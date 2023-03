Perimetral Perimetral de Bogotá S. A. S. informó en la tarde de este martes, el cierre total en la vía en el sector Curvas del Guarapo, en el municipio de La Calera, debido a que un árbol de la zona se cayó sobre la carretera.



Según informó la empresa por medio de su cuenta de Twitter, de manera inmediata, la Concesión y Bomberos del municipio de La Calera empezaron a trabajar para normalizar la movilidad.

3:31 p.m. Por caída de árbol de presenta #CierreTotal en la vía en el sector Curvas del Guarapo. De manera inmediata, Concesión y Bomberos del municipio de #LaCalera trabajan para normalizar la movilidad. — Perimetral Oriental de Bogotá (@PerimetralOB) March 14, 2023

La Perimetral Perimetral de Bogotá S. A. S., le dijo a EL TIEMPO que el árbol está energizado y pertenece a Dollmen, la empresa que se encarga del alumbrado del municipio, por lo que se hace indispensable que ellos vayan a desenergizar el árbol y así poder realizar el corte del árbol. Sin embargo, Dollmen no tiene personal disponible en el momento.



Debido a esto, la Perimetral no puede intervenir la poda y tala hasta que no llegue el personal correspondiente a quitar la energía del árbol. Por ahora, se está revisando un plan de tráfico para descongestionar por un lugar alterno.



5:34 p.m. Aclaramos que el árbol está energizado por un tercero que maneja el alumbrado público del municipio. Se está a la espera del retiro de la energía para proceder a cortar. — Perimetral Oriental de Bogotá (@PerimetralOB) March 14, 2023

Según el reporte de la ciudadanía, en el largo trancón que hay en este momento en la vía Bogotá - La Calera, hay niños encerrados en rutas escolares.

Señores urgente hay niños encerrados en rutas escolares. Con hambre y sueño y casados de su jornada escolar. @PerimetralOB @EnelColombia — Jesica Correa (@Jesikacorrea) March 14, 2023

Noticia en desarrollo...



