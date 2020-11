¿Por qué hay tanta polémica en elección de contralor de Bogotá?

Con una demora de casi ocho meses, y en medio de un proceso accidentado, el Concejo de Bogotá se dispone este miércoles a elegir y posesionar a un nuevo contralor distrital.

El ruido alrededor de la elección sorprende ante el hecho de que quien sea seleccionado solo estará 13 meses y no cuatro años porque, según un concepto del Consejo de Estado, se trata de un período institucional y no personal.



El caso de la elección del personero, que será para un poco más de tres años, tampoco se ha salvado de críticas. Incluso se han interpuesto tutelas.



Ambos procesos estaban programados para terminar entre abril y mayo, pero llegó la pandemia y se aplazaron porque algunos aspirantes no podían presentar evaluaciones y entrevistas presenciales.



El del personero se reanudó el 4 de octubre y debió ser suspendido el sábado pasado por al menos tres tutelas.



El del contralor se reactivó el 6 de noviembre y se suspendió por un error en la evaluación de uno de los aspirantes. Este martes se reanudó con las entrevistas a los tres candidatos con mejores puntajes, y las críticas aparecieron.



En una sesión semipresencial, los tres candidatos mejor calificados por la Universidad Nacional –en su orden fueron Andrés Castro (77,75 puntos), Héctor Julio Garzón (77,50) y Carlos Enrique Campillo (74,75)– tuvieron un minuto para responder cada pregunta de los concejales.



Allí fue evidente que el candidato que más debate genera entre algunos cabildantes es Andrés Castro, quien parece que hoy tendrá apoyo de las mayorías.



Incluso se escucharon voces como la del concejal Carlos Carrillo (Polo Democrático), quien le presentó excusas públicas a Garzón porque lo estaban haciendo “perder el tiempo” y aseguró que “esto ya está decidido. Vuelva en el 2022”. También fueron críticos la concejal María Victoria Vargas (Partido Liberal)



Durante la sesión, al candidato mejor calificado le sacaron a relucir que había trabajado como delegado en Salud durante la personería de Francisco Rojas Birry, condenado por el ‘carrusel’ de la contratación, y como contralor auxiliar en la contraloría de Juan Carlos Granados (junio de 2016-febrero de 2020), que tampoco se salvó de críticas.



De los tres aspirantes, Castro fue el que más preguntas debió responder (20), varias de ellas relacionadas con su labor en esos cargos y la filiación política. A Campillo le formularon 12 y a Garzón, 7.



Sobre su desempeño en cargos en la Personería y en la Contraloría, Andrés Castro, quien hace cerca de año y medio dejó la Contraloría, respondió: “Los servidores públicos estamos sometidos al imperio de la Constitución y la ley. Esto es lo que he realizado en todos los campos en los que me he desempeñado, he cumplido a cabalidad lo que se proyectaba en su momento en los ejercicios de planificación”.



