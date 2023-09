El conflicto entre el operador de los cementerios distritales y la Uaesp no ha parado después de dos años. Por el contrario, ha seguido escalando y puede llegar, incluso, a terminar de un momento a otro.



La concesión suma tres sanciones pecuniarias por incumplimientos parciales y es posible que en los próximos días se confirme la cuarta. Hay una resolución en ese sentido que está pendiente por resolverse de fondo y todo indica que puede ser confirmada el próximo 3 de octubre.



Las sanciones confirmadas contra el operador se han producido este año y han estado todas motivas en incumplimientos parciales. Se iniciaron por situaciones presentadas en 2021 y 2022.



Tres son económicas y suman 2.485 millones de pesos, pero con la última, se adiciona una causal que le genera inhabilidad a la concesión para continuar operando. Esto obliga a Jardines de Luz y Paz, la firma que administra los cementerios distritales, a ceder el contrato a un tercero.



Esto es confirmado por el jurista y profesor universitario Guillermo Dávila, quien, al ser consultado por EL TIEMPO frente al escenario de varias sanciones económicas y una de incumplimiento, explicó que la ley establece que cuando a un contratista se le imponen en un mismo año dos multas y un incumplimiento, con una entidad o varias, queda inhabilitado. “Apenas se confirme la tercera sanción, los contratos que tiene no los puede seguir ejecutando”, explicó el experto jurista.



Sin embargo, la opción de cesión del contrato por parte del concesionario parece estar lejana. Las relaciones entre las partes han estado tensas y, de hecho, Jardines de Luz y Paz dice que no tiene diálogo con la Uaesp desde hace varios meses y no ve posible un “acuerdo amistoso”.



La Uaesp, por su parte, ha argumentado que han escuchado al concesionario y que este insiste en la imposibilidad de cumplir compromisos establecidos en el contrato de 2021.



Eder Parada, representante legal del Jardines de Luz y Paz, le dijo a este diario que se sienten “perseguidos” y que una vez sea confirmada la cuarta decisión en contra ordenará la “salida inmediata” de las 140 personas que laboran en los cementerios.



Es decir, dejaría de atender los servicios de inhumación, cremación y exhumación, entre otros, con lo cual la ciudad puede quedar expuesta a una emergencia sanitaria.

Juan Carlos López López, director de la Uaesp. Foto: Uaesp

Los cuatro cementerios distritales (Chapinero o Norte, Centro, Sur y Serafín) atienden alrededor de 1.660 servicios funerarios mensuales, entre inhumaciones, exhumaciones y cremaciones.



Juan Carlos López, director de la Uaesp, dijo que no podía referirse a la última decisión y que estaba pendiente un recurso (de reposición) del operador.



No obstante, el funcionario afirmó que cualquiera que sea el resultado, la entidad garantiza la prestación del servicio en los cementerios distritales.



El cementerio del Norte o de Chapinero. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO.

La concesión de los cementerios fue adjudicada en junio 2021 por un plazo de 5 años y unos 41.000 millones de pesos.



Sin embargo, el conflicto entre la Uaesp y el operador comenzó poco después de firmado el contrato. Se inició con diferencias por la figura de la fiducia que debía crearse y donde el contratista estaba obligado a consignar los recursos generados por los camposantos.



Esta discusión, precisamente, derivó en que el operador decidiera, como lo hizo en los primeros dos meses de la concesión con el aval de la Uaesp, no consignar dineros en las cuentas de la fiducia, sino en las propias.



Esta es la causa de la primera sanción, por valor de 2.252 millones de pesos, impuesta al operador de los cementerios el 2 de febrero de 2022 y confirmada ocho días después.



Otro punto en el que desde hace dos años no se han puesto de acuerdo las partes es sobre la construcción de la planta de tratamiento de los fluidos generados en el laboratorio tanatopraxia. Servicios estos que no son prestados por el contratista, así como tampoco el de salas de velación.

La segunda sanción pecuniaria (impuesta el 8 de mayo y confirmada el 18 del mismo mes, por valor de 116,9 millones de pesos) también estuvo relacionada con la fiducia, en particular, porque Jardines de Luz y Paz optó por consignar solo lo que considera le corresponde al Distrito y manejar el resto en sus cuentas.



El argumento del operador ha sido que esos recursos los utiliza en la operación de los mismos cementerios. Y, además, no tiene el manejo de la fiducia, cuyas decisiones son tomadas por un comité fiduciario integrado por tres miembros de la Uaesp y dos del contratista.



Lo cierto es que la Contraloría de Bogotá estimó que a abril pasado habría un posible detrimento por 3.470 millones de pesos y por eso abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra funcionarios de la Uaesp y el operador. Eso sería lo que se ha dejado de consignar en las cuentas de la fiducia.



Otra sanción al operador fue el 1 de agosto por 115,67 millones y la causa es no haber dispuesto 200 millones de pesos en el fondo de reserva. La concesión alega que no lo hace porque, igual que en la fiducia, no tienen el manejo de dicho fondo.



La Uaesp, a través de una concesión, administra y opera cuatro cementerios: Chapinero (foto), Central, Serafín y Sur. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

La última sanción es por incumplimiento. El operador realizó exhumaciones entre finales de 2022 y enero de este año sin las licencias de la Secretaría de Salud.



La decisión fue notificada el 14 de septiembre pasado y debe decidirse de fondo la próxima semana.



En este caso, el operador, que además tiene dos procesos penales en contra, alega que no tuvo las licencias por un cambio en la plataforma de la Secretaría, pero que esos trámites ya están al día.



Además, que las exhumaciones de restos en fosas no pueden estar más de cuatro años, por la rotación que hacen los cementerios para generar los cupos necesarios.



Sin embargo, este diario conoció que el argumento de la Uaesp es que el operador no ha desvirtuado aún las causales.



Lo cierto es que las relaciones entre la Uaesp y el concesionario de los cementerios comenzaron tensas hace dos años y han continuado así, y todo indica, hasta ahora, que en medio de ese conflicto jurídico la ciudad puede terminar en emergencia sanitaria.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

REDACCIÓN ELTIEMPO

