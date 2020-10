Hombre señalado de descuartizar a su mamá no aceptó cargos

EL TIEMPO supo que ayer miércoles comenzaron las audiencias, se legalizó la captura y se formuló imputación por el delito de homicidio agravado a Eduardo Alfonso Chavarro, de 41 años, y el único señalado hasta el momento de descuartizar a su madre.



El procesado no aceptó cargos. De otro lado, hoy jueves continúan con la audiencia de solicitud de medida a las 3 de la tarde.



También se supo que el señalado de matar a su madre estudió arquitectura pero no ejercía su carrera. Este terrible episodio se conoció esta semana, luego de que en la noche del martes 13 de octubre un ciudadano alertara a las autoridades sobre la desaparición de una mujer, su hermana, Amira Chavarro Enciso, de 74 años, de quien no tenía noticias desde el día anterior quien residía en una vivienda ubicada en la calle 22 No. 43 A-56, en el barrio Quinta Paredes.



Cuando los oficiales y el hombre llegaron al lugar, su hijo, quien al parecer tendría problemas mentales, les abre y les asegura que su madre no está.



En ese momento es cuando las autoridades inician la búsqueda y encuentran en la nevera de la residencia los restos humanos de la persona que estaban buscando.



"En este momento avanzan las investigaciones pero podemos decir que el principal sospechoso es su hijo de 41 años quien sufre de esquizofrenia", dijeron voceros que atendieron el caso.

Así es la esquizofrenia

La esquizofrenia es un trastorno mental por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. Puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento, que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante.

Así se registró este caso:

Encuentran restos de mujer en la nevera de una casa en Bogotá.

REDACCIÓN BOGOTÁ

