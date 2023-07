Dalia, una profesora provisional del Colegio Costa Rica (IED) de la localidad de Fontibón, fue víctima de una brutal golpiza por parte de una de sus estudiantes luego de solicitarle que no utilizara el celular en clase.



"Ella se me abalanza de una forma violenta, me arrincona, me empuja, empieza a esculcarme desesperada. Yo invito a los estudiantes a que filmen lo que estaba pasando y le digo 'tú no me puedes tocar'", narra la maestra.



Según relató la mujer, los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio, cuando se encontraba con los estudiantes de grado once. Allí habría solicitado en repetidas ocasiones a una de sus estudiantes que no utilizara su celular.



"Expliqué a los estudiantes jocosamente la importancia de no usar celular en clase debido principalmente a que rompe la relación social si no se usa considerando tiempo y espacio", dijo.



Tras insistir solicitó a la joven retirarse de la clase, a lo que esta habría respondido: "no me salgo ni guardo el celular". Pregunté al grupo: "¿ustedes qué harían?" [Nadie respondió]", continuó.



Dalia intentó que la discusión no llegara a mayores y tomó sus pertenencias para salir del aula. “Les digo: ‘así es Colombia, chicos, tranquilos que yo me voy’. Y cuando me voy a ir, la estudiante me agarra la puerta, no me deja salir y en ese momento me agrede con un puño muy fuerte con anillos en la cara”, relató la profesora.



¿Qué responde la Secretaría de Educación?

La Secretaría de Educación emitió un comunicado: "Ante este suceso, hemos actuado de manera inmediata y coordinada para brindar el apoyo necesario a todas las personas involucradas y hacer un seguimiento oportuno y responsable".



De igual manera, Edna Bonilla, directora de la entidad, mencionó que la estudiante también tiene lesiones y estará tres días incapacitada.



Y añaden que: “Nuestro objetivo es avanzar hacia la construcción de escuelas como territorios de paz, garantizando el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa”.

