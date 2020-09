¡A pedalear con la Semana de la Bicicleta de Bogotá!

Desde este sábado y hasta el 4 de octubre, Bogotá tendrá su XIII Semana de la Bicicleta. Serán varias jornadas de conversatorios, foros y talleres virtuales que, además, se sumarán a algunas actividades presenciales con todas las medidas de bioseguridad.



A continuación, compartimos algunas de las actividades de la agenda:

26 de septiembre

Entrega de fotomural: la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, entregará un fotomural compuesto por 540 imágenes de ciudadanos amantes de la bicicleta. El punto será adaptado también con una intervención de arte urbano del estudio A Tres Manos (a las 10 a. m., en la calle 39 con carrera 5.ª, debajo del puente vehicular).

Este día también se formalizará la entrega de las ciclorrutas permanentes de las carreras 7.ª y 9.ª de la ciudad.



Taller: La Escuela de la Bicicleta hará talleres de mecánica, limpieza y ergonomía (26 y 27 de septiembre 8 a. m. a 4 p. m., en la plaza fundacional de Bosa).



27 de septiembre:

Rodada virtual: subida al alto El Verjón desde rodillo o simulador. Quienes no tengan sensores pueden unirse a la transmisión (6 a. m., en el Facebook del IDRD).



Registro bici: registre su bicicleta para combatir la venta de ciclas robadas en el mercado negro (de 11 a. m. a 6 p. m., en la avenida de las Américas con calle 6.ª).

‘Webinar’: la organización Movelo dará capacitación en higiene y seguridad vial (inscripción previa).



Feria Virtual: Entre el 27 de septiembre, usted podrá encontrar en esta plataforma una oferta de accesorios para la bicicleta.

28 de septiembre:

Conversatorio virtual ‘La certeza de movernos diferente: la bici como oportunidad para el cambio’: Claudia López y la alcaldesa de Guayaquil (Ecuador), Cynthia Viteri, hablarán de las medidas de movilidad adoptadas durante la pandemia, el papel de la bicicleta y otras políticas de movilidad sostenible (9 a. m., en la página de Facebook de EL TIEMPO y de la Secretaría de Movilidad).



Registro bici: registre su bicicleta para combatir la venta de ciclas robadas en el mercado negro (de 11 a. m. a 6 p. m., en la avenida Ciudad de Cali con carrera 91).



Convocatoria literaria: Entre el 28 y 30 de septiembre los ciudadanos podràn enviar historias sobre la bici (con extensión máxima de una página) al correo semanabici@ambientebogota.gov.co. Los tres mejores relatos serán publicados en la página web y en las redes sociales de la Secretaría de Ambiente.



Al trabajo en bici: La Organización Movelo activará rutas seguras para que usted pueda ir en bici al trabajo. El punto de partida será la calle 169 con carrera 19 y se llegará hasta la calle 26 con carrera 7. (Inscríbase aquí) (Salidas entre las 5 a.m. y las 7 a.m.)



Registro Bici para empresarios: Con Fenalco se capacitará al gremio comercial en el registro de bicicletas (8 a.m., inscríbase en ypatino@fenalcobogota.com.co)

29 de septiembre:

Cómo impulsar la movilidad sostenible en universidades: el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, conversará con rectores sobre la implementación de la movilidad activa en sus instituciones (de 9 a 11 a. m., en el Facebook de la Secretaría de Movilidad).



Actividad física y bicicleta: conversatorio sobre los beneficios del pedaleo en la salud (10 a. m., en el Facebook de la Secretaría de Salud).



Registro bici: registre su bicicleta para combatir la venta de ciclas robadas en el mercado negro (de 11 a. m. a 6 p. m., en la avenida Caracas con calle 11 sur).



Charla virtual sobre asistencia mecánica: Velobike dará tips para cuidar las bicicletas y consejos de mecánica básica. (7 p.m. en la cuenta de Instagram de Velobike)



30 de septiembre

Ciencias y tecnologías de la bici: conversatorio sobre los avances en la bicicleta y la actividad física (de 3 a 4:30 p. m., en el Facebook del IDRD).



Bicirrecorrido en huertas de Engativá: conozca el proceso de transformación urbana en el sector (9 a. m., en Titán Plaza, se requiere inscripción previa).

1 de octubre

Cultura ciudadana y seguridad vial: el conversatorio abordará temas como el comportamiento en la vía y los desafíos de la convivencia entre actores. Incluye premiación a mejores programas relacionados con la bicicleta en entidades públicas (1.º de octubre, 9 a. m., en la Secretaría de Movilidad).

2 de octubre

Bicicleta y mujeres, el momento de acceder a la independencia segura: cuatro mujeres cuentan cómo la bicicleta les cambió la vida (2 de octubre, 9 a. m., en el Facebook de la Secretaría de Movilidad).



Al trabajo en bici: La Organización Movelo activará rutas seguras para que usted pueda ir en bici al trabajo. El punto de partida será el Portal de la 80 y se llegará hasta el Parque Nacional. (Inscríbase aquí).

3 de octubre y más:

Capacitación para emprendimientos: el 3 y el 4 de octubre se realizarán mentorías, capacitaciones y actividades para emprendedores del sector económico de la bici. Para acceder, inscríbase en la página web de la Secretaría de Movilidad, sección Pedalea Bogotá).



Nota: estas son solo algunas de las actividades de la XIII Semana de la Bicicleta: Pedalea Bogotá. Puede encontrar la programación completa aquí.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo @BogotaET