Después de casi cuatro años desde que se empezó a hablar del proyecto Corredor Verde como solución a la movilidad de la carrera Séptima , esta iniciativa no parece haber despegado del todo y el apoyo de la gente que vive a lo largo de la emblemática bía del borde oriental de Bogotá .



En su etapa inicial, el Corredor Verde tuvo un proceso de co-creación, en el que la alcaldía recibió alrededor de 50.000 comentarios y aportes de ciudadanos y organizaciones; sin embargo, esta semana se presentó una manifestación en contra. Vecinos de los sectores Chicó y Chapinero, críticos de la iniciativa y concejales opositores manifestaron su rechazo.



Ante esta manifestación, que afectó el tráfico en el norte de la Séptima por cerca de tres horas, la mandataria escribió un tuit indicando: “Sectarismo y clasismo une las campañas de esos sectores del uribismo y petrismo. Bogotá rechaza su oportunismo politiquero. No van a parar el metro, ni la educación pública, ni el transporte público eléctrico ni el corredor verde séptima. No pararán ni destruirán a Bogotá”.



Pero contradictores del Corredor Verde como el arquitecto Jaime Ortiz, quien participó en el “ejercicio pedagógico”, como llamaron el bloqueo en la Séptima con calle 92, señalaron que “el tráfico no se puede evaporar de la carrera Séptima para que quepa TransMilenio. El tráfico mixto no solo son los carros particulares, son también las motocicletas, los taxis, los vehículos de reparto, de la Policía, de la basura, las ambulancias”. Cabe recordar que Ortiz también se opuso a la troncal de TransMilenio que quiso construir el alcalde Enrique Peñalosa.



Juan Pablo Caicedo, gerente del proyecto, dice que más allá de que haya cosas del proyecto que no les guste a algunas personas, “el corredor hay que intervenirlo porque el peor escenario es no hacer nada”. Agrega que el proyecto hay que verlo como solución a la movilidad del borde oriental de la ciudad.



Sectarismo y clasismo une las campañas de esos sectores del uribismo y petrismo.



Bogotá rechaza su oportunismo politiquero. No van a parar el metro, ni la educación pública, ni el transporte público eléctrico ni el corredor verde séptima.



El Corredor Verde es uno de los proyectos de infraestructura bandera de la alcaldesa Claudia López. Contempla carriles exclusivos para buses eléctricos, ciclorrutas en ambos sentidos, amplias zonas peatonales, jardines y una calzada para el tráfico mixto entre las calles 24 y 245 (dos carriles de sur a norte), dos carriles de la calle 245 a la 92, pero solo uno en sentido norte-sur, entre las calles 92 y 32.



Este último, como lo reveló EL TIEMPO en diciembre pasado, se ha convertido en el punto de inflexión de los críticos del proyecto. Será un carril estampado (como el de la calle 85) y únicamente servirá para el acceso a los predios y parqueaderos y el abastecimiento sobre el costado occidental de la carrera 7.ª.



Imagen de como se vería el Corredor Verde en la zona de la calle 48, uno de los sectores más angostos de la carrera Séptima. Foto: IDU

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) indica que se decidió por esa opción atendiendo la solicitud de los ciudadanos que participaron en la fase inicial, la decisión de la administración de que sea un pulmón ambiental y que el flujo vehicular hacia el centro de la ciudad es menor que el que se dirige de sur a norte y lo pueden absorber las vías alternas: la avenida Circunvalar, las carreras 11 y 13, la troncal Caracas y la NQS.



El proyecto, cuyo valor asciende a 2,5 billones de pesos, recursos que aporta completamente la ciudad, es el séptimo que se propone en los últimos 25 años para la carrera 7.ª. Ya se ha hablado de tranvía, metro, troncal de TransMilenio y, ahora, de Corredor Verde.



Pero el caso del polémico carril de norte a sur, que por no ser continuo no se podrá utilizar para desplazarse en carro hasta el centro, no es el único punto crítico que tiene este proyecto. Son varios y están llevando al IDU a ajustar los diseños, por lo que, si bien la idea es abrir la licitación en marzo, este tema todavía no es claro.



En las discusiones con residentes, organizaciones y gremios están el paso por el proyecto El Pedregal (en la 7.ª con calle 100), los sitios donde se propone construir el puente de la calle 92, para conectar con la Circunvalar; el puente de la calle 85, para enlazar la Circunvalar y la vía a La Calera con el futuro Corredor Verde, y la capacidad de la misma Circunvalar y de las carreras 11 y 13, que van en dirección norte-sur.

El Corredor Verde en la zona donde se encuentra con la carrera décima. Foto: IDU

Estos son, precisamente, los puntos que generan conflicto para la iniciativa de la actual administración distrital y que están siendo objeto de revisión o, incluso, ajustes por parte del IDU.



Pero así como se plantean puntos críticos, también hay que destacar que el proyecto elimina varios semáforos entre las calles 94 y 76 que actualmente son la causa de la congestión en ese corredor. Solo quedarían dos, los de los extremos de este trayecto.



Por lo pronto, y aunque la idea es abrir la licitación en marzo, el IDU aclara que sigue revisando el proyecto con residentes de la carrera Séptima, gremios y organizaciones de la ciudad, y que cuando esté listo abrirá la licitación.

El carril único norte-sur

El carril único en sentido norte-sur en el proyecto del Corredor Verde no será para desplazarse de un extremo a otro entre las calles 92 y 32, sino para ingresar a los predios y parqueaderos y para el abastecimiento.



El IDU y la Secretaría de Movilidad indican que vienen revisando el tramo para identificar los lugares donde se podría dar más continuidad al carril y que este no perderá su vocación de circulación pacificada, acceso a predios, abastecimiento y gestión de residuos y emergencias, etc., y dice que se quiere darle más cuadras de continuidad al flujo por la 7.ª, para así mejorar la experiencia para todos los usuarios.

Residentes de las zonas del Chicó y Chapinero y críticos del proyecto realizaron un bloqueo en la carrera séptima con 92 en rechazo a la iniciativa. Foto: IDU

Los peros al ancho del carril único



Las críticas indican que este carril no tendría el ancho que requiere un camión de bomberos en el caso de incendios o uno de abastecimiento, como carrotanques.



Para el IDU, el ancho es el reglamentario: 3 m libres para la circulación. Y los bomberos y carrotanques operarían por el carril exclusivo para buses en caso de emergencia. La entidad señala que “realiza un ejercicio minucioso cuadra a cuadra” para garantizar que los vehículos de carga y de mayores dimensiones que regularmente operan por la 7.ª lo puedan hacer en el carril único sin entrar en conflicto con peatones, ciclistas o espacio público.

Imagen de como quedaría el Corredor Verde en la zona de la calle 72. Foto: IDU

El puente que se hará en la calle 92



En esta zona hay un semáforo que hoy causa congestión, y el proyecto plantea construir un puente vehicular de un carril que conectará con la avenida Circunvalar. Las dudas sobre sobre si hay el espacio suficiente para esa obra.



El IDU indica que ya no habrá semáforo y que, a través de un puente, los vehículos podrán llegar desde la 7.ª a la avenida Circunvalar. Señala también que en las reuniones con la comunidad les han pedido aumentar el ancho del puente (proyectado actualmente en 5 m) y que se encuentra terminando los ajustes al diseño para dejar dos carriles con el ancho de seguridad (6,25 m), con lo que se va a desatascar este punto del corredor de la 7.ª.

El futuro puente de la calle 85

En este punto hay una intersección semafórica que genera largas filas de los vehículos que bajan de la Circunvalar y de La Calera buscando la 7.ª. La duda es sobre si hay el espacio suficiente para un puente.



Según el IDU, de nada sirve mejorar la 92 si no se interviene la 85 y su conflicto con la vía a La Calera. El proyecto plantea una “mejora integral” en la que los flujos hacia el sur y el norte sobre la Circunvalar van a hacerse sin semáforo, porque allí habrá un puente que permitirá a los vehículos que vienen de La Calera o del norte seguir por la Circunvalar sin detenerse.

La capacidad de las carreras 11 y 13

El proyecto plantea que parte del tráfico de norte a sur por la 7.ª tome la carrera 11. La crítica es sobre la capacidad de esa vía que viene del norte en 4 carriles, pasa a 3, luego se reduce a 2 y termina en la 64.



El IDU indica que la 11 es el par vial natural de la 7.ª hacia el centro y que para facilitar esa conexión habilitará giros izquierdos en la 100 y la 94, para tomar la 11 hacia el sur. Y evalúa opciones para mejorar la capacidad del corredor de la 100 a la 80, sin desmejorar al ciclista, que hoy ocupa un carril. Indica que si se recupera ese carril, la velocidad del vehículo hacia el centro y en Chapinero será más alta.

El paso por el plan parcial El Pedregal

En la calle 100 con carrera 7.ª, en la zona del plan parcial El Pedregal, las dudas son sobre cómo será el tránsito de vehículos por esa zona.



El IDU considera que este punto era “realmente un conflicto” y que se acordó con el promotor el retiro de la millonaria demanda que tenía contra el Distrito (ya lo hizo) y “armonizar sus cargas urbanísticas” y los proyectos del Corredor Verde y la avenida 68, en la calle 100. Así las cosas, la calzada norte-sur del Corredor Verde irá por un deprimido para que los vehículos fluyan, en dos carriles, de manera ininterrumpida entre las calles 106 y 94. Esto evitará embotellamientos en la 100. La otra calzada, la sur-norte, quedará a nivel.

Perfil del Corredor Verde entre las calles 93 y 200. Foto: IDU

Desaparecen semáforos entre las calles 94 y 76

En este trayecto de la carrera 7.ª existen cinco semáforos que generan largas filas de vehículos, y el proyecto plantea eliminar los que son considerados más críticos: los de las calles 92, 85 y 82 con Circunvalar, con lo que el IDU espera una mejora sustancial de la velocidad. Solo quedarán los semáforos ubicados en la 94 y la 76.



Y en el paso por Chapinero, según la entidad distrital, se resuelve el cuello de botella con solo dos fases de semáforo (para el tránsito de vehículos y el cruce de peatones), con lo que la 7.ª pasa a tener flujo libre y sus incorporaciones.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR BOGOTÁ

@guirei24