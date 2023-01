Sobre las 6 de la tarde del lunes murió Somer Salomé Mahecha Ríos, una bebé de un año, cuatro meses y tres días. Según sus padres, el fallecimiento se debe a que no recibió la atención médica adecuada, ya que la menor había manifestado sentirse enferma desde las tres de la mañana y fue llevada al Cami de Patio Bonito, pero allí le dijeron que ella estaba bien.



(Le puede interesar: ¿Quién es el padre del niño de siete años asesinado en aparente ataque sicarial?)

De acuerdo con Jasbleidy Ríos, madre de la menor, Somer Salomé el día anterior estaba a cargo de su abuela, Johana Rodríguez, ya que tanto ella como su esposo estaban trabajando.



Ríos, asegura que la niña estaba bien, jugaba y estaba activa, había tomado tetero y comido bien, pero en la madrugada la niña empezó a quejarse de que le dolía el estómago. "En la madrugada mi mamá se alistó y se fue con mi bebé para el Cami de Patio Bonito, ella me dice que el doctor revisó la niña en general y le tomó la tensión, pero dijo que no tenía nada", dijo.



La abuela de la menor, le dijo a EL TIEMPO que el médico de turno en ese momento también le revisó la garganta y le dijo que de pronto le iba a dar gripa, pero que de resto todo estaba normal, que eso era solo un rebote y que le iba a dar una autorización para sacar una cita con pediatría.

La cita con especialista pudieron sacarla de inmediato, sin embargo, la niña siguió sintiéndose mal durante el día y vomitó en dos ocasiones, por lo que sus padres decidieron volverla a llevar al centro de salud en la tarde.



"La niña se veía muy enfermita, llegamos al Cami y dejan a mi niña en una camilla, llegan dos enfermeras y me dicen que la niña dizque ya no tenía signos vitales, entonces con mi esposo les pedimos ayuda que nos ayudaran a reanimarla, que la niña estaba todavía con los ojos abiertos, movía las manos y estaba con vida", dijo la madre de la menor.



No obstante, a pesar de las súplicas de los padres de la menor al personal de salud que se encontraba en ese momento, les dijeron que no se podía porque ya estaban en cambio de turno, que ya iba a ir el CTI y sacaron a la madre de la menor de la habitación donde estaba la niña.

Luego de los desafortunados hechos, llegó la policía y empezó a interrogar a los padres. Por el momento, los familiares de la menor están a la espera de la autopsia para poder poner la denuncia.



La Secretaría Distrital de Salud, en cumplimiento de sus competencias de inspección, vigilancia y control, dispondrá de una comisión que verificará la atención en salud que recibió la menor de edad en el Centro de Salud Patio Bonito de la Subred Sur Occidente y el seguimiento a los protocolos y/o guías.



“Pese a todos los esfuerzos del equipo del Centro de Salud, lamentablemente la menor de edad falleció. De acuerdo con los protocolos, la Subred Sur Occidente reportó el caso al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el traslado del cuerpo. Esta autoridad determinará las causas del fallecimiento”, dice el comunicado de la entidad.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com