Prográmese con el III Festival por la Igualdad

Bogotá y su comunidad LGBTI estará de fiesta hasta el 5 de diciembre por cuenta del III Festival por la Igualdad.



“El Festival por la Igualdad es un espacio de encuentro, que nos permitirá seguir avanzando hacia la restitución y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI y asumir compromisos claves para continuar en este proceso”, explicó el Director de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación -SDP, David Alonzo.

Serán 19 actividades: 13 virtuales y seis presenciales. Estas últimas contarán con los protocolos de bioseguridad.



Todas el Festival será gratuito y, en esta ocasión, contará con el ‘Primer encuentro nacional de enlaces territoriales para el diseño de políticas públicas de los sectores LGBTI’.

Programación del Festival por la Igualdad

Ciclo de Cine Rosa:

21 de octubre-2 de noviembre

​Cinemateca de Bogotá (Facebook Live)



Enlaces territoriales para el diseño de políticas públicas de los sectores LGBTI

29 de octubre y 5 de noviembre (9 a.m.-12 m.)

Zoom



Control ciudadano y políticas LGBTI / Foro

3 de noviembre (4-6 p.m.)

Zoom

​

Diversidad sexual y biodiversidad, perspectivas para la Bogotá Cuidadora

4 de noviembre (9-10 a.m.)

Zoom



Carrera por la Diversidad / Reto virtual 5k

9 - 15 de noviembre

Facebook IDRD



Congreso Internacional sobre estrategias de garantía de derechos para las personas de los sectores LGBTI en Bogotá

13 y 27 de noviembre (8 a 11 a.m.)

Zoom



Paso seguro Teusaquillo

15 de noviembre (9 a.m. - 1 p.m.)

Cai Parkway



Encuentro Internacional de Diversidades Sexuales y Espiritualidades en tiempos de incertidumbre

17 de noviembre (2 a 6 p.m.)

Zoom



Congreso Internacional sobre estrategias de garantía de derechos para las personas de los sectores LGBTI en Bogotá

20 de noviembre (8 a 10:30 a.m.)

Zoom



Día de la Memoria Trans

20 de noviembre (4 a 6 p.m.)

Zoom

Y actos conmemorativo en Plaza de Bolívar (7 p.m.)



Primer parche diverso por Bogotá

22 de noviembre (10 a.m. a 6 p.m.)

Plaza Fundacional de Suba



Experiencias y vivencias diversas en la ruralidad

24 de noviembre (4 p.m.)

Zoom



Relatos en cuerpos diversos

24 de noviembre (4 a 5 p.m.)

Facebook Live IDPC



Lanzamiento Proyecto Monocuco: Estrategia Distrital para el reencuentro y fortalecimiento de las personas transgénero y sus familias

26 de noviembre (4 a 6 p.m.)

Zoom



Estrategias para el fortalecimientos de emprendimientos LGBTI

23 y 25 de noviembre y 2 y 4 de diciembre (4-6 p.m.)

Zoom

Voces de la calle: Encuentro para la visibilización de mujeres lesbianas y bisexuales

27 de noviembre (3 a 5 p.m.)



Madrugón LGBTI: Programa de promoción de iniciativas económicas

28 de noviembre (9 a 11 a.m.)

Zoom



Ruta del Movimiento - Show

28 de noviembre (3 a 5 p.m.)

Parque Nacional



Actívate Virtual: Electrorumba, taller de baile urbano...

29 de noviembre (8 a 10 a.m.)



Toma cultural

5 de diciembre (11 a.m. a 4 p.m.)

Parque de Los Hippies

BOGOTÁ