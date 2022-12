El joven Sebastián Quiroz, de solo 21 años, recibió una fuerte golpiza cuando salía de una fiesta con sus compañeros de oficina. Fue atacado en la calle 116 con Autopista Norte.

Iba rumbo a su vivienda en Lijacá cuando fue interceptado por varios hombre que le quitaron violentamente sus pertenencias. "Me quitaron el celular, revisaron mi billetera pero yo no tenía dinero y me quitaron la maleta", dijo visiblemente golpeado.

No contentos con despojarlo de sus pertenencias, lo tiraron al piso y lo agredieron a punto de patadas y golpes hasta dejarlo totalmente incapacitado. "Cuando pude reaccionar traté de pedirle ayuda a los conductores que circulaban por la Autopista Norte pero nadie paró. Finalmente un motociclista se apiadó de mí y me llevó a la clínica Reina Sofía".

El joven no se ha podido recuperar ni física ni psicológicamente del ataque. Dice que siente frecuente dolores de cabeza y solo le pide a las autoridades que revisen cámaras para dar con quienes cometieron la agresión.

REDACCIÓN BOGOTÁ

