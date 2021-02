Concejo aprobó proyecto para dignificar las prácticas en el Distrito

El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo para mejorar las aplicaciones y condiciones de prácticas y pasantías en puestos del Distrito, con el fin de abrirles las puertas a los jóvenes en el sector público y a un trabajo formal.



Este proyecto, impulsado por los concejales Carlos Fernando Galán, Heidy Sánchez y Julián Rodríguez Sastoque, quiere “dignificar” las prácticas, pasantías y judicaturas a través de lo que denominan “Bancos Distritales de Prácticas”, el mecanismo para renovar las ofertas laborales en las entidades del Distrito.



Entre lo aprobado, se busca que los practicantes y/o pasantes accedan a un sustento económico mensual equivalente a un salario mínimo (SMLV), y ser inscritos a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL). Además, el Distrito tendrá que crear un sitio web para que los jóvenes vean los listados de prácticas, pasantías y otros cargos para postularse.

​Estos mecanismos para incentivar el trabajo en jóvenes surgen ante la dificultad que perciben los impulsores del proyecto, pues según ellos, los postulantes no cuentan con las herramientas para encontrar empleo en las entidades distritales. “Los estudiantes no saben cómo acceder a una práctica, no hay divulgación adecuada. Con este proyecto eso se resuelve. Va a haber unas reglas claras, transparentes y una divulgación adecuada”, aseguró el concejal Carlos Fernando Galán.

Tras su aprobación, el proyecto pasa a sanción de la Alcaldía de Bogotá, la cual tendrá que crear una política que renueve el sistema de prácticas y pasantías en el Distrito. El proceso de selección a los empleos se realizará bajo un criterio de mérito y equitativo entre hombres y mujeres, según lo estipulado en el Concejo.





