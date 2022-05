La ejecución del presupuesto en el Distrito Capital mejoró en general el año pasado, frente a 2020, incluso respecto a 2019. Sin embargo, todavía hay entidades que muestran bajos niveles, principalmente en los sectores que enfrentan los problemas más graves de la ciudad: seguridad, movilidad y ambiente.

Según un informe de la Contraloría de Bogotá conocido por EL TIEMPO, en los tres niveles de gobierno (sector central, empresas industriales y comerciales y subredes de salud) el presupuesto general fue del orden de los 40,74 billones de pesos, un 12 por ciento más que en 2020. No obstante, en el transcurso de la vigencia tuvo un aumento, con lo que, finalmente, quedó en 41,44 billones.



El organismo de control fiscal llama la atención en que el presupuesto de 2021 se planteó en el marco de la recuperación económica y el rescate social, debido a los efectos negativos que tuvo en la ciudad la pandemia del covid-19 en 2020, lo que se vio reflejado en el aumento de la tasa de desempleo, que se ubicó en 18,2 por ciento, y la contracción del PIB distrital en 6,6 por ciento.



Si bien, el año pasado los indicadores muestran una mejoría, de acuerdo con el informe de la Contraloría de Bogotá, que fue entregado a la alcaldesa Claudia López, “la administración de la ciudad no logró lo planeado”.



Cita que la ejecución presupuestal y los giros (los pagos por el recibo de bienes y servicios) fueron “inferiores a los recursos obtenidos” y que “se conformó un rezago presupuestal” (cuentas que quedaron para la vigencia siguiente) de 7,73 billones de pesos, cifra que el organismo de control fiscal estima en 18,7 por ciento de lo planteado.



El documento también señala que aunque el recaudo creció en 17,3 por ciento, frente a 2020, un dato destacado, este se ubicó por debajo de lo que se había proyectado para esa vigencia. De los 41,4 billones del presupuesto se recaudaron 39,7 billones por concepto de ingresos corrientes (tributarios y no tributarios), transferencias de la Nación y créditos.



En 2021, el nivel central del gobierno distrital (secretarías y establecimientos públicos) tuvo el mejor cumplimiento en el Distrito. La ejecución fue del 93,3 por ciento, un porcentaje considerado positivo y que significó un aumento de casi tres puntos porcentuales frente a un año atrás y cinco respecto a la última vigencia de la administración de Enrique Peñalosa.



Los giros, por el contrario, prácticamente se mantuvieron estables de un año a otro. Pasaron de un cumplimiento del 79,3 por ciento en 2020 al 79 por ciento el año pasado. Respecto de 2019, existe un incremento en casi cinco puntos.

A nivel de la administración central, las mejores ejecuciones las arrojaron la Personería y la Secretaría Jurídica. No obstante, la Secretaría de Seguridad se ubicó en la parte baja del ránking. Contó con 558.393 millones de pesos y ejecutó 497.912 millones, para un 89,2 por ciento. Los giros llegaron al 55 por ciento, lo que equivale a pagos por 306.942 millones.



Esta Secretaría señaló que las medidas de bioseguridad por la pandemia y el estallido social de abril de 2021 generaron dificultades en contratistas y proveedores, lo que afectó los cronogramas, el avance de proyectos, la ejecución y los giros, motivos que llevaron a una reprogramación en la contratación, impactando directamente en la planeación y programación presupuestal de la vigencia 2021.



La Secretaría de Ambiente también estuvo abajo de la tabla. Ejecutó el 88,8 por ciento de un total de 171.205 millones de presupuesto. Y realizó giros del orden de 70,5 por ciento, unos 120.628 millones.

Los indicadores del IDU



Las empresas industriales y comerciales del orden distrital, cuyos presupuestos se establecen por medio del Confis (Consejo Superior de Política Fiscal distrital), llegaron a una ejecución del presupuesto del 83,2 por ciento, es decir, estuvo por debajo de la media de todo el Distrito. Los giros a apenas llegaron al 58,2 por ciento.



Aunque estos dos indicadores superan los de los años anteriores, también es cierto que son los más bajos de la última vigencia. Estas cifras, según una fuente que pidió no revelar el nombre y la misma entidad de control, afectaron el conjunto de los indicadores de las entidades, departamentos y empresas distritales.



Particularmente, según el informe, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con un presupuesto de 2,2 billones de pesos en 2021, tuvo el más bajo comportamiento de ejecución y giros, con 78,1 y 27,9 por ciento, respectivamente. Pero también lo es frente a los establecimientos públicos distritales.



Aunque esto puede obedecer a la complejidad de los contratos, los plazos de ejecución y los tiempos que exigen los procesos de contratación, según pudo establecer este diario, ese no es un tema nuevo en esa entidad del sector de movilidad y sigue siendo un tema pendiente.



Al ser consultado, el Instituto -la cuarta entidad del Distrito con más recursos para ejecutar- respondió que el presupuesto para la vigencia 2021 incluyó varios rubros: funcionamiento, transferencias, inversión directa y pasivos exigibles, “siendo estos dos últimos los de mayor presupuesto: 69 y 28 por ciento, respectivamente”.



En el caso de la inversión directa, indica el IDU, la ejecución presupuestal, al cierre de 2021, fue de 89 por ciento, entre 139 procesos que fueron adjudicados durante el año y que representan inversiones por 1,8 billones de pesos, incluyendo vigencias futuras, con una participación que llegó a las 2.374 propuestas recibidas.



Los pasivos exigibles, aclara, corresponden a un presupuesto que fue comprometido hace más de dos vigencias y que soporta contratos en ejecución.



La Secretaría de Movilidad -que contó en 2021 con 434.461 millones de pesos- tiene una muy buena ejecución presupuestal (98,5 %), aunque no pasa lo mismo con los giros, que se ubicaron en 63,3 por ciento.



En el nivel de las empresas industriales y comerciales distritales, las que mejor cumplieron los indicadores fueron la agencia Atenea, con 98,8 por ciento en ejecución y 98,1 por ciento en giros. Esta es una entidad reciente, creada al principio de esta administración.



En la misma línea estuvo la Contraloría de Bogotá, con 99,6 por ciento en el primer indicador y 98 en el segundo.



Las subredes integradas de salud, por su parte, mejoraron en la ejecución del presupuesto (90,8 %), frente a los otros años, pero no tuvieron el mismo comportamiento los giros, con el 65,2 por ciento. Incluso estuvieron por debajo de los últimos dos años.



De las cuatro subredes de salud, la del Sur Occidente fue la que mejores resultados reportó, con un 96,6 por ciento de ejecución del presupuesto (contó con 601.266 millones de pesos) y 73,8 por ciento de los giros, de 444.015 millones. Le siguió la del Norte, con 94,8 y 78,7, respectivamente.



Al cierre de la edición la Secretaría de Hacienda no se había pronunciado sobre el informe de la Contraloría de Bogotá respecto de la ejecución del presupuesto general del Distrito Capital en el 2021.

Cómo les fue a las localidades

En cuanto a las localidades, se tiene que los 20 Fondos de Desarrollo Local (FDL) mostraron resultados del 97,5 por ciento en el primer índice, pero solo llegan al 62,1 por ciento en el segundo.



La que mejor comportamiento tuvo fue la de Usaquén, con un 100 por ciento de ejecución y giro de 79,7 por ciento de esos recursos. Los peores resultados los tuvieron las localidades de Fontibón, que contrató el 98,6 por ciento de su presupuesto, pero apenas giró el 40,7 por ciento.



Le siguió Teusaquillo, con 97,9 y 45,2 por ciento, respectivamente en los dos indicadores.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24