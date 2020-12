Protestas y acuerdos por el bicicarril de la calle 13 en Bogotá

Otra nueva jornada de protestas se vivió en la calle 13 a causa de los trancones que allí se generan. En esta ocasión, vecinos de la localidad de Fontibón decidieron pronunciarse y pedirle al Distrito la ampliación de esta vía del occidente de la ciudad, con la que se comunican municipios como Mosquera y Funza.

“Durante la pandemia hicieron una ciclorruta provisional, que en su momento aplaudimos. El problema real es cuando ponen los maletines de concreto, dejando el bicicarril solo por el occidente, y le quitan espacio a la movilidad de los demás vehículos”, aseguró Lina González, líder comunal de la localidad y del movimiento Fontibón Somos Todos.



González cuenta que ya han hecho diferentes manifestaciones, una de ellas en compañía de personas de otros municipios, porque en las mesas de diálogo a las que la Alcaldía los ha citado no han tenido una respuesta certera.



“Nosotros producimos el 9,1 por ciento del PIB de Bogotá, tenemos que aguantarnos el humo, el esmog de los carros, porque esa es la naturaleza de la localidad (refiriéndose a la zona industrial en la que están ubicados), pero que se dejen ver con obras dignas para nosotros, y por eso exigimos la ampliación de la 13”, agrega.



Al bloqueo, que duró cerca de cinco horas, pasando por las carreras 114, 123 y 128, terminaron por asistir voceros de la Alcaldía, con los que en un principio los manifestantes no querían hablar. No obstante, miembros de la Personería de Bogotá y gestores sociales “generaron el diálogo entre entidades distritales y los marchantes”, como lo explicó esta entidad.



Por su parte, fuentes de la Secretaría de Movilidad indicaron que durante todo el año se ha mantenido una mesa de conversación con autoridades de Cundinamarca, el Distrito y la alcaldía local de Fontibón.

Vecinos del barrio San Pablo, en Fontibón, hacen sentir su voz de protesta. Foto: Héctor Fabio Zamora

“De allí se han cumplido las peticiones, como la de mantener personal de la Secretaría (los agentes azules que se ven a lo largo de la vía) para ayudar en el flujo de vehículos. Igualmente, el problema no radica en el bicicarril. Es un tema más de hace muchos años, y una de las causas son los automotores que se varan allí y detienen la movilidad por el espacio”, asegura esta secretaría.



También se implementó desde el pasado 19 de noviembre un reversible que parte desde la avenida La Esperanza (calle 24), con el fin de que los vehículos particulares tengan una vía exclusiva de oriente a occidente, para mejorar la capacidad de salida de este corredor.



Esta estrategia opera de lunes a sábado, de 2 p. m. a 8 p. m., cambiando el sentido de circulación en un solo sentido (occidente-oriente), entre las carreras 103 y 129.

Aunque vecinos de dicha avenida expresan su inconformidad, puesto que “quedan incomunicados con los otros barrios, como el Triángulo o Las Brisas, por lo que sienten que es un pañito de agua tibia para solucionar la movilidad”, dice una vecina del sector, quien pidió no revelar su nombre.



Aun así, ambas partes acordaron, según González, una nueva jornada de diálogo en la que esté presente la comunidad, y se daría el próximo 18 de diciembre, en la que esperan llegar a un acuerdo.

