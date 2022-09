El concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque (Alianza Verde) radicó un proyecto de acuerdo "por medio del cual se establecen medidas para la dignificación y el fortalecimiento del cuidado menstrual en las instituciones educativas del distrito capital".



El proyecto tiene 11 artículos a través de los cuales se busca fortalecer el cuidado menstrual de estudiantes en colegios públicos y, además, evitar que el periodo menstrual sea un causante de inasistencia a clases.



El articulado reconoce, en principio, a todas las personas que menstrúan desde sus diversidades:



"ARTÍCULO 2°. PERSONAS CON EXPERIENCIA MENSTRUAL. Para los efectos del presente Acuerdo se comprenden como personas con experiencia menstrual a:



A. Mujeres.

B. Hombres transgénero.

C. Personas intersexuales.

D. Personas de género no binario".



Y, además, destina el artículo 3para garantizar el acceso a elementos de cuidado menstrual:



"La Administración Distrital a través de la Secretaría Distrital de Educación, en coordinación con las Secretarías Distritales de la Mujer, de Salud e Integración Social, bajo los criterios de responsabilidad fiscal y disponibilidad financiera, implementarán progresivamente una iniciativa enfocada al acceso permanente y gratuito de elementos de cuidado menstrual en las Instituciones Educativas Oficiales de Bogotá junto con información veraz, detallada, eficaz y suficiente.



Parágrafo 1. Dentro de los elementos de cuidado menstrual a proveer quedan incluidos, entre otros:



A. Toallas higiénicas.

B. Copas menstruales.

C. Ropa interior absorbente.

D. Tampones.

E. Analgésicos indicados para aliviar y calmar el dolor menstrual.

F. Cualquier otro producto que sea apto para el uso durante la menstruación.



Parágrafo 2. Se priorizará el acceso a elementos de cuidado menstrual sostenibles en términos ambientales.



Parágrafo 3. Se priorizará el acceso a elementos de cuidado menstrual en las Instituciones Educativas Oficiales del sector rural, así como aquellas localizadas en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) con mayores índices de pobreza monetaria y multidimensional".



De acuerdo con el DANE, 7 % de las bogotanas suspendieron o interrumpieron sus

actividades usuales laborales, de estudio o tareas del hogar a causa de su periodo menstrual.



Asimismo, el proyecto busca que los colegios públicos garanticen infraestructura digna con estándares "higiene, privacidad, iluminación, acceso a agua potable e insumos para que puedan cambiar y limpiar sus elementos de gestión menstrual".



Adicionalmente, el proyecto incluye componentes de educación menstrual para el autocuidado y el autoconocimiento y campañas de concientización y sensibilización.

