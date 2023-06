Aunque los disturbios del jueves pasado entre un grupo de jóvenes encapuchados y miembros del Undmo (antiguo Esmad) parecían ser unos más de los que cada semana se presentan en la ciudad, lo cierto es que develaron la gravedad de la infiltración de las disidencias de las Farc en los entornos universitarios y el inminente riesgo en el que está Bogotá.



Según una fuente informada, lo que se vio ese día en la entrada de la calle 26 de la Universidad Nacional fue un hecho sin precedentes. Distintos grupos radicales, que nunca se habían juntado por diferencias políticas, se encontraron en el mismo escenario para enfrentarse a los uniformados y “conmemorar” el día del estudiante caído.



Información de inteligencia que conoció EL TIEMPO indica que en los tropeles del jueves se juntaron el Movimiento Bolivariano, históricamente controlado por facciones de las Farc y que opera de forma clandestina dentro del campus de la Nacional; el movimiento Jaime Bateman, que viene de la Universidad Pedagógica, y un grupo remanente de las casi extintas primeras líneas de Bogotá.



Una fuente informada sobre esos hechos señaló que por el lado de la primera línea se trataría de un grupo aproximado de 30 jóvenes, quienes están plenamente identificados y fueron reclutados por una célula criminal.



Otros en cambio aceptaron la oferta de la administración distrital de vincularse a planes educativos y de resocialización. Unos pocos fueron capturados por las autoridades por su participación en hechos de vandalismo y violencia.



“El nuevo grupo que quedó de la primera línea ahora se denomina Unión Bogotá Radical o algo así, y lo que ha pasado es que los movimientos radicales no han permitido que ellos se integren a los grupos, porque dicen que no tienen ninguna línea política ni defienden una ideología. No van a dejar que dañen el movimiento”, explicó la fuente.

A la izquierda, el ministro Iván Velásquez. Foto: Ministerio de Defensa / César Melgarejo. EL TIEMPO

Bloque de ‘Iván Mordisco’

Si bien en Bogotá el Eln, las Farc y los paramilitares cooptaron grupos en universidades, ahora lo estaría haciendo el bloque de ‘Iván Mordisco’, que, además, tiene una avanzada del Meta hacia la región del Sumapaz.

Alias 'Iván Mordisco', cabecilla del Estado Mayor Central (EMC). Foto: Ernesto Guzmán. EFE / Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El rechazo de grupos radicales hacia los ex primera línea lo que ha generado es que las disidencias de ‘Iván Mordisco’ los ubiquen como objetivos de reclutamiento, como consta en información clasificada que conoció este diario.



Una de las pruebas más claras que tienen las autoridades para indagar sobre esta línea de investigación es que durante la reaparición de ‘Mordisco’, en los llanos del Yarí, en abril pasado, estuvo alias Coco, un joven que fue reclutado de la primera línea para las disidencias de las Farc. Pero no estaba solo, junto a él había cerca de 20 jóvenes más, también de esa estructura, y que fueron identificados. Estos han viajado a Guaviare y el Meta para ser adoctrinados.



“Ellos estaban siendo reclutados desde hace varios meses. Eso está comprobado y confirmado hasta por la Fiscalía. Les ofrecen dinero y posibilidades, y son todos estos jóvenes los que han terminado en los tropeles en Bogotá. Siempre son los mismos”, anotó una fuente cercana a la investigación.



Pero lo que sucedió en la Nacional el jueves pasado fue solo una prueba más de lo que la misma alcaldesa Claudia López había hecho público desde hace meses.



EL TIEMPO conoció que tanto la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo le habrían entregado información clasificada a la mandataria en la que se comprobaba la participación de estos grupos armados en procesos de reclutamiento de jóvenes en la ciudad y sus periferias. Y es que desde 2021 ya se venía hablando de 14 localidades donde la población juvenil es susceptible al reclutamiento.



Jóvenes de la Primera Línea. Foto: Archivo El TIEMPO

Es tan preocupante el tema que el mismo informe de la Personería y la Defensoría fue compartido por la Alcaldía con el presidente Gustavo Petro y el alto consejero para la Paz durante un consejo de seguridad citado de manera extraordinaria en febrero de este año y en el que estuvieron otros cuatro alcaldes del país.



Según una alerta temprana emitida el 31 de mayo de 2021 por la Defensoría del Pueblo, en Ciudad Bolívar, las UPZ de El Mochuelo, El Tesoro, Lucero, San Francisco, Jerusalén Arborizadora e Isabel Perdomo son las que registran un mayor riesgo de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales. En Usme serían el Danubio, Parque Entre Nubes, La Flora, Alfonso López y Gran Yomasa.



En este listado también figuran dos de las localidades con mayores problemáticas sociales y de seguridad y donde se ha expandido con fuerza el fenómeno del multicrimen y la guerra entre bandas por el control de las línea del narcotráfico: Kennedy y Bosa, donde, según investigadores, las disidencias de las Farc podrían tener injerencia a través de la tercerización de sus acciones por medio de otras estructuras delictivas de menor tamaño.



“No podemos estar lamentando los hechos y llorando a heridos y muertos un día después. En qué momento se volvió válido que alguien le tire una bomba en la cabeza a otro ser humano y nosotros no podemos capturarlos”, dijo el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, en apoyo a la solicitud de López de que la policía ingrese al campus. Agregó que la situación se está volviendo insostenible y que se le ha pedido desde la Alcaldía a la Fiscalía que desarticulen la célula primaria que está reclutando a los jóvenes en Bogotá.



Pruebas de financiación

Enfrentamientos en la Universidad Nacional Foto: Cesar Melgarejo /EL TIEMPO

Según las investigaciones adelantadas por las autoridades de investigación, los hechos ocurridos en el campus universitario habrían servido para afianzar la teoría del reclutamiento, pero, sobre todo, para confirmar que detrás de los ya tradicionales tropeles de los jueves hay organizaciones criminales más poderosas que pueden pagar para adquirir los elementos explosivos con los que los encapuchados atacaron a los uniformados.



Entre el material probatorio que se logró recuperar, voladores, bombas molotov, papas bomba y balines, que darían cuenta del músculo financiero que hay detrás de estos grupos revolucionarios. Dice uno de los investigadores que dentro de las papas bomba se halló aluminio negro, que está calificado como material de guerra y que es regulado por Indumil.



“Ayer no lanzaron madrazos o insultos. Lo que lanzaron fueron bombas, y eso demuestra el poder económico que hay detrás, porque esos artefactos cuestan mucha plata, no es como estos grupos de manifestantes que hacen una ‘vaca’ para ir a la ferretería. Detrás de esto hay un andamiaje”, añadió una fuente que conoce información del proceso.



Finalmente, lo que alertan desde la Alcaldía de Bogotá es que lo que se está viendo en la ciudad no solamente obedece a un aumento de las muestras violentas en medio de las manifestaciones o conmemoraciones, sino que se podría tratar de una reunificación de grupos violentos, “totalmente vinculados a las disidencias de las Farc que han tenido un crecimiento tanto en número como en capacidades violentas, especialmente, dentro de las universidades públicas de la ciudad”.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

