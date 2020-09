Habla el abogado de la familia de Javier Ordóñez

A la espera de los resultados de la necropsia está la defensa de la familia de Javier Ordóñez, liderada por el abogado Vadith Gómez, quien habló este jueves con Citytv.



Gómez confirmó que este jueves tiene cita en Medicina Legal para conocer los resultados del análisis forense sobre el cuerpo de Javier Ordóñez.

Gómez, además, se refirió a la recolección de pruebas en el CAI de Villa Luz, escenario clave para esclarecer los hechos que rodearon la muerte del hombre de 46 años.



Aunque el video más conocido es el de las descargas eléctricas con 'taser' al frente del conjunto residencial donde vivía la víctima, la gran pregunta es qué sucedió en el CAI. Amigos de Ordóñez aseguran que allí los uniformados lo siguieron golpeando. De ahí, dicen, él salió inconsciente y fue transportado en una patrulla hasta la Clínica Santa María del Lago, donde se confirmó su fallecimiento.



"La Fiscalía nos manifiesta que ya se han recogido varios elementos probatorios, varios videos y esperamos que no se haya perdido la evidencia. Se recogió mucha evidencia", indicó la defensa.



Pero, además del material de la Fiscalía, la defensa está recopilando pruebas adicionales. "Tenemos antecedentes y evidencias. Esta representación de víctimas cuenta con un investigador privado que está recogiendo elementos materiales probatorios, y todo indica que no es un simple homicidio ni un homicidio agravado, sino una tortura y esto se evidencia con varias pruebas", manifestó Gómez a Citytv.



La solicitud de la defensa es que este caso pase por justicia ordinaria y no por justicia penal militar.

