La Alcaldía de Bogotá suspendió por tres meses a la gerenta de la Subred de Salud Centro Oriente, Claudia Ardila, por las denuncias de irregularidades en esta red de servicios de salud que integra a seis hospitales de la ciudad. Esta es la tercera sanción que le impone el Distrito a la misma funcionaria desde 2020.

En una rueda de prensa, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, anunció la suspensión provisional de la gerente de la Subred de salud Centro Oriente, Claudia Lucía Ardila. A la Subred pertenecen los hospitales Santa Clara, San Blas, La Victoria, Centro Oriente, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.



El funcionario señaló que la decisión se tomó luego de conocer los resultados de una auditoría especial interna que evidenció irregularidades en la gestión en la Subred. La auditoria especial , como lo reveló desde este jueves EL TIEMPO, evidenció graves anomalías en la Subred de salud.



"La auditoría especial terminó en julio y evidenció graves afectaciones a la atención a los usuarios de la Subred y al personal que labora en la misma, debido a la inapropiada gestión de la gerente, Claudia Ardila, de los recursos financieros necesarios para el pago de proveedores de medicamentos y presuntas deficiencias en el proceso de recaudo de cartera mayor a 360 días", afirmó Gómez.



Claudia Lucía Ardila, gerente de la Subred de Salud Centro Oriente de Bogotá. Foto: Archivo particular

Esos hecho, de acuerdo con el funcionario, ocasionaron "graves consecuencias a la gestión de la Subred y un impacto negativo de las finanzas, afectando de manera grave la optima prestación de los servicios de salud a su cargo".



A las irregularidades detectadas por la auditoría especial se sumaron las encontradas por la Superintendencia Nacional de Salud en una visita especial que realizó. El organismo, como lo reveló este diario, encontró 36 hallazgos, 16 de los cuales son por presuntas anomalías administrativas.



Y este jueves, según Gómez, la Contraloría de Bogotá se encuentra realizando una visita especial a la Subred de salud Centro Oriente.



Junto con la decisión de suspensión, que fue proferidad por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, se ordenó la aperura de una investigación disciplinaria contra la funcionaria.



El secretario de Salud explicó que a pesar de las "reiteradas denuncias e irregularidades" no es posible destituir a Ardila por cuanto fue elegida por un periodo fijo. La gerente fue escogida en un proceso meritocrático para un periodo de 4 años.



No obstante aseguró que la funcionaria fue notificada este jueves de la suspensión de tres meses. "Se releva de la gerencia y se encarga a una persona por el término de 3 meses".



Antes de conocerse la suspensión, la gerente había señalado en un comunicado de la Subred de Salud: “A pesar de las diferentes acusaciones a las que he sido sometida y de las cuales no se me ha comprobado ninguna, no tengo ningún tipo de proceso que me vincule en actos de corrupción o manejo indebido de recursos; es por esto que aún me mantengo en mi cargo como gerente, a pesar del daño que se la he hecho a mi buen nombre”.



El Secretario señaló que los servicios de salud se segurirán garantizando en los centros de salud que pertenecen a la Subred. "Se garantiza a todos los suartois de la Subred la continuidad de la prestación de todos los servicio y a los trabajadores la continudidad en sus labores".



Y agregó que la Secretaría de Salud volverá a presentar al Confis la solicitud de adición presupuestal con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de atención de dicha red y se exigirá la "un estricto plan de funcionamiento".



