317 recorridos.



Carlos Urrego, coordinador en Colombia de Global Designing Cities Initiative, organización aliada de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial, cree que ese crecimiento de usuarios puede llevar a que más personas se contagien.

“Es una respuesta a esa gran dinámica que hay en torno a la movilidad en bicicleta. En las zonas donde se implementó el sistema gradualmente hemos comenzado a ver cómo cada vez hay más demanda”, indicó.

Pocos robos, pero...



(...) hay que destacar que el porcentaje que se ha presentado está a un nivel inferior al de ciudades de Brasil, Chile y Argentina. FACEBOOK

TWITTER

Hubo problemas en las primeras semanas del sistema. El 29 de octubre la Policía Metropolitana capturó a un hombre que ese mismo día había hurtado, en el barrio Siete de Agosto, una de las bicicletas de Tembici. Según la empresa, las pérdidas del total de la flota es de apenas el 0,15 por ciento.



Recordemos que hoy funcionan un total de 3.300 bicicletas –entre mecánicas, eléctricas, manocletas y de cajón–, 150 sillas para niños y 300 estaciones.



“Los resultados sobre este punto en Bogotá son gratificantes. Este mercado, como cualquier otro de Latinoamérica, no está exento del robo de bicicletas; sin embargo, hay que destacar que el porcentaje que se ha presentado está a un nivel inferior al de ciudades de Brasil, Chile y Argentina”, explicó Villate.



Para la compañía, la explicación es sencilla: los ciudadanos se están apropiando del sistema porque saben que necesitan ese medio para transportarse.

Facebook Twitter Linkedin

Ciclotalleres de Tembici en Bogotá. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En esta explicación coincide la secretaria de Movilidad. “Es una respuesta oficial a las necesidades de movilidad en viajes cortos, en viajes por motivos diferentes a ir al trabajo. Entonces, al ser una opción tan eficiente la gente lo cuida”, señaló.



No obstante, Ávila agrega otro elemento para el análisis: “El sistema arroja un reporte en tiempo real desde centro de operaciones en Tembici que detecta cuando las bicicletas salen de su entorno. Cada viaje que se hace está georreferenciado y, además, se cubre con un sistema de seguridad articulado entre Tembici, la Policía y las secretarías de Seguridad y Movilidad”.



Pero no todo es color rosa para el sistema. Así como se ha establecido una especie de pacto colectivo para cuidar las bicis, los delincuentes han hecho de las suyas con los ciclotalleres que Tembici instaló en varios puntos de la ciudad como compensación por el uso del espacio público.



Hoy es común encontrar estas cajas rosadas de un metro de altura sin las bombas de aire, los destornilladores o las llaves para los pedales. “Ahí lo que estamos tratando de hacer como ese ejercicio de apropiación y empezar esa reposición de los elementos”, agregó Ávila.

¿Expansión?



Quizás el gran reto que tiene el sistema sea lograr que eso que está funcionando en un polígono de 27 kilómetros cuadrados se expanda por toda la ciudad. De hecho, los pedidos para que se instalen estaciones en el occidente se han vuelto recurrentes en redes sociales.



En ese sentido, Tembici explicó que por ahora se enfocarán en mejorar la operación en las estaciones instaladas.



“Sin embargo, también es clave mencionar que estamos aprendiendo de las dinámicas de la ciudad para avanzar en estudios futuros que midan la viabilidad de la ampliación del sistema a otras localidades, teniendo en cuenta la demanda y puntos estratégicos para los ciudadanos”, concluyó Villate.

CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias en eltiempo.com