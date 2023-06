¿Cómo financiar el transporte público en Bogotá y no morir en el intento? Esta fue la pregunta que se planteó un foro organizado por Bogotá Cómo Vamos (BCV) acerca del aumento exponencial del déficit financiero que tiene el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) del transporte público y los desafíos que tiene el Distrito para garantizar la calidad del servicio en los próximos años.



El primero en intervenir en este evento —organizado por la Fundación Corona, EL TIEMPO Casa Editorial, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad Javeriana— fue el director de BCV, Felipe Mariño, quien para introducir el foro puso sobre la mesa algunas cifras de la situación económica actual del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP).



Explicó que el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) es “la diferencia que hay entre lo que se percibe de ingresos en el sistema y lo que cuesta su operación”. Esta cifra, según comentó Mariño, ha aumentado de 100.000 millones de pesos en 2012 a casi 2,9 billones en 2023.



Evolución de la cobertura de costos del SITP.

Para poder cubrir este monto y garantizar la operación hasta diciembre de este año, se plantea que el Distrito aportaría 2,4 billones de pesos (81 por ciento del FET), por lo que necesita que la nación aporte aproximadamente 580.000 millones.



Teniendo en cuenta que más de 3 millones de personas se movilizan al día en el transporte masivo, el gran incremento que ha tenido el déficit causa preocupación en los expertos y en las autoridades distritales y nacionales, pues pone en riesgo la continuidad del sistema.

Factores que afectan el FET

Claudia Mercado, asesora en movilidad sostenible de la Secretaría Distrital de Movilidad, en su intervención destacó que la alcaldía actual ha dispuesto de dos alternativas de financiación para cubrir el déficit del sistema: el pico y placa solidario, que recauda 200.000 millones de pesos al año, y las zonas de parqueo, las cuales aún no generan ingresos porque, según Mercado, están en etapa preliminar.



No obstante, resaltó que esto no es suficiente para cubrir ni el 80 por ciento del FET y que por eso se necesita dialogar con la Nación.

Foto: Néstor Gómez.

En este punto coincidieron Julia Rey, experta en transporte público, y Fernando Rojas, experto en movilidad, quienes nombraron cuatro elementos que influyen en el incremento del déficit: disminución en la demanda de usuarios del sistema; la variación de indicadores macroeconómicos (precio del dólar, inflación e incremento del salario mínimo); adquisición y ascenso tecnológico de la flota, y evasión del pasaje.



Los expertos destacaron que, aunque la disminución de la demanda comenzó a ser notoria tras la pandemia, seguirá creciendo si la tarifa del transporte se sigue incrementando. “Para algunos hogares puede ser más económico movilizarse en moto que en transporte público”, afirmó Rojas.



Por otro lado, dijeron que la situación económica del país también va a contribuir al aumento de ese déficit. “Entre más suba el dólar y la inflación, y entre más se incremente el salario mínimo, más cuesta la prestación del servicio porque los vehículos y los repuestos son importados”, señaló Rey.



Con respecto a la tecnología de los buses, explicaron que si bien es de destacar los esfuerzos del distrito para aumentar la flota eléctrica y mejorar el servicio, esto implica más gastos que no se van a poder cubrir únicamente con el dinero que capta la administración por medio de las tarifas o los medios de financiación dispuestos desde la Secretaría de Movilidad.

El hueco financiero va a seguir creciendo, la gente se va a seguir moviendo en carro particular. Por eso, es importante iniciar una discusión mucho más fuerte con el Gobierno FACEBOOK

En esta línea, ambos expertos señalaron que los costos totales del sistema son de 5,4 billones de pesos, de los cuales los ingresos por tarifa están cubriendo solo 2,5 billones, mientras que el déficit es de 2,9 billones.



“El hueco financiero va a seguir creciendo, la gente se va a seguir moviendo en carro particular o se va a ir a la moto. Por eso, es importante iniciar una discusión mucho más fuerte con el Gobierno Nacional”, manifestó Rojas.



En el foro se indicó, además, que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se aprobaron 300.000 millones de pesos para financiar la operación de todos los sistemas del país, lo que quiere decir que, incluso si toda la plata se destinara a Bogotá, sería insuficiente.



Ante esto, Nicolás Rincón, director de infraestructura y energía sostenible del DNP, dijo que el Gobierno está comprometido con ayudar a que el transporte en las ciudades sea sostenible en el tiempo y que por eso ayudará en el cofinanciamiento para aliviar el déficit de los diferentes sistemas. Pero resaltó que para esto se necesita el apoyo de los entes territoriales.

Foro ¿Cómo financiar el transporte público en Bogotá y no morir en el intento?

