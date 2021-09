Estos serán los puntos de vacunación en Bogotá para este sábado y domingo

Bogotá continúa en su proceso de vacunación contra el covid-19. Actualmente, la capital del país cuenta con primeras dosis de Pfizer y Astrazéneca y con segundas dosis de Sinovac, AstraZeneca y Pfizer. Tenga en cuenta, sin embargo, que no hay Moderna para primeras ni segundas dosis.



Por eso, la invitación de la Secretaría Distrital de Salud es que este fin de semana los habitantes de Bogotá sigan asistiendo a los puntos de vacunación.

"Estamos esperándoles en nuestros puntos de vacunación, pongámonos al día. Toda la población, a través de los diferentes grupos etarios, tiene la posibilidad de acceder a la vacuna. Ojo con las personas mayores de 50 años, tenemos alrededor de 230.000 personas de esta edad en Bogotá que aún no han empezado a aplicarse su primera dosis de vacuna. Insisto, les estamos esperando", manifestó el Secretario de Salud, Alejandro Gómez.



Estos son los puntos de vacunación para este sábado 11 de septiembre y este domingo 12 de septiembre. Recuerde que la vacunación ya está habilitada para todas las personas mayores de 12 años y que todos los menores de edad deben ir con uno de sus padres o su representante legal.

Puntos de vacunación para este fin de semana (sin cita)

De 8 a.m. a 8 p.m.



- Movistar Arena



- Compensar Carrera 68



- Corferias



- Cafam Floresta



- Centro Comercial Plaza Imperial



- Centro Comercial Paseo Villa del Río



- Centro Comercial Plaza de las Américas



- Centro Comercial Mallplaza



- Centro Comercial Bulevar Niza



- Centro Comercial Dorado Plaza



- Centro Comercial Galerías



- Centro Comercial Santafé



- Centro Comercial El Edén



- Biblioteca El Tintal





De 8 a.m. a 5 p.m.



- Plaza de los Artesanos



- Coliseo El Tunal



- Coliseo Cayetano Cañizares



- Coliseo Palestina



- Coliseo Tibabuyes



- Coliseo Villa de los Alpes



- Coliseo Molinos II (De 7 a.m. a 2 p.m.)





De 7 a.m. a 5 p.m.



- Centro Comercial Centro Mayor



- Carpa Gran Estación



- Hemeroteca de la Universidad Nacional

