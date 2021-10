Distrito evalúa cambiar puentes peatonales con cruces a nivel

La Secretaría de Movilidad anunció que empezará a promocionar los cruces a nivel a través del desmonte y demolición gradual de algunos puentes peatonales ubicados en Bogotá.



Esta determinación fue tomada tras analizar los resultados de estudios técnicos que arrojaron que estas estructuras no son coherentes con la política de priorizar al peatón y que estos “no optimizan las trayectorias peatonales”.

En ciudades como Puebla o Medellín ya se inició un proceso de desmonte de puentes peatonales, con el fin de dar prioridad a los peatones teniendo en cuenta las nuevas políticas mundiales. FACEBOOK

Además, uno de los argumentos de la entidad tiene que ver con la accesibilidad a estos. De acuerdo con cifras del IDU, con corte a junio del año pasado, en la capital existen 427 puentes peatonales, de los cuales, el 49% no cuenta con accesibilidad para personas con movilidad reducida.



“Los puentes peatonales llegan a triplicar las distancias de caminata, con respecto a un paso a nivel. En ciudades como Puebla o Medellín ya se inició un proceso de desmonte de estas estructuras, con el fin de dar prioridad a los peatones teniendo en cuenta las nuevas políticas mundiales que están orientadas a diseñar y construir ciudades caminables y amigables con las personas y con el medio ambiente”, señalaron desde la entidad.



Es importante aclarar que esta medida no implica la demolición de todos los puentes peatonales de Bogotá, sino que se realizará un análisis de cada estructura para determinar si es o no viable desmontarlo. “La cantidad de puentes que se vayan a desmontar dependerá de los resultados que arrojen los análisis que se adelanten en temas claves como seguridad vial, impacto en la movilidad, accesibilidad, entre otros”, indicaron desde la entidad.



Pero esta no es la única iniciativa relacionada con el desmonte de los puentes que se ha puesto sobre la mesa. Desde hace tres años la concejal Luisa Bastidas tramita un proyecto de acuerdo en el Cabildo Distrital para que los puentes sean reemplazados por cruces a nivel.

Esto no se trata de desmontar los 427 puentes que tenemos, pero sí de que revisemos en dónde se pueden hacer y en dónde es mejor tener cruces. FACEBOOK

“He venido impulsando el proyecto de acuerdo de cruces seguros a nivel para que poco a poco se vaya desmontando los puentes peatonales que generan víctimas e inseguridad. Todo lo que se haga para salvar vidas de los peatones vale la pena”, señaló la concejal.



Actualmente, la propuesta cursa su trámite en el Concejo de Bogotá y ya fue aprobada en primer debate el pasado 28 de mayo. “Esto no se trata de desmontar los 427 puentes que tenemos, pero sí de que revisemos en dónde se pueden hacer y en dónde es mejor tener cruces”.

#LasCosasComoSon



Desde @ConcejoDeBogota he promovido proyecto de acuerdo para que en Bogotá sean una prioridad los cruces seguros a nivel. Continuaré defendiendo esta iniciativa para que sea una realidad #EnDefensadelPeatón 👩‍🦽🚶‍♂️👨‍🦯 pic.twitter.com/gjPqu03GGK — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) October 26, 2021

Esta discusión no es nueva y, de hecho, ya se ha hecho en el resto del país. Pereira y Medellín ya tienen acuerdos de este tipo e, incluso, en esta ciudad y en Cali ya se han desmontado puentes. En Ciudad de México, aunque no hay regulación que obligue, sí se piensa dos veces antes de hacer un puente.

Para decidir el futuro de un puente (intervenir o reemplazar), la Secretaría de Movilidad de Medellín asegura tener en cuenta factores como “distancias a los pasos a nivel, tipos de soluciones para personas con movilidad reducida, material del puente y su diagnóstico estructural, indicadores de inseguridad vial del sector, volúmenes peatonales y vehiculares y anchos y la jerarquía de la vía. Se creó un listado de puentes con sus respectivas soluciones entre las que están: desmontar el puente y trasladarlo a otro lugar, generar un cruce semaforizado, hacer un proceso de demolición o convertir los puentes en conectores ecológicos”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

