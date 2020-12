Alcaldía prohíbe venta y consumo de alcohol en Bogotá en estas fechas

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que se restringirá la venta y consumo de alcohol en establecimientos y espacio público desde las 12:00 a.m del 23 de diciembre hasta el próximo 27 del mismo mes a las 11:59 p.m., dado el aumento de cifras de contagios por covid-19 recientemente en la ciudad.

"Si la gente no se cuida en sano juicio, imagínese ingiriendo alcohol. Les rogamos que dentro de casa ustedes sean los que se protejan, y tengan todas la medidas de autocuidado", expresó la mandataria.



López también informó que se repetirá el mismo modelo de la restricción desde el 30 de diciembre a las 12:00 a.m. al 3 de enero a las 11:59 p.m.



Igualmente, las fiestas y aglomeraciones en estos lugares estarán prohibidas. La medida también se toma para que se disminuyan los índices en las riñas y peleas en la capital.



Además, se refirió a las medidas que se tomarán para el partido de la final correspondiente entre Santa fe y América. "Vamos a tener dispositivos a la entrada y salida del estadio, así como las charlas con las barras de los equipos en la que el llamado es a que no se convoca a las aglomeraciones", dijo Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.



Noticia en desarrollo...

REDACCIÓN BOGOTÁ