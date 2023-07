La siniestralidad vial sigue siendo un motivo de preocupación en Bogotá. Durante el primer semestre del año, de acuerdo con el Observatorio de Movilidad, se han registrado alrededor de 279 víctimas fatales por siniestros en la capital.



De estos, 114 (41 %) han sido motociclistas, 103 (37 %) han sido peatones, 36 (13 %) han sido ciclistas, 20 (7 %) han sido pasajeros y 6 (2 %) han sido conductores.

Aunque los siniestros pueden tener diversas causas, el principal factor de riesgo en la ciudad es la velocidad. De acuerdo con un estudio de la Universidad Johns Hopkins, el 39 % de los conductores exceden los límites permitidos.

Este porcentaje dobla el valor medido en el último registro antes de la pandemia del covid-19 (enero de 2019), cuando la proporción de conductores que sobrepasaba el límite establecido era del 20 %.



La velocidad es lo que determina la gravedad de un siniestro. Foto: Rafael Jaller Santamaría / EL TIEMPO ZONA

El estudio también indica que, entre todos los usuarios de la vía, los motociclistas son los conductores que más exceden el límite establecido de 30 km/h y de 50km/h, con una participación del 57%.



Y parece que es un problema que se ha incrementado en los últimos años y que está directamente relacionado con las cifras de fatalidad de motociclistas por siniestros. Según Diego Vargas, coordinador de datos para Colombia de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS), "en 2019, antes de pandemia, el usuario más afectado era el peatón. Ahora es el motociclista".



Según Vargas, un siniestro se puede generar por diversos factores como problemas de infraestructura, licenciamiento, distracción por dispositivos de celular, estado del clima, entre otros, pero la velocidad es la que determina la gravedad.



Antes de pandemia los más afectados por siniestros eran los peatones. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

"No es lo mismo tener un problema en la malla vial a 50 km por hora que a 80 km por hora. Las consecuencias pueden ser fatales o no fatales en función a la velocidad a la que uno vaya", explicó el experto.



Es por esto que en el estudio de la Universidad Johns Hopkins se recomienda fortalecer la fiscalización del exceso de velocidad en la ciudad con el uso de radares en las vías con mayor número de víctimas mortales y heridos graves.



Vargas, por otro lado, dijo que es importante "contar con una infraestructura que garantice el tránsito a velocidades seguras sin necesidad de un agente o una cámara". Además, resaltó que como sociedad se debe entender que la velocidad es un factor de riesgo.



"Es aprobada culturalmente. La lógica social dice que quien mejor conduce es quien más veloz va, y esto no es así", aseguró.



Por su parte, Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad, indicó que este año se han reforzado "los operativos de control en vía en un 285 % más que en 2022, y se han impuesto más de 6.000 comparendos en vía por exceso de velocidad (...) también hacemos un llamado a la ciudadanía a tener una conducción más segura, pues esto es un tema de corresponsabilidad”.

Desde el inicio de la implementación del Programa de Gestión de Velocidad en octubre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2023, en Bogotá se han logrado salvar 189 vidas en los 15 principales corredores donde ha sido implementada la medida de reducción del límite de velocidad a 50km/h.



"Está demostrado que los controles son una estrategia efectiva para disuadir este comportamiento de riesgo y reducir las muertes en las vías. Seguiremos realizando estos estudios de manera periódica para que las autoridades puedan seguir tomando decisiones informadas para salvar vidas”, dijo Andrés Vecino, investigador de la Universidad Johns Hopkins.

