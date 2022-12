Ayer sobre las 6:40 de la tarde, en la carrera 78 d bis a #60 sur 12, correspondiente a la jurisdicción del cuadrante 8 del CAI Estación, se presentó un intercambio de disparos entre la Policía y tres presuntos delincuentes, por lo que uno falleció, y quedaron dos personas lesionadas y capturadas; quienes presuntamente están implicados en el asesinato del Subintendente José Alirio Sánchez Ojeda y del Patrullero Gustavo David Bohórquez Canchila, el domingo pasado.



El hombre que terminó sin vida, identificado como Julián Esteban Romero Gómez quien portaba un chaleco balístico y una pistola marca Sig Sauer, correspondiente al arma hurtada al Subintendente Sánchez según la Policía, no tiene antecedentes.



Y el hombre que sobrevivió, a quien se identificó como Daniel Alonso Rodríguez Maldonado, en el momento, se encuentra hospitalizado en el hospital de Bosa en los próximos días será presentado ante la justicia. El hombre, según informaron, tampoco tiene antecedentes.



Respecto a la nacionalidad de los presuntos delincuentes, Romero, quien murió, era de Cucúta, y de las otras dos personas capturadas aún no se tiene mayor información.



Es de anotar que, el Patrullero Jesús Maldonado (impactado por los delincuentes) fue valorado en el lugar de los hechos y no presentó lesiones de consideración.



REDACCIÓN BOGOTÁ