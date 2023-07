Durante el primer semestre de este año, por cada vehículo que se ha matriculado en Bogotá lo han hecho unos cinco en Cundinamarca, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) con corte al 15 del mes pasado. Es decir, mientras que en el departamento se han registrado 79.836 automotores, en la capital solo han sido 16.162.

Pero este cambio es más drástico al detallar las cifras de motocicletas este año, porque mientras que en la capital se han matriculado menos de 1.000, Cundinamarca lleva la cuenta en más de 60.000. Así que por cada moto, aproximadamente, 66 se matricularon en el último semestre en el departamento.

Es el tipo de vehículos que más se matricula en Cundinamarca, con 60.262 unidades registradas; le siguen las camionetas, con 10.104, y los automóviles, con 4.372. En Bogotá, el registro más alto lo tienen las camionetas, con 8.495; luego los automóviles, con 5.348, y los camperos, con 1.306.



Por otro lado, este año se ha reducido el número de matrículas con respecto al primer semestre del 2022, cuando se registraron en Cundinamarca 110.020 automotores, 30.184 menos que en los primeros seis meses del 2023.



No obstante, la diferencia entre los vehículos inscritos en el departamento y en la ciudad es similar. Mientras que en Cundinamarca se matricularon en total 218.382 vehículos el año pasado, en Bogotá solo se registraron 53.256, lo que representa un poco más del 24 por ciento de la cifra regional.

Puestos de control a la salida de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

A pesar de este fenómeno, Bogotá sigue siendo la ciudad del país con más vehículos particulares. Según el proyecto que busca reducir el impuesto de carros en la ciudad, en el Distrito hay 2’626.905 automotores, de los cuales 1’927.767 son automóviles, camionetas y camperos registrados. Les siguen las motocicletas, que suman más de 500.000. Entonces, ¿por qué en los últimos años las personas han preferido matricular sus vehículos particulares fuera de la capital?

Las razones



Muchos compradores escogen la opción de matricular el carro o la moto en Cundinamarca porque los trámites son también ágiles FACEBOOK

La principal causa de este incremento son los descuentos que ofrece la Gobernación de Cundinamarca en el pago del impuesto vehicular. Quienes matriculen un vehículo nuevo en el departamento obtienen un descuento del 50 por ciento en el impuesto al año siguiente de la matrícula y uno del 20 por ciento para el segundo año.

De acuerdo con la Ley 633 del 2000, del total recaudado por impuestos al departamento, le corresponde el 80 por ciento y el 20 restante, al municipio.



Los municipios que más matrículas han registrado este año son Funza, con 30.747 vehículos; Soacha, con 13.691; Madrid, con 9.785; Mosquera, con 7.891; Chía, con 6.057; Zipaquirá, con 3.482, y Cota, con 1.512.



"Es normal que los municipios busquen formas de aumentar su recaudo pues necesitan el dinero para sus planes y ejecuciones, aunque eso puede desatar una guerra por las matrículas", afirmó Carlos Camacho, subeditor de Vehículos de EL TIEMPO.

Camacho, por otro lado, dijo que en el país “se venden casi tres o cuatro veces más motos que autos; además, suele ser gente de menos ingresos que busca un ahorro”.



Otro de los factores que pueden incidir en la diferencia de vehículos matriculados en Bogotá y Cundinamarca es que muchos de los municipios no tienen impuesto de semaforización, de acuerdo con Jorge Godoy, secretario de Tránsito y Movilidad del departamento. Esta carga tributaria la deben pagar anualmente los propietarios de cualquier automotor, incluidas las motos de más de 125 c. c., y tiene un costo de dos salarios mínimos diarios, es decir, 77.332 pesos para este año.



Godoy añadió que, como la capital es el lugar que más registra vehículos, "se genera una congestión o un incremento en el servicio. Entonces muchos compradores escogen la opción de matricular el carro o la moto en Cundinamarca porque los trámites son también ágiles".

Ahora bien, un debate reciente en el Concejo de Bogotá planteó este tema debido a que los beneficios que se ofrecen en municipios aledaños podrían afectar las finanzas del Distrito y la cantidad de dinero que se capta con el impuesto vehicular, que para este año se espera que sea de 1,1 billones de pesos.



Además, muchos de los automotores matriculados en el departamento circulan por la ciudad. "Es una especie de castigo o cuenta de cobro, porque la gente de Bogotá está cansada de la persecución al carro particular, del pico y placa, la inseguridad y el mal estado de las vías", afirmó Camacho.

