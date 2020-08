Bogotá tiene programación para celebrar el mes del Patrimonio Cultural

Septiembre es el mes del Patrimonio Cultural y, por eso, el Instituto Distrital de Patrimonio (IDPC) lanza una programación especial para destacar el patrimonio plural y la memoria que vive en Bogotá a través de su gente y de sus barrios.



Según informó el IDPC, "recorridos patrimoniales, charlas, concursos, conversatorios y conciertos hacen parte de la agenda, que en 2020 hace presencia de manera virtual y presencial en varios lugares de Bogotá, en un contexto territorial".

(Le puede interesar: Sumapaz se apunta para ser patrimonio inmaterial de la humanidad)

La programación

1 de septiembre: Facebook Live a cargo del director del IDPC, Patrick Morales Thomas. Invitará a reflexionar sobre el valor del Patrimonio Cultural y a fomentar su apropiación.



5 de septiembre: Reapertura del Museo de Bogotá. Próximamente se conocerá la programación y los requisitos para el ingreso.



Desde el 17 de septiembre: Festival de Música Sacra (Conozca más de este evento aquí)



Recorridos patrimoniales (a través de la cuenta de Facebook del IDPC)



EL TIEMPO publica la agenda compartida por el IDPC:



"1. Entre haciendas: Un recorrido sobre una de las localidades de Bogotá con historia indígena, territorio importante para la población, se extendía a lo que hoy es La Calera, Chía y Guasca.

Fecha: 3 de septiembre - Hora: 5:00 pm



2. Inga-tiva o La tierra del sol: También conocida como "Señor de lo ameno" por los vocablos indígenas "engua" y "tiva", esta localidad tiene una historia muy particular que invitamos a conocer en este recorrido donde abordaremos su riqueza ambiental.

Fecha: 9 de septiembre - Hora: 5:00 pm



3. El cercado del que guarda: Muy pocos conocen que en este sector de la ciudad fue ahorcado el Zipa Saquesazipa por orden de Gonzalo Jiménez de Quesada, lugar de historia indígena aún presente. Conoce un poco de la historia de la localidad de Bosa en este recorrido

Fecha: 10 de septiembre - Hora: 5:00 pm



4. ¡Vamos a Bogotá!: Esta expresión era utilizada por los habitantes de Fontibón, conocida desde la Colonia como paso obligado hacia Santafé al oriente y el camino de Honda al occidente, ha sido desde épocas inmemoriables una importante localidad de la ciudad, célebre además por el Aeropuerto Internacional El Dorado, la estación del FFCC, Ciudad Salitre, la Terminal de Transportes, entre muchas otras.

Fecha: 12 de septiembre - Hora: 11:00 am



5. Entre la vida y la muerte: Descubre el patrimonio natural de Bogotá que estuvo a punto de perderse y cómo a través de iniciativas comunitarias fue posible revitalizar la relación entre el ser humano y la naturaleza

Fecha: 17 de septiembre - Hora: 5:00 pm



6. Memorias de piedra y bronce: ¿Por qué han desaparecido algunos monumentos conmemorativos y esculturas del espacio público de la ciudad?

Fecha: 18 de septiembre - Hora: 5:00 pm



7. De muerto no tengo na: Explore los secretos y las confesiones que guardan algunos de los personajes más famosos del Cementerio Central.

Fecha: 23 de septiembre - Hora: 5:00 pm



8. La muerte se puede repartir: ¿Qué ocurre con nuestras pertenencias al morir? Al igual que con nuestras vidas, el patrimonio de la ciudad también se ha repartido luego de su desaparición. Descubra con el IDPC esos lugares de la Bogotá de antaño y qué conservamos de ellos.

Fecha: 24 de septiembre - Hora: 5:00 pm



9. ¿Quiénes somos? Estudiantes…: Entre libros y pancartas también se crea el carácter y el conocimiento de nuestra realidad. Encontremos a esos seres que fueron cegados por la muerte por atreverse a mirarla a los ojos y por protestar por los derechos de la humanidad.

Fecha: 25 de septiembre - Hora: 5:00 pm



10. Los inmortales: Recordar lo violento es una forma de enfrentar nuestras problemáticas y establecer un puente entre el pasado y el presente, es así como la muerte violenta de algunos personajes ha marcado la memoria colectiva del país y ha sido de ejemplo para establecer dicho puente.

Fecha: 28 de septiembre - Hora: 5:00 pm



11. Réquiem post mortem: Conozca con el IDPC algunas prácticas fúnebres relacionadas con todo lo que conlleva el fallecimiento de las personas en la ciudad a lo largo de su historia.

Fecha: 26 de septiembre - Hora: 5:00 pm



12. Los oficios de la muerte: La muerte se puede interpretar de muchas maneras, tanto así, que existen los "oficios de la muerte", representados en hombres y mujeres que incluso dan su vida por ejercerlos de la mejor manera. Descubre sus relatos, sus vivencias y sobretodo su manera de ver a la muerte.

Fecha: 29 de septiembre - Hora: 5:00 pm"

BOGOTÁ