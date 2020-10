Por vicio de trámite se suspendió debate al cupo de endeudamiento

Dos horas después de haberse iniciado el segundo día de discusión del proyecto de cupo de endeudamiento por 10,8 billones de pesos, el Concejo de Bogotá en pleno decidió suspender la deliberación y revocar todo lo actuado con la iniciativa, la cual se esperaba fuera aprobada el lunes.

Esto quiere decir que el segundo proyecto que conforma el Plan Marshall –el primero es de reactivación económica, que fue aprobado el sábado pasado– debe ser debatido y aprobado entre viernes y sábado próximos, para cuando se reagendó.



El cupo de endeudamiento fue votado el martes 20 de octubre en la Comisión de Hacienda y solo le falta el trámite en la plenaria para que sea norma del Distrito.



Así, el proyecto que ayudará a financiar las grandes obras de infraestructura en la ciudad sufre su segundo revés en el Concejo. El primero fue en las sesiones ordinarias en septiembre, en las que por los tiempos tan limitados para su discusión y aprobación debió ser archivado. La Administración Distrital lo volvió a presentar en extraordinarias.



La decisión de suspender el debate ayer y revocar lo actuado, incluso el domingo, cuando se inició la discusión en el pleno de la corporación, causó sorpresa y se produjo, según el presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán (Bogotá para la Gente), por las diferentes interpretaciones del reglamento frente a si los dos días que hay que esperar entre los debates en comisión y plenaria son calendario o hábiles.



“Para evitar ese riesgo vamos a tomar la interpretación de que los días son hábiles, después de la radicación de las ponencias”, explicó Galán, quien poco después informó que el debate se había programado para el viernes y sábado próximos, a fin de no afectar la agenda que ya tienen las comisiones del cabildo distrital.

El concejal Carlos Carrillo (Polo Democrático) fue quien durante la discusión de ayer, y cuando ya se había empezado a votar la propuesta de unificación de las ponencias, advirtió “un vicio de trámite”, pues no habían transcurrido los dos días hábiles exigidos por el reglamento –como lo establece el artículo 62 de la ley 4 de 1913– para que el proyecto empezara su debate en la plenaria.



“Pedí a la Secretaría que certificara la radicación de las ponencias (para segundo debate), y estas fueron radicadas el 21 y 22 de octubre, es decir que a partir del 23 empezaban a contar el tiempos reglamentarios y no se podía discutir ni el domingo ni el lunes, sino a partir del martes”, explicó.



Esta decisión generó que la mesa directiva del cabildo distrital discutiera en la tarde de ayer con la Administración y decidiera convocar a todos los concejales para el viernes y sábados, cuando la iniciativa debe comenzar de nuevo su trámite en la plenaria, es decir, tienen que, por segunda ocasión, intervenir los funcionarios del Distrito, los concejales y, si les alcanza el tiempo, volver a presentar ponencias.



Y a pesar de que hay tiempo suficiente, la premura ahora, según Galán, es que las nuevas sesiones ordinarias comienzan el 1.º de noviembre y la Alcaldía necesita saber si finalmente se aprobó o no el cupo y por qué monto, para incorporarlo en el proyecto de presupuesto de 2021, el cual debe entrar desde la próxima semana en la agenda del Concejo de Bogotá.

REDACCIÓN BOGOTÁ

