¿Qué está pasando con la protesta en las noches?

Bogotá ha sido uno de los epicentros de distintas jornadas de protestas. Esta semana no fue la excepción, uno de los días más concurridos fue el miércoles, cuando, según cálculos del Distrito, en 20 puntos se movilizaron más de 8.000 personas.



El balance, a lo largo de la mañana y la tarde, dictaminaba que las movilizaciones y plantones se encontraban de manera pacífica, con actos culturales incluidos.

No obstante, en la noche, hacia las 9 p. m., se empezaron a dar los primeros brotes de violencia. La primera alerta llegó desde inmediaciones del Portal del 20 de Julio, donde un grupo de personas empezaron a vandalizar un establecimiento comercial, y luego la atención se centró hacia los portales de Suba y Américas con agresiones hacia miembros de la Fuerza Pública. Terminada la jornada, el Distrito confirmó que en cuatro puntos hubo intervención del Esmad y 20 heridos, de los cuales 11 fueron dados de alta y nueve siguen en valoración.



¿Qué está generando esta dinámica en las noches?



Hugo Acero, secretario de Seguridad, manifiesta que no se debe etiquetar la noche como el escenario de confrontación porque en Bogotá también se han presentado este tipo de hechos durante el día. Pero, agrega: “El miércoles tuvimos protestas y movilizaciones pacíficas. Pero llega un momento cuando un grupo pequeño decide reventar eso”.



De hecho, la Secretaría de Seguridad estuvo acompañando la jornada en el Portal Américas con la presencia del subsecretario Andrés Nieto. Según él, el panorama se puede describir de tres maneras. Una, de los jóvenes organizados y que tiene diversos motivos para unirse a las protestas. Otra, de personas que se suman por curiosidad, y, por último, cuando llega un grupo reducido que forma el caos.



“Hay un momento en el cual llega un grupo de personas, que no están ahí, a tirar piedra”, dice Nieto. Y también destaca que los mismos manifestantes que constantemente han estado por esa zona reconocen que a ellos les ha tocado controlar a personas, externas a la gran masa de movilización.



César Restrepo, analista en seguridad de Pro Bogotá, expone que las noches pueden ser más funcionales para quienes quieren generar ese tipo de caos porque puede dar unas ventajas de cubrimiento y movilidad que el día no da.



“Esas organizaciones no pueden mantener eso de manera permanente, pero se necesita desarticularlas”, expresa.



Alberto Sánchez, experto en seguridad, plantea la revisión de puntos específicos sobre la ciudad como los portales Américas y Suba, y asegura que esta es una oportunidad para revisar los protocolos de intervención de la Fuerza Pública en las zonas urbanas y que manifestantes rechacen actos violentos.



“Es decir, cómo unas personas están yendo a afectar la flota de TransMilenio o provocar a la Fuerza Pública, pero también cómo hacemos para que las armas no letales del Esmad no afecten los residentes”, dice.



Manifestantes y vecinos del sector de Américas se han visto afectados por estas dinámicas. En videos difundidos por redes sociales, organizaciones de derechos humanos denunciaron que las ‘Mamás de Primera Línea’ fueron dispersadas a la fuerza por los uniformados. “Fui a sacar una bolsa de leche para lavarme la cara, cuando me impactaron el hombro derecho. Tengo el quemón”, narró una de ellas a Citytv.



Además, habitantes de conjuntos residenciales, con videos en mano, denunciaron en este diario que han sido víctimas de gases lacrimógenos incluso en el interior de sus hogares.



Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, reconoció que la confianza con la comunidad en esa zona estaba rota.



Ante este panorama, el Distrito propuso un ejercicio: crear un Puesto de Mando Unificado (PMU) abierto en el Portal de las Américas con el objetivo de que los ciudadanos conocieran cómo y por qué se tomaban las decisiones en un contexto de manejo de protesta. El Distrito extendió la invitación a los manifestantes, a organizaciones de DDHH y a los vecinos del sector.



Pero, la instalación se dio entre un ambiente de tensión. Hubo críticas de ciudadanos al Distrito, pero también episodios de abucheo y, hacia las 9 p. m., se registraron enfrentamientos. Al cierre de esta edición no se conocía el resultado del intento de diálogo.

