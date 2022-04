Bogotá comenzó el camino para declarar a ‘la bicicleta, sus usos y disfrutes’ como patrimonio cultural inmaterial de Bogotá. Así lo anunciaron esta semana, en el Planetario Distrital, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y la Secretaría Distrital de Movilidad, en el evento de cierre de la primera fase de procesos participativos en el que estuvieron presentes colectivos bici, restauradores de bicicleta, emprendedores del sector y, en general, ciudadanos que pedalean.



En este momento, el IDPC está construyendo el documento de postulación para presentarlo ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultura. “Ya cumplimos una primera fase de proceso participativo. Hemos venido haciendo talleres, entrevistas, grupos focales, encuentros con colectivos y colectivas –articulándonos con Secretaría de Movilidad– para construir este documento. Deberíamos ir al Consejo Distrital de Patrimonio más o menos en el mes de julio”, detalló Patrick Morales, director del IDPC.



Una vez se presente ese documento, el consejo deliberará y aprobará o no la postulación. Si la acepta, el proceso pasará a una segunda fase: la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia. “Ese plan es un instrumento de gestión a través del cual se busca el fortalecimiento de esa práctica o esa manifestación cultural”, explica Blanca Gómez Lozano, coordinadora del grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial del IDPC.



Para la redacción de ese documento, la ley prevé un plazo de entre uno y tres años; no obstante, como explica Gómez, por la experiencia que tiene el IDPC en este tipo de procesos, es posible que se pueda hacer en un año.



Ahora, para elaborar ese documento, habrá una segunda fase de participación en la que todos los ciudadanos que deseen pueden hacer su aporte. “Ahí debemos otra vez generar espacios de participación, espacios de diálogo con la ciudadanía, y estos espacios pues van a ser mucho más amplios y más numerosos”, anota Gómez.



Eventualmente, cuando ese plan esté concertado, redactado y listo, se enviará al Consejo Distrital de Patrimonio. Si el consejo lo aprueba, se expediría una resolución incluyendo ‘la bicicleta, sus usos y disfrutes’ como una manifestación cultural de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de Bogotá (LRPCID).



En la postulación se incluirán múltiples dimensiones del uso de la bicicleta en la capital: desde la ciclovía dominical, las ciclorrutas y el uso de la bicicleta como medio de movilidad, recreación y deporte; pasando por su posicionamiento como una herramienta de trabajo, como un motor de la economía formal e informal (a través de empresas, emprendimientos y talleres); hasta su consolidación como un símbolo cultural muy bogotano, como un vehículo para apropiarse de los territorios y hasta como una forma de terapia. Las posibilidades y significados son infinitos.



“Será una declaratoria de lo que hemos llamado patrimonios integrados. Tiene la parte territorial, la parte de los recorridos y los nuevos de sentido de la ciudad... sus saberes, pero también la materialidad de las bicis, las bicis antiguas, las bicis que están ahora y la manera como la gente, por ejemplo, las personaliza o crea colectivos o colectivas con agendas muy diversas”, añadió el director del IDPC.



El IDPC está preparando la postulación para la declaratoria. Foto: IDPC

Y eso, ¿para qué?

“Así como la zona cafetera se destaca, como lo dice su nombre, por el café, Bogotá se destaca por la bicicleta. La bici es una bandera de lo que es esta ciudad. Bogotá no es solo la capital, donde vive el Presidente, sino que es un lugar donde la bicicleta ha marcado unos hitos: el hito de más de 120 kilómetros de ciclovía, el hito de las ciclorrutas, el hito de los bicicarriles temporales en la pandemia, el hito de tener una Política Pública de la Bicicleta”, enuncia Andrea Navarrete, gerente de la Bicicleta, y agrega: “Esta declaratoria, en sí misma, sería un hito en América Latina”.



Navarrete, una conocedora del tema de la bici, movilidad y género, fue, de hecho, quien lideró el componente de participación desde finales de 2021, por parte de Secretaría de Movilidad, para generar insumos para la elaboración del documento de participación.



Para Navarrete, esta declaratoria es un avance en la Política Pública de la Bicicleta y, además, un reconocimiento a los procesos que por años han pedaleado los ciclistas urbanos. “La idea es recoger la información que tiene la ciudadanía. Una declaratoria no es institucional, no se hace en un escritorio: se hace también con la gente y en la calle conociendo lo que han construido”, asegura Navarrete.



Para Gómez, quien además es antropóloga, la declaratoria permitiría valorar y entender la bicicleta no desde una mirada urbanística, sino desde una mirada cultural y social. Y, además, generaría herramientas para seguir apoyando a los colectivos: “El plan de salvaguardia plantea unas estrategias para fortalecer esos colectivos. En el caso del activismo de las mujeres, hemos visto que busca visibilizar violencias basadas en género en el uso del espacio público”.



Precisamente, la formulación de la postulación ha sido asesorada por la Secretaría Distrital de la Mujer y por ONU Mujeres para que el género y sus luchas sean un tema transversal dentro de la declaratoria patrimonial.



En ese proceso, el Distrito ha recogido trabajos de mujeres como el de la cineasta Mady Samper, quien, en 1990, rodó el documental Ciclovía, que se produjo como un acto de defensa de la ciclovía, que comenzó en 1974 y se vio amenazada con acabarse en varias ocasiones. “La llegada de la ciclovía fue algo mágico, porque en Bogotá no existían sitios de diversión en ese entonces. Por eso, se volvió un carnaval y lo pueden ver en el documental”, afirma Samper, quien narra las peripecias que hizo con su equipo para sacar adelante esa pieza histórica que fue proyectada esta semana en el Planetario: “Hicimos una compañía con mi esposo y un grupo de amigos –Fernando Marcos, Gustavo Amaya... unos locos como yo–. Accedieron a ir conmigo en bicicleta, hacer tomas desde un baúl del carro. ¡La edición fue tenaz! La hicimos en una camioneta, que era la ‘unidad móvil’ y la teníamos parqueada en las Torres del Parque, y nos daba la madrugada editando, muertos del frío”.



Jaime Ortiz, cocreador de la bicicleta, estuvo también en el Planetario y destacó que la ciclovía fue clave para “visibilizar la bicicleta y abrir el debate público” sobre esta. “La bicicleta es al transporte lo que el vendedor ambulante es al comercio, es la expresión de esa gente, esa fuerza inmensa de todos los bogotanos”, afirmó Ortiz, pero fue enfático en advertir que la historia del uso masivo de la bicicleta no empezó en los 2000, sino que está presente durante todo el siglo XX en Bogotá.



Todos estos saberes y materiales serán parte de la formulación y, luego, del Plan de Salvaguardia. “A veces termina teniendo más importancia el proceso que la misma declaratoria, pues permite abrir debates que no se han abierto de manera tan articulada con las comunidades”, agregó el director del IDPC.



Esta carrera por una declaratoria apenas comienza.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes