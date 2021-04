'Estamos ante la primera vez que sistema de salud pueda desbordarse'

Esta vez el golpe fue mucho más fuerte. Esta ha sido la conclusión general entre expertos y autoridades de cara a las cifras de covid-19 en Bogotá: en menos de un mes, la ciudad vio disparados los contagios y la ocupación UCI y hospitalaria.



En la noche de este jueves, la ocupación UCI general llegó al 88,7 %.

"Estos días son determinantes, estamos en una ocupación del 89,9 % de UCI (de covid-19). Lo que hagamos hoy va a permitir salvar muchas vidas en dos semanas, estamos en el momento más difícil de esta tercera ola", aseguró el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, en entrevista con City Tv. quien reconoció, además, que "estamos ante la primera vez que el sistema de salud de Bogotá pueda ser desbordado".



Gómez confirmó que el Distrito solicitó un Comite Epidemiológico de urgencia al Gobierno Nacional para este domingo. "Es para que evaluemos distintas medidas (...), contagios en zonas específicas, avances de vacunación", dijo.

“Esta es la primera vez, desde abril del año pasado, que estamos realmente ante la posibilidad de que esto crezca de manera tal que colapse el sistema hospitalario de la ciudad”, advirtió la mandataria, quien hizo un nuevo llamado a seguir con las medidas de cuidado y cumplir con la cuarentena general este fin de semana.

Jornada de pruebas gratuitas en el Parque El Virrey. Foto: Héctor Fabio Zamora

El Secretario aseguró que en este momento "no descartamos ninguna medida". En este momento, de acuerdo al 'Semaforo del covid-19', Bogotá está en alerta naranja. Sin embargo, ante una eventual alerta roja, esta son las medidas que contempla el semáforo:



- Cuarentena general

- Cuarentena por localidades

- Zonas de cuidado especial (por UPZ)

- Cierre alternancia colegios

- Cierre de parques y ciclovía

- Ley seca

- Horarios en sectores económicos

- Cierre de zonas de comercio informal



Sin embargo, solo hasta que haya Comité y acuerdo entre el Distrito y el Gobierno Nacional, se indicará qué medidas se adoptarían.

Preocupación por protestas

El Secretario también se refirió a las protestas contra la Reforma Tributaria que se convocan para este 28 de abril.



"Las motivaciones de quienes han convocado a marchas y plantones son justas y legítimas. En Bogotá y en Colombia la protesta es un derecho fundamental que no puede desaparecer por la pandemia (...) pero en el momento más crítico de esta tercera ola... que tengamos supercontagios.... hay otras formas de protestar, con el cacerolazo, con expresiones artísticas que no requieren aglomeraciones, caravanas de carros. Yo le ruego a todas las personas que quieren expresar su rechazo a las medidas del Gobierno, que no lo hagan convocando plantones, marchas y protestas que generen supercontagios", dijo Gómez.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Andrés Sánchez y Juan Carlos Mira, periodistas de City Tv

