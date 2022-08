Las tragedias que provienen de casos de violencia intrafamiliar en Bogotá no dan tregua. Este delito tiene los peores indicadores este año. Aumentó en un 29,2 por ciento. Solo durante el primer semestre de 2022, las comisarías de familia han atendido un total de 20.221 víctimas de violencia en el contexto familiar, de las cuales el 74,23 por ciento son mujeres, 25,64 por ciento son hombres y 0,13 por ciento, intersexuales.



Pero, además de las cifras, aterran los casos que se han vuelto noticia. Quizás uno de los que más conmocionaron al país haya sido el de la muerte de toda una familia a manos de un hombre descontrolado y cuya esposa había denunciado un día antes todos los vejámenes de los que eran víctimas.

Yahir Gutiérrez Fuentes, su hijo y único sobreviviente del cruel ataque, contó lo que sucedía entre las paredes de un apartamento ubicado en la calle 74 n.º 55-18 del edificio Parque El Salitre, en la localidad de Barrios Unidos.



Esta pareja de esposos tenía una relación desde hace 33 años, pero Venilda ya no aguantaba más los maltratos, las golpizas y los abusos sexuales de los que, según su hijo, era víctima. “Él la agredía todo el tiempo, física y verbalmente. Psicológicamente estaba muy afectada. Muchas veces la abusó”, contó a los policías tras presenciar el horrendo crimen.



De hecho, la víctima ya había interpuesto una denuncia por acceso carnal violento, el 21 de julio de 2022. En la escena del crimen se encontró un documento que así lo demostraba y narraba los vejámenes que la víctima sufrió durante muchos años en los que fue maltratada por su pareja sentimental.



Fue en ese mismo documento en el que se evidenciaron las amenazas directas que había recibido Venilda de su pareja y, además, que este último también tenía amedrentados a sus hijos y otros miembros de su familia. Solía decirle a la mujer que si no accedía a sus pretensiones sexuales, “acabaría con todos”. Este caso terminó en la muerte de la mujer víctima, su hijo, su sobrino y con el suicidio del agresor, el jueves 21 de julio.



Y este no es el único caso. El 3 de agosto de 2022, una nueva tragedia familiar se produjo en Bogotá. En una vivienda del barrio San Carlos en Tibabuyes, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 49 años de edad, con un disparo en la cabeza, y a su compañera sentimental herida con un disparo superficial, también en la cabeza. Los hechos ocurrieron pasada a la medianoche en la carrera 136A con calle 146 cuando la central de comunicaciones de la Policía le reportó al cuadrante el sonido de un disparo que provenía de una vivienda.



Hasta en plena vía pública se dan estos casos. El miércoles 27 de julio, a eso de las 8:40 de la noche, una pareja que se movilizaba en un bus del sistema TransMilenio empezó a pelear. Al cabo de unos minutos la discusión pasó de las palabras a los golpes. El hombre comenzó a ahorcar a su pareja y, justo en ese momento, los pasajeros que presenciaban semejante escena se manifestaron en contra del agresor.

En hombre, de unos 35 años de edad, fue atacado dentro del articulado, por lo que tuvo que ser alertada la Policía de TransMilenio. Según el comandante Jáder Llarena, la turba por poco lincha al agresor de mujeres.



La pregunta es: ¿en qué ha fallado la Administración, cuando dentro de su plan de gobierno la defensa de los derechos de la mujer es eje central?

Mujer de 29 años fue agredida por su expareja Foto: City Tv

Un panorama constante



Aunque la oferta distrital para mitigar el crecimiento de la violencia intrafamiliar es amplia y se han hecho esfuerzos para erradicar este tipo de conductas dentro de los hogares, lo cierto es que las cifras van en contravía y han marcado números rojos en lo que va de este año.



Tan solo entre enero y julio de 2022, los casos reportados sumaron 25.784, el periodo de tiempo más violento en esta materia desde 2019, año anterior a la pandemia.

No obstante, no es un tema que haya tenido cifras menores durante 2019, 2020 y 2021, en estos años durante el mismo periodo de tiempo las cifras también fueron las más altas entre el listado de los 13 delitos de alto impacto que miden las autoridades en la ciudad.



Por ejemplo, durante el año anterior a la pandemia, entre enero y julio, los casos de violencia intrafamiliar fueron 19.824; en el 2020 sumaron 21.424, y en 2021 el conteo llegó a 19.954, lo que quiere decir que entre 2021 y 2022 el aumento fue de 29,2 por ciento y 20,4 por ciento si se compara con los datos registrados en 2020.



Para los expertos, el incremento en las cifras tiene dos variables que lo podrían explicar: por un lado, un patrón de conducta determinado entre los bogotanos y el bajo número de denuncias realizadas en años anteriores al 2022 y, por otro, una respuesta del comportamiento humano a los efectos desatados por el encierro durante la pandemia de covid-19.

La pandemia golpeó



De acuerdo con Francisco Alvarado, psicólogo experto en comportamiento social de la Universidad Nacional, la agresión, en todas sus formas, es desencadenada por el sentimiento de la frustración. “Esto se relaciona con la presión sobre los recursos como la comida, el espacio, el encierro, el empleo y la incapacidad para resolver situaciones por una vía diferente”.



Alvarado explicó que la pandemia tuvo un impacto negativo respecto a la violencia intrafamiliar por una serie de factores. “Bogotá tuvo un incremento del desempleo, restricciones en puntos habituales de concentración y reuniones, sitios de diversión como parques y plazas públicas. Esto generó, por un lado, estrés en los sujetos y, por otro, frustración”.



Por otra parte, señaló el experto que este cumulo de factores está directamente relacionado con la violencia sexual que muchas veces es ejercida en silencio dentro de los hogares.



“Desde una perspectiva de análisis, el hombre al sentirse frustrado –porque perdió el control de su vida, no tiene recursos, y su calidad de vida decreció– obtiene el desahogo en un acto violento que muchas veces es sexual porque ahí encuentra dominio y control”. Según las estadísticas, las poblaciones más afectadas por esta conducta son los niños, niñas y las mujeres.

Las promesas



El Programa de gobierno de la alcaldesa Claudia López 2020-2023 tenía como eje trabajar contra la violencia intrafamiliar.



Fue vehemente en decir que lucharía contra toda forma de violencia hacia las mujeres y la promoción de un cambio cultural que rechace el machismo y promueva nuevas masculinidades. “Algunos hogares son el lugar más peligroso para las mujeres, niños y niñas. Allí sufren de violencia permanente. La violencia intrafamiliar y el maltrato infantil son la causa más importante de la violencia en todos sus órdenes”.



Añadió que fortalecería las comisarías de familia existentes en la ciudad, crearía siete centros de prevención, protección y convivencia donde se prestarán todos los servicios de atención a distintos tipos de violencias contra la mujer e intrafamiliar y se evitaría la revictimización.



Además, dijo que se potenciaría la Línea Púrpura (155) para que pudiera atender llamadas derivadas del 123 y se harían intervenciones urbanas como las Manzanas del cuidado. También, que se iban a ampliar las Casas de refugio en las zonas donde es prevalente la violencia intrafamiliar y de género.



Aunque a la fecha se ha fortalecido los diferentes mecanismos como por ejemplo la Línea Púrpura, que pasó de 10 operadores en su inicio a 42 durante esta administración, o la asignación de un equipo de fiscales especializados en cada localidad en cooperación con la Fiscalía Bogotá y la inauguró el Centro Integral de Justicia Campo Verde, que se especializa en atender casos de violencia intrafamiliar, lo cierto es que las cifras no cesan y son las más altas entre todos los delitos de la ciudad.

Intervención distrital



Margarita Barraquer, secretaria distrital de Integración Social, afirmó: “En lo corrido del año hemos recibido más de 12.000 denuncias relacionadas con violencia psicológica y más de 8.000 relacionadas con violencia sexual. En Bogotá tenemos instaladas 37 comisarías de familia en las 20 localidades de la ciudad con horarios diurnos, nocturnos y 24 horas”.



Con respecto al incremento, Omaira Orduz, subdirectora para la Familia, dijo que Integración Social tiene en funcionamiento permanente las comisarías de familia con sus diferentes modalidades. “Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar violencia en el interior de las familias. Hay mayor conciencia, mayor registro y mayor denuncia; no necesariamente quiere decir que la violencia intrafamiliar se haya incrementado”.

Distrito redobla esfuerzos para hacerle frente a la problemática. Foto: Cesar Melgarejo.

¿A dónde acudir si se es víctima de ese tipo de violencias?

Las comisarías de familia del Distrito deben garantizar la protección y el restablecimiento de los derechos de las víctimas de violencia en el contexto familiar, brindando atención a personas de especial protección constitucional.



De enero a julio de 2022, 84.847 personas recibieron atención a través de comisarías de familia en todos los roles. De esta cifra, un total de 23.368 personas fueron catalogadas como víctimas de violencia en el contexto familiar. El número de mujeres atendidas para estos casos fue de 17.411, un 74,5 por ciento del total de personas atendidas; 5.927 hombres, 5.950 niñas, niños y adolescentes, además de 2.239 personas mayores.



Hay cuatro casas de justicia en las localidades con mayor índice de violencia intrafamiliar (Ciudad Bolívar, Suba, Barrios Unidos y Bosa).



“Convocamos la denuncia; vecinos, maestros, médicos, en diferentes entornos se reciben casos. Recordamos la línea directa de comisarías de familia: 3808400, donde se puede decretar de manera inmediata, medida provisional de protección" agregó Omaira Orduz.



Hay disponibles 37 comisarías de familia en modalidad presencial y virtual; 10 semipermanentes, que funcionan de 7 a. m. a 11 p. m.; 2 activas las 24 horas, una ubicada en el Centro de Atención Penal Integral para Víctimas (Capiv) y otra en la alcaldía de Engativá; hay 22 comisarías que atienden en jornada diurna, desde las 7 a. m. hasta las 4 p. m.



Adicionalmente a esta oferta, en Bogotá se acaba de inaugurar el Centro Integral de Justicia Campo Verde, donde los ciudadanos podrán resolver sus conflictos de arriendos, vecinales y familiares. También podrán hacer denuncias de delitos y funcionará una ruta especial de justicia para atender casos de violencia de género.

Por otro lado, la Fiscalía de Bogotá también puso a disposición el centro Corposol, en Ciudad Bolívar, donde se atiende a mujeres, niños, niñas y adolescentes que son víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar.



Estos servicios se prestan de manera integral con 10 fiscales destacados para los delitos contra la violencia intrafamiliar y 4 fiscales destacados para delitos sexuales. Además de CTI y Sijín, Instituto Nacional de Medicina Legal, Comisaría de Familia, ICBF, Secretaría de la Mujer y jueces con función de control de garantías.







CAROL MALAVER Y JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ