Bogotá prohíbe la venta de armas blancas en la calle

Los ciudadanos que en Bogotá comercialicen, entre otras armas blancas, navajas, puñaletas, cuchillos, manoplas, machetes, en espacios públicos, escenarios deportivos, culturales o de recreación, serán sancionados con una multa de 196.000 pesos, además de destruirse el artefacto por las autoridades.

Asimismo, si el infractor es menor de edad, la multa la deberá pagar el papá, la mamá o quien detente la custodia o la patria potestad, según lo establecido en el artículo 185 del Código de Policía.



Así quedó establecido en el decreto 599 del 19 de octubre de este año, firmado por el alcalde Enrique Peñalosa, con el cual se busca reducir el impacto de la violencia que ejercen los delincuentes con este tipo de elementos.



Para dar cumplimiento a esta norma, la Policía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, realizará operativos en las calles, escenarios deportivos, eventos culturales, recreativos, entornos escolares, TransMilenio, buses del SIPT y, en general, en todo el transporte público de la capital.



La medida que tomó el Distrito contra la comercialización callejera va de la mano del artículo 27 del Código de Policía, el cual sanciona el porte de armas blancas, neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o espráis, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, porque ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia ciudadana.



Para esto se van a instalar puestos de control móviles con el fin de que se impongan los respectivos comparendos

El decreto también establece excepciones para “quien demuestre que tales elementos constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio, presentando los documentos pertinentes, tales como carnet estudiantil vigente, carnet de trabajo o cualquier documento que acredite la profesión u oficio o la actividad deportiva”, según el parágrafo primero del decreto que entró en vigencia este sábado.

Lo que vamos a limitar es el porte de armas blancas en ciertos entornos donde nadie tiene por qué llevar un puñal o un cuchillo FACEBOOK

TWITTER

“Lo que vamos a limitar es el porte de armas blancas en ciertos entornos donde nadie tiene por qué llevar un puñal o un cuchillo. No puede estar en un bus de TransMilenio, no puede estar en un concierto, ni en un partido de fútbol ni en entornos escolares”, dijo Peñalosa.



Las cifras entregadas por la Administración Distrital señalan que el 45 por ciento de los homicidios que se cometen son con arma blanca. Entre enero y julio de este año se registraron 580, de los cuales 258 fueron con puñal y cuchillo, entre otras armas blancas.



“La situación no es menor”, agregó el alcalde, quien pidió al Congreso de la República que tome cartas en el asunto para llevar a la penalización el porte y uso de este tipo de armamento.

En la última encuesta de percepción y victimización ciudadana, revelada por la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la seguridad en la capital en el primer semestre del 2018, el diagnóstico es desalentador. El 58 por ciento de los ciudadanos respondieron haber sido agredidos con cuchillo o navaja; el 25 por ciento, con arma de fuego; el 10 por ciento, a la fuerza y un 3 por ciento, con palos, piedras o sogas.



El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Jairo García, dijo a EL TIEMPO que se va a trabajar de la mano de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en acciones de verificación de armas blancas de bajo costo, como las denominadas ‘patas de cabra’, que son importadas en grandes volúmenes desde China, a el fin de tener un mayor control de estos elementos que ingresan al mercado.



García añadió que en los operativos que se han realizado este año en TransMilenio se han incautado cerca de 12.000 armas blancas, muchas de ellas importadas.



REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET