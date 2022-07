A 52 días de que termine el plazo del contrato de la fase II de la Ptar Salitre, la alcaldesa Claudia López advirtió que esta planta de tratamiento de aguas residuales no está en condiciones de operar y aseguró que hay riesgo de que no se descontamine el río Bogotá y que se tengan que invertir más recursos en el megaproyecto.

“El 31 por ciento de los equipos críticos para que opere la planta están por fuera de operación en este momento por presentar fallas reiteradas; no es el 1 ni el 2 por ciento, es el 31 por ciento, es una cifra muy alta a penas a 52 días de que termine el contrato”, aseguró este martes la mandataria, quien expresó que estaba haciendo “una alerta y una solicitud pública” a la CAR Cundinamarca y al contratista para que entreguen la planta operando.



La Ptar fue contratada en 2017 por la CAR con el Consorcio Expansión Ptar Salitre (Ceps) por 1,5 billones de pesos. El objetivo de la planta es tratar el 30 por ciento de las aguas residuales que produce la ciudad.



Sin embargo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha señalado desde 2021 que la Ptar Salitre no está en condiciones de operar. Esas advertencias han aumentado en las últimas semanas.



(El rifirrafe del Acueducto con constructor de la Ptar Salitre)



El vencimiento está programado para septiembre próximo. Cabe recordar que el Acueducto, por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debió empezar a operar la planta el 16 de diciembre pasado, a pesar de que ni la CAR ni la interventoría la han recibido.



El mismo Tribunal, hace dos semanas, ordenó también que se le pagaran a CEPS los recursos que reclama, pero sobre los cuales, según la CAR, aún hay discrepancias y son menores a los solicitados. El consorcio exige el pago de unos 150.000 millones de pesos y la corporación ambiental considera que ascienden a 117.000 millones de pesos.



Por estas decisiones, la magistrada Nelly Villamizar enfrenta una denuncia penal y una disciplinaria. De hecho, el 1.° de agosto la designada ministra de Ambiente, Susana Muhamad, deberá ampliar la denuncia disciplinaria.



(Director de la CAR dice que no han recibido la megaobra de la Ptar Salitre)



“La alcaldesa está pasando por encima de la independencia de la rama judicial. Ni ella ni la futura ministra, ni la gerente de la Empresa de Acueducto son mis superiores jurárquicos. He recaudado pruebas que demuestran que la planta y los equipos están en funcionamiento”, le dijo la magistrada a EL TIEMPO.



La alcaldesa López reiteró que no solo está “en riesgo la descontaminación del río Bogotá”, sino también recursos de los bogotanos. “La planta de tratamiento ha sido pagada casi completamente por los bogotanos con su contribución por el impuesto predial a la CAR. Si la Ptar Salitre no funciona adecuadamente, en los próximos años los bogotanos deberán pagar para reponer lo que hoy no funciona o lo que falle en el futuro”.



La mandataria insistió en lo que ha venido planteando la gerente del Acueducto, Cristina Arango, en el sentido de que hay equipos que han presentado fallas y que no les han entregado garantías de estos ni los manuales de operación. Sin embargo, Ceps había indicado que la planta estaba operando y que le había entregado los manuales a la EAAB.



('Ni alcaldesa, ni ministra son mis superiores', magistrada sobre la Ptar)



“Esperamos no tener que hacer inversiones adicionales y ese es el llamado que estamos haciendo, para que se nos entregue una planta adecuada y sin deficiencias”, dijo Arango.



El director de la CAR, Luis Fernando Sanabria, en una reciente entrevista con este diario, señaló que si bien “algunos equipos han fallado” y que faltaban documentos, como garantías y manuales, estos problemas tienen solución, y afirmó que se trataba de una pelea en la que ellos no estaban.



El funcionario también señaló que ni la CAR ni la interventoría han recibido la Ptar y que ante la orden del Tribunal de Cundinamarca entendieron que "que había que hacer caso". Esto a pesar de que de pormedio hay un convenio con el Banco Mundial.



“Los bogotanos pueden tener la certeza de que aquí está la alcaldesa como una guardiana”, dijo la mandataria, quien señaló que va a seguir haciendo seguimiento diariamente y semanalmente a la obra de la Ptar y les exigió a la CAR y a Ceps entregar una planta operando y en los términos de lo contratado.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24