Dos hechos violentos causan conmoción en Bogotá. En la mañana de este lunes 6 de febrero fue hallado el cadáver de un hombre de 35 años, luego de que los vecinos de la zona reportaran los disparos a las autoridades. El hecho ocurrió en el kilómetro 20 vía Quiba, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.



(Lea también: TransMilenio investiga extraño incendio que quemó ocho buses en patio de Bosa).

El cuerpo del hombre, identificado como Albeiro Castañeda Romero, estaba abandonado en un vehículo particular de placas BNU159 y tenía varias heridas en la cabeza hechas con arma de fuego.



El segundo acto sicarial ocurrió en horas de la tarde del mismo lunes, cuando un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado dentro de una panadería ubicada en la calle 163 con carrera 8, en el barrio Villa Nidia de la localidad de Usaquén.



(Puede leer: Hijo de Peñalosa fue víctima de robo: ubicó al ladrón y no pudo hacer nada).



Según testigos del hecho, un hombre que se movilizaba en una motocicleta llegó al lugar, se bajó del vehículo, ubicó a la víctima y le propinó varios disparos en la cabeza. Después corrió a donde su cómplice y huyeron de la zona.



Aunque las autoridades iniciaron una persecución, no lograron capturar a los responsables del crimen. Según indicó la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima tenía antecedentes penales por porte ilegal de armas, homicidio agravado, porte de estupefacientes y lesiones personales.

Más noticias