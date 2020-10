¿Qué hace un poste en la mitad de una cancha en el barrio Restrepo?

Una publicación en redes sociales del tuitero @QuePasaYate se viralizó en las últimas horas. El usuario realizó una denuncia por un poste de Condensa que habrían instalado en la mitad de una cancha de un parque en el barrio Restrepo.

El poste sería un grave riesgo para los deportistas que jueguen en el lugar y una absurdo en la planeación del espacio deportivo ubicado en la calle 19 Sur con carrera 18 y que busca beneficiar a 15.000 personas de la localidad. La obra tuvo una inversión de 1.601.797.000 y generó 50 empleos.

@CodensaEnergia @NoticiasUno @NoticiasRCN @rcnradio @CaracolRadio @NoticiasCaracol QUE PASA!! Con los postes del parque del barrio Restrepo? Alcaldía local en la Planeacion como artículo codensa? Cuando será el retiro de los postes? 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/7Gtht2RYyA — Que Pasa Yate (@Quepasayate) October 15, 2020

Se habló con Codensa y ellos ya están investigando si la denuncia corresponde a un hecho verídico y se pronunciarían sobre su responsabilidad en la instalación si la tienen.

EL TIEMPO habló con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), entidad que explicó que este parque es una obra de la alcaldía local de Antonio Nariño.



Voceros del gobierno local, por su parte, le dijeron a EL TIEMPO que se está haciendo una intervención en el parque Carlos C. Restrepo y que esta no ha finalizado y que no se ha entregado la obra. "Estamos esperando a que Enel Codensa reubique los postes y esto no va a tener ningún sobrecosto ni va a dañar la estructura de la cancha".

REDACCIÓN BOGOTÁ

