'Por cada paciente que sale de UCI, hay 2 o 3 esperando esa cama'

“En este momento tan complicado y difícil, todo lo que se puede hacer es tratar. Tratar de acomodar pacientes donde se pueda, tratar de represar pacientes en urgencias, tratar de que funcione la remisión, tratar de que los pacientes salgan rápido de la clínica para poder mover camas”.

Así resume Gilberto Mejía, director general de la clínica Shaio la actual situación que se vive en el reconocido centro médico y en Bogotá por la alta demanda de cuidados intensivos en este tercer pico de contagio de covid-19.



Según la página web Saludata, al cierre de la edición de este viernes 23 de abril había al menos 26 clínicas y hospitales con ocupación de UCI en general del 88,7 por ciento y las de covid, en 89,9 por ciento.



Ante estos indicadores, la alcaldesa Claudia López pidió que la reunión del comité epidemiológico nacional se adelantara para este sábado, a fin de revisar las nuevas medidas y dijo que no descartaba ninguna.



Cabe recordar que la ciudad ya completó tres semanas con un esquema de cuatro días de actividad por tres de confinamiento general, pico y cédula y desde el pasado martes con toque de queda de 8 p. m. a 4 a. m. del día siguiente.



Si la ocupación sigue creciendo, según la alcaldesa, puede llegar el momento en que el sistema hospitalario no tenga capacidad para atender pacientes y se ponga a los médicos a escoger a quién atienden y a quién no. En estos momentos, agregó, hay entre 300 y 320 solicitudes de UCI al día, lo que significa que la ocupación puede crecer entre 1 y 2 puntos diarios.



La clínica Shaio, ubicada en Suba, tiene 74 camas de cuidados intensivos, de las cuales 40 (incluidas ocho de Ecmo, Oxigenación por Membrana Extracorpórea) están dedicadas para pacientes de covid, y todas se encuentran ocupadas hace varias semanas.



Y es que desde junio esta clínica ha estado con ocupación entre el 90 y el 100 por ciento. A las 40 camas se suman otras 80 de hospitalización, que también se están utilizando con pacientes del nuevo coronavirus. Esto sin contar las de urgencias.



Esto ha hecho que, según Mejía, cuando sale una persona de UCI ya están dos o tres esperando esa cama, o cuando sale una de urgencias ya hay otra o dos más pendientes.



“Ya no tenemos más. Estamos utilizando recursos desesperados, que es tener pacientes en urgencias y salas de cirugías mientras se liberan camas de cuidados intensivos”, dice el médico e investigador, quien asegura que a diferencia del primero y segundo pico, ahora se están enfrentando a 3 problemas: los de covid, los de postcovid y los no covid (con enfermedades cardiovasculares, cerebrales, de transplantes y con fallas renales).



Pero, además, los pacientes de covid están más críticos y los de postcovid tienen una recuperación más comprometida y no permiten liberar camas con la velocidad de los otros picos.



El galeno dice que la clínica no tiene formas crecer más en UCI y además el talento humano también está cansado y afectado por el confinamiento, pero también, golpeado con el aumento de muertes de pacientes por el covid, un tema que afecta a todas las entidades hospitalarias, tanto del país y como del mundo.



En su opinión, la situación que se está viviendo hoy en la ciudad es producto del relajamiento de los ciudadanos durante la Semana Santa, momento en el que, reitera, las medidas debieron ser más contundentes.



Ante esa situación, Mejía les hace un llamado a todos los bogotanos para que dejen de participar en reuniones y tener comportamiento que los ponen en riesgo de contagio.



"Lo que se está haciendo es lo que se debe hacer, pero lo más importante es que la gente sea concientice de que la situación es grave y deje de participar de reuniones, porque ellos mismos están matando a sus familiares", advirtió el médico, quien considera que aún a la ciudad le falta vivir al menos una semana más "muy dura" del tercer pico de contagio.



Otro director de un hospital que tiene 46 camas UCI para covid y todas están ocupadas y que pidió no revelar el nombre, dijo que la sobredemanda de cuidados intensivos se presenta desde hace varias semanas, en razón a que además de los pacientes del nuevo coronavirus se están atendiendo de otras patologías, muchos de los cuales no utilizaron los servicios durante meses o eran de procedimientos y tratamientos aplazados por la pandemia.



“Ya las camas venían ocupadas. Lo que ocurre ahora es que se han tenido que aplazar procedimientos y dejar de realizar algunas cirugías programadas que requieren UCI, para privilegiar nuevamente a los pacientes de covid”, dijo, y afirmó que seguirán ofreciendo servicios hasta donde alcancen, eso sí, sin reducir la calidad en la atención.



