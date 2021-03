Plantón por garantías en desmonte del provisional en Bogotá

En vísperas de una reunión con la gerencia de TransMilenio, un grupo de propietarios de buses del SITP provisional hizo un plantón frente a la sede de la empresa. Los manifestantes, que por algunos momentos bloquearon parte de la operación de la troncal de la calle 26, fueron recibidos por la subgerencia para exponer su pliego de peticiones.

(Le puede interesar: Ampliación de la Boyacá se va a licencia ambiental)

La solicitud central de los propietarios es que se haga el desmonte de las rutas al tiempo que a los conductores se les pague y retire sus vehículos. “Hoy están cancelando las rutas, pero no recogen la flota. Eso lleva a que los propietarios se queden con el carro quieto, sin poder trabajar y sin recibir el pago oportuno por sus vehículos: mientras les chatarrizan y les pagan el carro pueden pasar tres, cuatro, cinco meses. Llevamos un año en pandemia y la situación económica del gremio es crítica”, explicó el gerente de Cootranspensilvania, Juan Pablo García, uno de los voceros de las protestas de este martes.



Así las cosas, el gremio pide que los pagos se hagan en máximo 30 días calendario, para que los conductores tengan un sustento económico que les permita dar un nuevo paso en su futuro laboral. Pero, también, los propietarios exigen el acompañamiento de TransMilenio en el proceso, para que se les pague lo justo.



“Lo que queremos no es que se suspenda el cronograma de desmonte. Vamos a presentar unas propuestas al gerente; si ellos las consideran y si los tiempos de pago de la flota son menores, seguramente podemos sacar adelante esto”, dijo García.

La reunión está prevista para este miércoles a las 10 a.m. y se revisará qué puntos le competen a TransMilenio, qué puntos le competen a Secretaría de Movilidad y qué viabilidad técnica y jurídica hay de responder a las peticiones de los propietarios.



Por lo pronto, TransMilenio dio un parte de tranquilidad para los usuarios del SITP provisional que, poco a poco, irá desapareciendo. “TransMilenio S. A. garantiza que una vez sale de operación uno de estos servicios provisionales, el componente zonal del Sistema (los buses azules) cubre las zonas y no serán desatendidas. Muchas de las rutas de TransMilenio que entran a remplazar las provisionales tienen su mismo trazado, y en otros casos se tienen varias alternativas de viaje que continúan permitiendo la conexión entre los sectores”.



También aseguró que es posible que los conductores se presenten a las cerca de 3.000 vacantes que se tienen abiertas desde los distintos concesionarios y desde las ferias virtuales de empleo de la empresa TransMilenio.



La fecha prevista para el desmonte total del SITP Provisional es el 31 de diciembre de 2021. Este es un proceso que viene desde 2015 y que ha tenido varias prórrogas.

Puede seguir leyendo:

- Mascarillas, condones y pañitos están taponando e inundando calles



- ‘El hombre de los ojos azules, mi padre, ha desaparecido’