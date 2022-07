En menos de un mes, Bogotá fue recomendada por dos grandes medios internacionales como una de las mejores ciudades en el mundo para montar bicicleta y como uno de los mejores lugares del planeta en 2022. Su ciclovía de 550 kilómetros, lugares cautivantes y cultura gastronómica, entre las razones.



De acuerdo con la edición del 7 de junio de The New York Times, la capital de Colombia es una de las siete ciudades estupendas para recorrer en bicicleta. En el artículo destacaron que los domingos se cierran 112 kilómetros de calles, que normalmente son congestionadas, de 7 a. m. a 2 p. m. para que los biciusuarios rueden por ahí. Así mismo, resaltaron que en el país en general hay una frenética obsesión por el ciclismo.



Por otro lado, la revista Time incluyó a Bogotá entre los 50 mejores lugares del mundo, reconoció los esfuerzos de sostenibilidad y la oferta culinaria de alto nivel; además, la catalogó como “la ciudad de la bicicleta”.



Cabe resaltar que, según datos de la Secretaría de Movilidad, en la capital se realizan más de 880.000 viajes al día en bici, y que, según el más reciente índice de la consultora neerlandesa Arcadis, la capital es la ciudad más sostenible de América Latina y se ubica de 78 en el mundo.



Kate Crittenden, periodista de la revista Time –quien escribió el artículo–, le dijo a EL TIEMPO que clasificaron a Bogotá como la ciudad de la bicicleta por sus 550 km de ciclorruta y que la escogieron como uno de los mejores lugares del mundo de 2022 debido a que ha sido galardonada con el Premio de Transporte Sostenible, por su nuevo programa de bicicletas compartidas, que empieza el 6 de agosto; por su cultura gastronómica, ya que tiene uno de los mejores restaurantes y la mejor chef femenina del mundo (Leonor Espinosa), y porque tiene nuevos hoteles abiertos, tanto de nivel internacional como nacional, y consideraron que hay mucho que ofrecer a los viajeros.



“Bogotá ha demostrado al mundo que puede ofrecer a los viajeros nuevas y emocionantes experiencias, por lo que es una gran recomendación para TIME’s World’s Greatest Places 2022”, aseguró Crittenden.



La periodista dijo además que Bogotá es una “ciudad genial” que está tratando –y en muchos sentidos tiene éxito– de ofrecer a su gente un futuro más sostenible, y ha visto que hay un creciente interés en los alimentos sostenibles y orgánicos. “Se están llevando a cabo iniciativas impresionantes, y estas merecían reconocimiento. La cultura ciclista de Colombia está prosperando”, agregó.



En su artículo, ella recomendó el hotel Residence Inn by Marriott, el nuevo hotel boutique y cafetería HAB y el restaurante LEO.



Según los datos de la ‘Investigación viajeros 2021’, del Instituto Distrital de Turismo (IDT), la mayor parte de los turistas internacionales que llegaron a Bogotá lo hicieron para visitar a familiares y amigos, con un 45,7 %; para vacaciones, recreación y ocio, 26,3 %, y 7 % por negocios y motivos profesionales. En 2019 y 2020, el principal motivo de viaje de los turistas internacionales había sido vacaciones, recreación y ocio, seguido de visita a familiares y amigos.



La misma investigación muestra que la capital fue visitada por 6’244.799 turistas durante 2021, lo que representó un crecimiento de 49,8 % en relación con la cifra del 2020. De estos viajeros, 773.648 eran extranjeros, que reflejaron una diferencia de 28,7 % en comparación con 2020. El gasto turístico el año pasado fue de 1.567 millones de dólares.



De acuerdo con Paola Racedo, analista en movilidad y urbanismo de la Universidad Manuela Beltrán, la ciudad se ha convertido en un ejemplo ante el mundo y más atractiva porque se considera el principal centro cultural económico del país, debido a la cantidad importante de museos, teatros y lugares para el desarrollo de eventos masivos y, en general, para actividades de entretenimiento, sin dejar de lado que cuenta con uno de los aeropuertos más importantes de Latinoamérica, El Dorado.



El Observatorio de Turismo del IDT proyecta que para 2022 a la capital llegarán cerca de 1’045.855 turistas internacionales y que se moverán 8’256.366 nacionales.



Tenga en cuenta algunos de los planes imperdibles en Bogotá.

1. El centro histórico

En La Candelaria, en el centro histórico, se puede conocer la mayoría de hechos más relevantes de la historia del país y la ciudad. En esta zona hay casonas e iglesias antiguas, una variada oferta de museos, hoteles, restaurantes y discotecas.

La zona del centro de la capital tiene 60 hoteles y hostales, 14 museos, 14 iglesias y alrededor de 300 restaurantes, panaderías y cafés. Foto: Catalina Arango Bedoya

2. Visita al TransMiCable

En el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el portal del Tunal, se pueden tomar las cabinas del TransMiCable y observar la panorámica de la ciudad. En la estación Mirador del Paraíso se pueden hacer recorridos dirigidos de arte urbano y demostraciones de la cultura local, donde se destacan el hiphop y las historias de transformación social.

TransmiCable en Ciudad Bolívar. Foto: Cortesía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

3. Distrito Grafitti

En la localidad Puente Aranda, el arte urbano tiene un lugar especial y se manifiesta a partir de trazos y murales en el espacio público. Se puede ver un estallido de color y formas que se toman la ciudad y llenan las paredes de vida.

En 18 muros de la fábrica Postobón se plasmaron estas obras artísticas de gran formato. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

4. Oferta gastronómica

La ciudad cuenta con importantes zonas gastronómicas, que la consolidan como un punto de referencia a nivel nacional e internacional. Entre esos están: el parque de la 93, la zona T, zona G, La Candelaria, La Macarena, Quinta Camacho, Ciudad Montes, Teusaquillo, el Park Way, Modelia, entre otros. Donde converge lo mejor de la cocina tradicional colombiana con los nuevos estilos y técnicas de la internacional.

Emilia Grace, abierto en enero en la Zona G de Bogotá, importa muchos productos italianos. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

5. Recorridos en bici

Además de los 550 km de ciclovía que hay en la ciudad, la ruta del alto del Vino, que conecta el municipio de Villeta con Bogotá, es un recorrido de cerca de 29,5 km y una de los favoritas de los aficionados al ciclismo. También, el alto de Patios, por la vía a La Calera, y las rutas hacia municipios cercanos como Chía, Cajicá, Sopó y Zipaquirá.

Miles de bogotanos suben en bici el alto de Patios. Foto: Rodrigo Sepúlveda. EL TIEMPO

6. Plazas de mercado

Bogotá cuenta con siete plazas que hacen parte de la oferta de la ciudad, donde además de poder ir a hacer mercado y compras varias, cocineros y cocineras tradicionales preparan exquisitos platos típicos colombianos. Estas son: la plaza de Fontibón, La Concordia, 12 de Octubre, 20 de Julio, La Perseverancia, 7 de Agosto y la plaza Samper Mendoza.

La fachada frontal fue pintada por el artista urbano 'Guache' (Óscar González) Foto: Cortesía IDPC

7. Bronx Distrito Creativo

En el centro de la ciudad, en la localidad de Los Mártires, está el Bronx Distrito Creativo, un proyecto de renovación urbana, social y patrimonial donde se podrá disfrutar del arte, la cultura, la creatividad, la innovación y la memoria. Allí se llevan a cabo actividades como conciertos, festivales, actividades lúdicas, talleres de lectura infantil, entre otras.

Festival Centro 2022, en el Bronx. Foto: Foto: César Melgarejo/ CEET

8. Cerro de Monserrate

Otro plan imperdible en Bogotá es subir más de 1.600 escalones para llegar al cerro de Monserrate y contemplar la ciudad desde lo alto. También se puede ascender y bajar en teleférico o funicular. Allí podrá encontrar un santuario, restaurantes y hacer avistamiento de aves.

Cerro de Monserrate, Bogotá. Foto: Diego Lozano. EL TIEMPO

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

